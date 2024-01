SHOWBIZ Marți, 16 Ianuarie 2024, 21:58

HotNews.ro

Manelistul Florin Salam, care se află în centrul unui scandal după ce a fost acuzat de o tânără că ar fi lovit-o, a postat un mesaj pe Instagram prin care critică postul de televiziune România TV, dând de înțeles că angajații postului ar fi plătit-o pe fata care a făcut declarații împotriva lui. Florin Salam spune că România TV este televiziunea cu cele mai multe „dezinformații”.

Florin Salam Foto: captura video

Redăm mesajul lui Florin Salam, postat pe Instagram:

„Mulțumesc fanilor mei pentru înțelegere. Știrea de la sifoane tv zis România tv care au încercat dimineață să plătească fata pentru a face afirmații la adresa mea a fost și este o invenție grosolană…

mulțumesc frumos Poliției Române pentru siguranța oferită cetățenilor Români. Insistența lor de a face bani din imaginea mea și rating a fost o mare disperare pentru Sifoane tv zis România Tv… este televiziunea și postul cu cele mai multe dezinformații (sic!) la adresa poporului Român…

mulțumesc încă o dată POLIȚIEI ROMÂNE pentru corectitudinea acestei spețe. Televiziunea SIFOANE TV ZIS ROMÂNIA TV ANUL TRECUT M AU DECLARAT MORT FĂRĂ A AVEA INFORMAȚII 100% REALE”, a scris manelistul pe Instagram.

Florin Salam, prima reacție cu privire la acuzațiile de violență

Florin Salam a fost audiat la Secția 1 Poliție marți seara. El a și făcut primele declarații cu privire la acuzațiile care i se aduc. Manelistul susține că i se „înscenează lucruri”.

„Am început să cânt de ceva timp, căci 2-3 ani nu am cântat, deoarece am avut niște probleme de sănătate și de familie, iar de când am început să cânt mi se înscenează fel și fel de lucruri de astea (...). Eu am dreptate! Vă rog să mă credeți”, a spus Florin Salam, pentru Spynews.ro.

Poliția Capitalei a anunțat, marți, că Secția 1 a fost sesizată prin plângere scrisă de către o tânără în vârstă de 23 de ani că în 1 ianuarie, în timp ce se afla într-o cameră dintr-un hotel din Sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat în vârstă de 44 de ani.

Citește și: