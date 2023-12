SHOWBIZ Duminică, 03 Decembrie 2023, 20:57

Actorul american Macaulay Culkin, în vârstă de 43 de ani, fostul copil-vedetă din „Singur acasă”, s-a reîntâlnit în lacrimi cu mama sa de pe ecran, Catherine O'Hara, la ceremonia de dezvelire a noii sale stele de pe Walk of Fame.

Macaulay Culkin a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame Foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Actrița Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei sale în ambele filme din anii 1990, l-a onorat la eveniment, relatează News.ro.

Într-un discurs emoţionant, O'Hara a reflectat asupra faptului că l-a văzut pe Culkin devenind o mare vedetă mondială când avea doar 10 ani.

„Home Alone a fost, este şi va fi întotdeauna o senzaţie globală foarte iubită”, a spus ea. „Motivul pentru care familiile din întreaga lume nu pot lăsa să treacă un an fără să se uite şi să iubească Home Alone împreună este datorită lui Macaulay Culkin”.

„Home Alone” a avut un succes enorm de box office la momentul lansării sale în 1990, obţinând venituri de 476,7 milioane de dolari (aproximativ 437 milioane de euro). Culkin şi O'Hara au revenit amândoi pentru continuarea „Home Alone 2”, care a avut loc în New York, în 1992. De atunci, ambele au devenit filme-cult şi, pentru mulţi dintre ei, filme esenţiale de Crăciun.

„Da, a avut un scenariu excelent şi un regizor minunat”, a adăugat O'Hara, aducându-i un omagiu, „dar interpretarea perfectă a lui Macaulay în rolul lui Kevin McCallister este cea care ne-a oferit acel băieţel de fiecare dată într-o aventură extraordinară”.

Adresându-se lui Culkin, ea a spus: „Ştiu că ai muncit din greu, dar ai făcut ca actoria să pară cel mai natural lucru din lume de făcut. A fost într-adevăr ca şi cum am fi întins o capcană unui băieţel real, pe nume Kevin, de a face un film, iar el doar a fost de acord cu asta pentru distracţie”.

Cei doi s-au îmbrăţişat apoi, Culkin ştergându-şi lacrimile, iar O'Hara mulţumindu-i pentru că a inclus-o la ceremonie pe „mama ta falsă care te-a lăsat singură acasă nu o dată, ci de două ori”.

Natasha Lyonne, care a jucat alături de Culkin în filmul „Party Monster” din 2003, a luat de asemenea cuvântul la ceremonie. „Mac, sunt atât de mândră de tine”, a spus ea.

„Îmi amintesc prima noastră întâlnire, într-un bar din Lower East Side. Era pe nişte scări în spate, într-un loc oarecare, fără nume, fără importanţă. Eram pe cale să începem să filmăm un film poliţist adevărat despre crimele lui Michael Alig în scena rave a New York-ului underground din anii '90. Tu îl jucai pe Michael Alig, eu o jucam pe Brooke, cineva din cercul tău intim. Ne-am întâlnit şi îmi amintesc că m-am gândit: 'E prietenul meu'. Şi chiar eram”.

Printre ceilalţi participanţi s-au numărat partenera de viață a lui Culkin, Brenda Song, şi cei doi copii ai lor, fraţii săi Rory şi Quinn, colegul de platou din „Party Monster” Seth Green şi fina sa Paris Jackson.