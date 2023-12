SHOWBIZ Vineri, 08 Decembrie 2023, 17:30

Personalități din industria filmului și din televiziunea din Franța au spus că nu vor mai lucra cu actorul Gérard Depardieu, după ce un documentar a arătat imagini ale sexismului și comportamentului neadecvat al vedetei, care este în prezent anchetat oficial pentru viol, relatează The Guardian.

Gerard Depardieu Foto: Somer / Abaca Press / Profimedia Images

Documentarul, Depardieu: The Fall of an Ogre (Gérard Depardieu: căderea căpcăunului), a fost difuzat joi seară pe postul public France 2, după ce mai multe femei au făcut anterior acuzații împotriva lui Departdieu privind comportamente sexuale inadecvate, într-o investigație a site-ului Mediapart de anul trecut.

Documentarul a arătat imagini cu Depardieu într-o călătorie în Coreea de Nord în 2018, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a independenței statului. Actorul, care a călătorit la Phenian cu o echipă de televiziune și știa că este filmat, a făcut comentarii obscene femeilor și despre femei, a hărțuit sexual în mod repetat o traducătoare și a făcut comentarii cu tentă sexuale despre un copil de la un centru de echitație pe care l-a văzut călărind un cal. Vineri, filmarea a fost descrisă de membra parlamentului european, Manon Aubry, drept „abjectă”.

Fabien Onteniente, care a regizat filmul Disco, în care a jucat Depardieu, în 2007, a spus că nu va mai lucra niciodată cu actorul după ce a vizionat documentarul în care actrița Hélène Darras a susținut că a fost agresată de Depardieu pe platourile de filmare. Onteniente a spus: „Nu sunt valorile mele, nu este posibil să închizi ochii la acest tip de comportament inacceptabil”, a declarat Onteniente pentru canalul de știri FranceInfo. El a spus că a existat un tip de omerta în industria filmului franceză cu privire la violența sexuală, pentru că era un fel de magazin închis cu „multă negare”.

Darras a relatat că Gérard Depardieu a atacat-o pe platou.

„Se uita la mine de parcă aş fi o bucată de carne. Purtam o rochie foarte strâmtă, iar el m-a tras de talie, apoi şi-a pus mâna pe şoldurile şi pe fesele mele”, îşi aminteşte ea. „Mă întreabă dacă vreau să merg în cabina lui. Îi spuneam că nu, dar asta nu schimba faptul că, între duble, continua să mă pipăie”, a acuzat ea.

Ea a spus că a fost împietrită și nimeni de pe platou nu a reacționat. Ea a spus că nu a vorbit la momentul respectiv pentru că nu a vrut să fie „pe lista neagră la vârsta de 26 de ani”.

După ce a vorbit cu documentariştii în septembrie, ea a depus o plângere oficială la poliţie împotriva lui Depardieu.

Manuel Alduy, șeful departamentului de cinema și dezvoltare internațională pentru postul public France Télévisions, a declarat în documentar că a întrerupt orice proiect cu Depardieu. „Nu trebuie să-l sărbătorim pe Gérard Depardieu, pur și simplu nu este posibil”, a spus el.

Marc Missonnier, șeful sindicatului producătorilor de film din Franța, a spus despre comportamentul lui Depardieu față de femeile din industria filmului: „A existat o toleranță și a fost o greșeală”.