Duminică, 31 Decembrie 2023, 11:22

Cântăreaţa Paula Abdul, recompensată cu Grammy şi vedetă a televiziunii americane, a formulat în justiţia din California o plângere pentru agresiune sexuală împotriva unui producător al emisiunii concurs televizate ''American Idol'', informează AFP.

Paula Abdul și Nigel Lythgoe la premiile Emmy din 2014 Foto: Vince Bucci / AP / Profimedia

Paula Abdul, al cărei material discografic „Forever Your Girl'', lansat în 1988, a fost salutat drept albumul de debut cel mai reuşit din istorie, l-a acuzat pe Nigel Lythgoe, producător al emisiunii ''American Idol'', că ar fi agresat-o sexual în două ocazii, potrivit unei plângeri depuse vineri.

Producătorul englez, care face totodată parte din juriul emisiunii-concurs de dans ''So You Think You Can Dance'', a negat acuzaţiile, potrivit mass-media.

Cântăreaţa în vârstă de 61 de ani a declarat în plângerea sa că a fost hărţuită de Nigel Lythgoe şi de alţi manager ai „American Idol'', emisiune din al cărei juriu a făcut parte în perioada 2002-2009.

Potrivit plângerii, cântăreaţa a spus că a fost victima discriminării în ceea ce priveşte salariul, adăugând că devenise „ţinta ironiilor, intimidării, umilirii şi hărţuirii din partea mai multor manageri, agenţi şi angajaţi'' ai emisiunii.

Cele mai grave acuzaţii în vizează pe Nigel Lythgoe, în vârstă de 74 de ani.

În perioada de început a emisiunii „American Idol'', Paula Abdul şi producătorul călătoreau împreună pentru a participa la audiţii, iar la un moment dat, producătorul a agresat-o în ascensorul unui hotel, a pipăit-o şi a sărutat-o cu forţa.

A doua agresiunea datează din 2015, când Paula Abdul acceptase să facă parte din juriul „So You Think You Can Dance''. Artista a mers să ia cina acasă la Nigel Lythgoe, care a încercat să o sărute şi i-a spus că ar forma ''un cuplu de succes'' împreună.

„De-a lungul anilor, Abdul a păstrat tăcerea în legătură cu agresiunile sexuale şi hărţuirea săvârşite de Lythgoe, temându-se să denunţe unul dintre cei mai cunoscuţi producători de concursuri televizate, demers care i-ar fi putut distruge cariera în televiziune, ar fi ostracizat-o şi i-ar fi afectat cariera în această industrie care, în mod tradiţional, protejează bărbaţii puternici şi reduce la tăcere supravieţuitoarele agresiunilor şi hărţuirilor sexuale'', se mai spune în plângere.

Lythgoe a spus că este „şocat şi întristat'' şi a negat acuzaţiile, potrivit postului de radio NPR.

Plângerea Paulei Abdul este cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni în justiţie, foarte mediatizate, intentate înainte de expirarea, duminică, a unei legi californiene care ridică temporar termenul de prescripţie pentru cazurile de agresiune sexuală. (Agerpres)