SHOWBIZ Marți, 03 Octombrie 2023, 12:18

0

Actrița americană Anya Taylor-Joy, devenit un nume recunoscut în întreaga lume datorită interpretării rolului principal din miniseria „The Queen's Gambit” de pe Netflix, s-a căsătorit cu prietenul ei, muzicianul Malcolm McRae, relatează revista People.

Netflix-The-Queens-Gambit Foto: Netflix

Actrița în vârstă de 27 de ani și muzicianul în vârstă de 29 născut în statul american Alabama și-au legat destinele weekendul acesta la Veneția, potrivit tabloidului britanic Daily Mail, care a obținut fotografii de la nuntă.

Cuplul s-ar fi căsătorit la elegantul Palazzo Pisani Moretta înainte de a sărbători alături de familie și prieteni la recepție. Printre actorii de la Hollywood apropiați de Taylor-Joy care au celebrat alături de cuplu s-au numărat Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult și Evan Ross.

Vestea nunții vine după ce mai devreme în cursul acestui an presa tabloidă a scris că McRae și Taylor Joy au fost văzuți în Italia, căutând un loc unde să țină ceremonia.

Anya Taylor-Joy și-a cunoscut soțul la premiera serialului Netflix

Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară în martie 2021 la premiera serialului „The Queen's Gambit”, McRae scriind două zile mai târziu o melodie originală dedicată actriței.

„Am scris această melodie pentru Anya la două zile după ce am cunoscut-o. Este intitulată 'Chiar vreau să te văd din nou'”, a notat la momentul respectiv într-o postare făcută pe Instagram, alături de o înregistrare video cu el cântând piesa.

O lună mai târziu, Taylor-Joy a făcut referire la „partenerul” ei într-un interviu acordat revistei Elle. „Partenerul meu tocmai s-a întors de la muncă și își mută în jur toate echipamentele”, a relatat ea.

Un an mai târziu, cei doi și-au făcut una dintre primele apariții în public împreună la o petrecere organizată la Hollywood înaintea galei de decernare a Premiilor Oscar.

Anya Taylor-Joy a devenit unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood după succesul uriaș de care s-a bucurat The Queen's Gambit, jucând apoi în mai multe filme de top precum Last Night in Soho (2021), The Northman (2022), The Menu (2022) și The Super Mario Bros. Movie.

McRae, care s-a mutat din sudul SUA la Los Angeles cu doar câțiva ani în urmă, este unul dintre cei doi membri ai trupei „More”, aflată sub contract cu Warner Records. Trupa și-a lansat primul album vara trecută, fiind prezentă pe Spotify.