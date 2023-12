SHOWBIZ Miercuri, 13 Decembrie 2023, 09:08

HotNews.ro

0

Andre Braugher, actor câştigător a două premii Emmy, care a jucat în serialele de succes „Brooklyn Nine-Nine" şi „Homicide: Life on the Street", a murit luni, după o scurtă boală. El avea 61 de ani.

Andre Braugher Foto: Joseph Marzullo / imago stock&people / Profimedia

Jennifer Allen, agenta lui Braugher, a confirmat pentru Variety moartea sa, scrie News.ro.

Braugher a fost cunoscut pentru rolul căpitanului Raymond Holt din serialul de comedie poliţist „Brooklyn Nine-Nine", din 2013 până în 2021.

Personalitatea stoică şi lipsită de bun simţ a personajului său, dar cu un profund simţ al umanităţii, l-au transformat instantaneu într-un favorit al fanilor serialului, mai ales atunci când făcea pereche cu detectivul Jake Peralta al lui Andy Samberg, detectivul Jake Peralta.

A câştigat un premiu Emmy pentru rolul detectivului Frank Pembleton din serialul „Homicide: Life on Street" de pe NBC în 1998, ultimul său an în serial.

Interpretarea lui Braugher a făcut din el una dintre vedetele care au ieşit în evidenţă din această dramă, care a fost realizată de Barry Levinson, Tom Fontana şi David Simon, fostul reporter al Baltimore Sun care a scris în 1991 cartea de non-ficţiune „Homicide: A Year on the Killing Streets".

De asemenea, Braugher a mai câştigat un Emmy pentru miniserie sau film pentru interpretarea sa ca maestru criminal din serialul „Thief", difuzat de FX în 2006.

În filmul de televiziune „Kojak", el a jucat rolul secundului lui Kojak, apoi a trecut la „Homicide: Life on the Street".

A jucat, de asemenea, rolul unui detectiv în „Hack" din 2002 până în 2004, apoi a schimbat ca psihiatru în „House, M.D.". Braugher a fost nominalizat la două Primetime Emmy pentru actor în rol secundar cu rolul din "Men of a Certain Age".

A continuat să apară în filme de lungmetraj în timp ce cariera sa TV se extindea, cu roluri în „City of Angels", „Frequency", „Poseidon", „Primal Fear", „Duets", „The Mist", „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", „Salt" şi „The Gambler".

El a declarat pentru Variety că familia sa este mai importantă decât urmărirea unui rol principal important. „A fost o carieră interesantă, dar cred că ar fi putut fi mai mare", spune el.

„Cred că ar fi putut să cuprindă mai multe discipline: regie, producţie, toate aceste lucruri diferite. Dar ar fi fost în detrimentul propriei mele vieţi".

Era căsătorit cu Ami Brabson, care a apărut şi în „Homicide: Life on the Street", şi are trei copii.