Celebrul rapper american Snoop Dogg, a cărui imagine este indisolubil legată de dragostea sa pentru marijuana, și-a surprins fanii anunțând joi că se lasă de fumat, potrivit AFP.

Snoop Dogg Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

„După multă analiză și discuții cu familia mea, am decis să mă las de fumat. Vă rog să-mi respectați intimitatea în acest moment”, a postat el pe rețelele sale de socializare.

Artistul californian, în vârstă de 52 de ani, a cărui nonșalanță este legendară, nu a precizat dacă se referea la renunțarea doar la fumat sau și la canabis.

Mulți dintre fanii săi au reacționat la anunț cu scepticism, insistând că este vorba de o glumă, în timp ce alții s-au arătat îngrijorați de eventualele probleme de sănătate ale starului.

Contactat de AFP, managerul său nu a răspuns imediat.

Snoop Dogg a devenit celebru cu albumul său solo „Doggystyle”, produs de starul hip-hop Dr. Dre, la începutul anilor 1990.

Rapperul a vândut milioane de albume în întreaga lume, datorită unor hituri precum „Gin & Juice” și „Drop It Like It's Hot”.

Cântărețul, despre care se știe că a angajat o persoană care să-i ruleze țigările de marijuana, a făcut afaceri și cu industria canabisului, care este acum legală în multe state americane.