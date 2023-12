SHOWBIZ Luni, 11 Decembrie 2023, 19:18

Blockbusterul estival „Barbie” s-a clasat luni în fruntea listei cu producţii candidate la premiile Globurile de Aur de la Hollywood, cu nouă nominalizări, depăşind cele opt nominalizări pentru drama istorică „Oppenheimer”, transmit Reuters și Agerpres.

Margot Robbie si Ryan Gosling in „Barbie” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

„Barbie” va concura pentru titlul de cel mai bun film la categoria comedie/musical, alături de „American Fiction”, „The Holdovers” şi de alte producţii, în cadrul unei ceremonii cu covor roşu, care se va desfăşura în ianuarie şi va da startul sezonului premiilor de la Hollywood.

„Oppenheimer”, cu Cillian Murphy în rolul omului aflat în spatele creării bombei atomice, se va afla în competiţie cu filme precum „Killers of the Flower Moon” şi „Maestro” la categoria cel mai bun film dramatic.

„Killers of the Flower Moon”, în regia lui Martin Scorsese, relatează crimele care au vizat populaţia amerindiană Osage pentru acapararea bogăţiilor provenite din petrol în statul Oklahoma, în anii 1920. Bradley Cooper îl interpretează pe compozitorul Leonard Bernstein în „Maestro” şi este, de asemenea, regizor al acestei pelicule.

La categoriile dedicate televiziunii, drama de familie „Succession” se detaşează drept favorită, cu nouă nominalizări.

Globurile de Aur reprezintă una dintre competiţiile-cheie, ce pot oferi un impuls filmelor în drumul lor către Oscaruri, decernate în martie.

Foto: Michael Tran / AFP / Profimedia

Nominalizările la Globurile de Aur 2024

Nominalizările pentru principalele categorii din cadrul celei de-a 81-a ediţii a Globurilor de Aur pentru film şi televiziune sunt:

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: „Anatomy of a Fall”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, „Oppenheimer”, „Past Lives”, „The Zone of Interest”.

Cel mai bun film - comedie/musical: „Air”, „American Fiction”, „Barbie”, „The Holdovers”, „May December”, „Poor Things”.

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Bradley Cooper - „Maestro”, Leonardo Dicaprio - „Killers of the Flower Moon”, Colman Domingo - „Rustin”, Barry Keoghan - „Saltburn”, Cillian Murphy - „Oppenheimer”, Andrew Scott - „All of Us Strangers”.

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone - „Killers of the Flower Moon”, Carey Mulligan - „Maestro”, Sandra Hüller - „Anatomy of a Fall”, Annette Bening - „Nyad”, Greta Lee - „Past Lives”, Cailee Spaeny - „Priscilla”.

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Nicolas Cage - „Dream Scenario”, Timothee Chalamet - „Wonka”, Matt Damon - „Air”, Paul Giamatti - „The Holdovers”, Joaquin Phoenix - „Beau is Afraid”, Jeffrey Wright - „American Fiction”.

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Fantasia Barrino - „The Color Purple”, Jennifer Lawrence - „No Hard Feelings”, Natalie Portman - „May December”, Alma Pöysti - „Fallen Leaves”, Margot Robbie - „Barbie”, Emma Stone - „Poor Things”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe - „Poor Things”, Robert De Niro - „Killers of the Flower Moon”, Robert Downey Jr. - „Oppenheimer”, Ryan Gosling - „Barbie”, Charles Melton - „May December”, Mark Ruffalo - „Poor Things”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - „Oppenheimer”, Danielle Brooks - „The Color Purple”, Jodie Foster - „Nyad”, Julianne Moore - „May December”, Rosamund Pike - „Saltburn”, Da'Vine Joy Randolph - „The Holdovers”.

Cel mai bun regizor: Bradley Cooper - „Maestro”, Greta Gerwig - „Barbie”, Yorgos Lanthimos - „Poor Things”, Christopher Nolan - „Oppenheimer”, Martin Scorsese - „Killers of the Flower Moon”, Celine Song - „Past Lives”.

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „The Boy and the Heron”, „Elemental”, „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, „The Super Mario Bros. Movie”, „Suzume”, „Wish”.

Cel mai bun film străin: „Anatomy of a Fall”, „Fallen Leaves”, „Io Capitano”, „Past Lives”, „Society of the Snow”, „The Zone of Interest”.

Cel mai bun scenariu: „Barbie”, „Poor Things”, „Oppenheimer”, „Killers of the Flower Moon”, „Past Lives”, „Anatomy of a Fall”.

Televiziune

Cel mai bun serial - dramă: „Succession”, „The Last of Us”, „The Crown”, „The Morning Show”, „The Diplomat”.

Cel mai bun serial - comedie/musical: „The Bear”, „Ted Lasso”, „Abbott Elementary”, „Only Murders in the Building”, „Jury Duty”, „Barry”.

Cel mai bun actor într-un serial - dramă: Pedro Pascal - „The Last of Us”, Kieran Culkin - „Succession”, Jeremy Strong - „Succession”, Brian Cox - „Succession”, Gary Oldman - „Slow Horses”, Dominic West „The Crown”.

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă: Helen Mirren - „1923”, Bella Ramsey - „The Last of Us”, Keri Russell - „The Diplomat”, Sarah Snook - „Succession”, Imelda Staunton - „The Crown”, Emma Stone - „The Curse”.

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White - „The Bear”, Jason Sudeikis - „Ted Lasso”, Bill Hader - „Barry”, Martin Short - „Only Murders in the Building”, Steve Martin - „Only Murders in the Building”, Jason Segel - „Shrinking”.

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson - „Abbott Elementary”, Natasha Lyonne - „Poker Face”, Rachel Brosnahan - „The Marvelous Mrs. Maisel”, Selena Gomez - „Only Murders in the Building”, Ayo Edebiri - „The Bear”, Elle Fanning - „The Great”.

Cea mai bună miniserie/antologie/lungmetraj TV: „Beef”, „Lessons in Chemistry”, „Daisy Jones & the Six”, „All the Light We Cannot See”, „Fellow Travelers”, „Fargo”.

Câştigătorii, aleşi de o nouă organizaţie

La următoarea ediţie a Globurilor de Aur câştigătorii vor fi aleşi de o nouă organizaţie. Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), care atribuia prestigioasele premii, a fost aspru criticată pentru lipsa de etică şi de diversitate din rândul membrilor săi şi a fost desfiinţată în iunie.

Noii proprietari ai Globurilor de Aur sunt Eldridge Industries şi Dick Clark Productions. Grupul de votanţi este alcătuit în prezent din 300 de membri jurnalişti din 75 de ţări, cu 60% diversitate rasială şi etnică, potrivit organizatorilor.

Câştigătorii vor fi anunţaţi la data de 7 ianuarie, în cadrul unei ceremonii transmise în direct de postul CBS şi prin streaming pe platforma Paramount+.