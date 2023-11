SHOWBIZ Marți, 07 Noiembrie 2023, 11:55

​Oana Roman, Ana Morodan („Contesa digitală”) și Claudisky (cunoscut pe TikTok) au fost păcăliți de un creator de conținut, Andrei Petroff (Pete) să promoveze un produs care nu există, mai exact „Brânza regelui Carol al III-lea”, de la „Curtea Regală a României” - o instituție inventată. Într-un videoclip publicat pe YouTube tânărul explică pas cu pas planul prin care a reușit să ajungă la persoanele publice care au promovat un produs inexistent.

Influceneri păcăliți să promoveze „Brânza Regelui Carol al III-lea” Foto: Captură video

„Brânza regelui Carol al III-lea”, așa cum a fost prezentată influencerilor, a fost de fapt brânză camembert, din Polonia, pe care Pete a cumpărat-o cu 7 lei.

„Scopul nu a fost şi nu este să îmi bat joc de nişte oameni. Le-am dat toate oportunităţile să se prindă că ce le-am trimis nu era un produs real", spune tânărul, Andrei Petroff, pentru Paginademedia.ro.

Cum a decurs păcăleală influencerilor cu brânza de la „Curtea Regală”

Brânza a ajuns la influenceri împachetată, chiar și cu un sigiliu din ceară, pusă într-o cutie roșie. Apoi, tânărul a luat legătura prin email cu 16 influenceri, pentru a stabili detaliile livrării: Alexia Eram, Andreea Balaban, Ioana Grama, Oana Roman, Skivo, Gabriel MG, Alina Ceușan, Diana C., Claudisky, Ana Morodan, Flick dl. Rimă, Flick Dna. Rimă, Mario Simen, Mimi, Theo Zeciu și Bogdan Techeș.

Dintre cei 16, doar opt au răspuns mail-ului în care Pete se recomanda ca fiind de la „Curtea Regală a României”: Ioana Grama, Oana Roman, Gabriel MG, Alina Ceușan, Claudisky, Ana Morodan, Flick Dna. Rimă și Theo Zeciu.

Tânărul a decis să nu trimită coletul către Ioana Grama și Alina Ceușan, pentru că locuiesc în Cluj și nu ar fi rezistat transportului, însă a livrat personal „Brânza regelui Carol al III-lea” celorlalți influenceri care s-au arătat interesați și creatorilor de conținut Silviu Faiăr și Selly.

Vedetele s-au lăudat cu brânza primită

După ce a primit coletul, Oana Roman s-a lăudat pe Instagram că a primit „o cutie misterioasă”, prezintă coletul și exclamează: „Curtea Regală a României! Wow!”.

Și Claudisky a postat pe Instagram: „La prima vedere e foarte elegant și maiestuos, așa”, a spus influencerul, adăugând și #brânzaregelui.

Ana Morodan a făcut chiar o postare pe Instagram, în care laudă produsul: „Astăzi. #BrânzaRegelui aceelași tip de Camembert artizanal face parte din lotul eponim produs de data aceasta cu ocazia onomasticii de 75 de ani a Regelui Marii Britanii”. Între timp, postarea a fost ștearsă.

Restul influencerilor care au primit coletul nu au făcut postări despre „Brânza regelui Carol al III-lea”.

Ce spune tânărul care a păcălit vedetele

Creatorul de conținut care a pus totul la cale a spus, pentru Paginademedia.ro, că a plecat tocmai de la ideea că influencerii promovează tot ce „le trece prin cale”.

„Adevărul pe care l-am constatat, şi de la care a plecat această idee, e că influencerii din România au promovat şi continuă să promoveze tot ce le trece prin cale, indiferent de impactul negativ pe care reclama lor îl poate avea asupra urmăritorilor care o văd.



Am văzut toţi scandalul companiei de cosmetice Plush Bio.



Acum vorbim toţi despre cel al caselor de pariuri. Pare că nu se mai termină şirul de poveşti cu influenceri care aleg să dea credibilitate unor ţepe, sau să convingă copii să devină victime ale unei industrii care are ca scop crearea de dependenţi şi stoarcerea ultimilor bani pe care îi au în buzunar. Scopul nu a fost şi nu este să îmi bat joc de nişte oameni.



Le-am dat toate oportunităţile să se prindă că ce le-am trimis nu era un produs real — dacă dădeau un search pe Google şi-ar fi dat seama că „Şeful de cabinet” nu apare nicăieri, că blazonul nu e cel real, că adresa de e-mail nu e una oficială, că brand-ul „Curtea Regală a României” nu există. Nici nu mai zic de faptul că au citit cu voce tare şi cu asumare că provenienţa brânzei e de la o mănăstire şi că se numeşte „Brânza Regelui”, a explicat acesta.



Reacția Oanei Roman: „Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut”

La o zi de la postarea videoclipului în care a fost păcălită, Oana Roman a revenit pe Instagram cu mai multe stories. Ea a spus ieri că articolele jurnaliștilor referitoare la situația cu „brânza regelui" sunt tratate cu indiferență și că aceștia nu știu despre ce vorbesc.

„Influencerii primesc foarte multe pachete de PR de la diferite agenții sau branduri. În momentul în care primești pachetul, arăți ce produse ai primit și le spui oamenilor de unde sunt acele produse sau promovezi niște produse în mod curent și constant pe care tu le folosești. În cazul unei invitații de la un eveniment care vine însoțită de un cadou, acolo nu este vorba despre prezentarea sau promovarea produsului", susține Oana Roman.

Înainte, ea afirmase că de fapt nu a căzut în capcana întinsă de creatorul de conținut Pete.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat apoi am şters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugăm să confirme cine e şi am transmis pe Whatsapp toate informaţiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speţa, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a scris pe Instagram.