SHOWBIZ Marți, 06 Februarie 2024, 11:56

Actriţa franceză Juliette Binoche, care o va interpreta pe creatoarea de modă Coco Chanel într-un nou serial TV, a declarat că îşi face griji pentru libertatea ei şi că, dacă ar deveni „prea faimoasă”, ar fi un „coşmar”, relatează agențiile DPA şi PA Media, citate de Agerpres.

Actrita Juliette Binoche (stanga) intr-o secventa din serialul „The New Look” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Vedeta de film şi televiziune în vârstă de 59 de ani, cunoscută pentru rolul Vianne din comedia romantică Chocolat (2000), o interpretează pe celebra creatoare de modă Coco Chanel într-un nou serial TV alcătuit din 10 episoade şi intitulat The New Look. Serialul este difuzat în streaming de Apple TV+.

Binoche vorbit despre măsura în care îi place să fie recunoscută de oameni pe stradă într-un interviu acordat publicației britanice Radio Times. „Depinde de moment”, a declarat actriţa franceză, explicând că „poate fi o povară”.

„Nu e mereu genul de atenţie pe care îl doreşti. Merg în fiecare duminică la piaţă, iar oamenii mă recunosc. Şi ce dacă? Dacă vor să mă vadă fără machiaj, n-au decât. Am jucat în filme fără machiaj. Când fac teatru, oamenii uită de mine o vreme”, a relatat ea.

Actrița franceză spune că este îngrijorată că serialul în care joacă va fi difuzat în streaming

„Îmi fac griji că The New Look va fi vizionat în casele oamenilor. Îmi fac griji pentru libertatea mea. Când eşti prea faimos, e un coşmar - nu poţi ieşi afară şi să-ţi vezi de viaţa ta. Devii un prizonier. Dar dacă cineva vrea o fotografie cu mine, nu o să stau prea mult pe gânduri pentru că, la urma urmelor, eu am ales să mă fac actriţă. Dacă asta îi face fericiţi, atunci mă face şi pe mine fericită”, a adăugat vedeta franceză.

Vorbind despre noul ei rol din serialul Apple TV+, Juliette Binoche a adăugat:

„Am discutat povestea în profunzime cu Todd A Kessler (creatorul producţiei) şi cu scenariştii întrucât există atât de multe lucruri contradictorii care se pot spune despre Chanel. Unii o condamnă ca fiind cea mai rea persoană din lume, iar alţii spun că a activat în Rezistenţă. E foarte greu să ai o opinie alb-negru”.

Actriţa a mai spus că Chanel era cunoscută ca fiind o colaboratoare nazistă şi a adăugat că viaţa ei a fost „o poveste lungă şi dificilă”.

Juliette Binoche a jucat în filme precum Wuthering Heights (1992), The English Patient (1996), Godzilla (2014) şi The Taste of Things (2023).