Top-modelul Naomi Campbell a revenit pe podiumul de defilare la vârsta de 53 de ani, duminică, la Săptămâna Modei de la Paris, relatează revista People, citată de Agerpres.

Naomi Campbell la Saptamana Modei de la Paris din ianuarie 2024 Foto: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Supermodelul britanic a fost singura femeie care a urcat pe podiumul de defilare pentru a prezenta colecţia masculină creată de casa de modă Balmain pentru sezonul 2024-2025 şi a închis prezentarea într-o manieră spectaculoasă.

Naomi Campbell a purtat un ornament auriu pentru cap, care îi cobora vertical peste chip, alături de o piesă sculpturală mare, poziţionată în partea din faţă a corpului. Ornamentul auriu, care părea să se conecteze la o curea în jurul taliei sale, prezenta un buchet de flori metalice ţinute de o pereche de mâini.

Această piesă a eclipsat parţial restul ţinutei sale, care a inclus pantaloni negri şi o bluză cafenie cu decolteu adânc. Naomi Campbell a purtat pe umeri şi o haină supradimensionată de culoare bej.

Naomi Campbell, un simbol al industriei modei

Noua colecţie masculină a casei Balmain a fost concepută de directorul ei de creaţie, Olivier Rousteing, care a declarat pentru revista Vogue că a dorit să evoce „luxul” şi numeroasele sale semnificaţii în fiecare look.

Naomi Campbell, o personalitate legendară în industria modei, a apărut de-a lungul carierei sale pe copertele a peste 500 de reviste şi a prezentat colecţii pentru case celebre, precum Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Burberry, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs şi Louis Vuitton.

De asemenea, supermodelul britanic a apărut în numeroase emisiuni TV, videoclipuri şi filme, între care Zoolander 2, I Feel Pretty, serialele TV The Cosby Show, The Fresh Prince of Bel-Air, videoclipul Erotica al cântăreţei Madonna, cel al piesei lui Bob Marley Is This Love, precum şi în videoclipul lui Michael Jackson In The Closet.