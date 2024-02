SHOWBIZ Miercuri, 28 Februarie 2024, 20:03

Rapperul american Ja Rule s-a declarat „devastat” de faptul că i s-a refuzat intrarea în Marea Britanie cu câteva zile înainte de a începe prima etapă a turneului său internațional, din cauza cazierului său judiciar, potrivit Reuters.

Ja Rule Foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Toate spectacolele turneului „The Sunrise Tour” din regat, inclusiv cele din Londra, Nottingham și Liverpool, apăreau ca fiind anulate pe site-ul Ticketmaster. Acesta trebuia să înceapă pe 1 martie.

„Sunt atât de devastat, nu pot să cred că Marea Britanie nu mă lasă să intru. Am cheltuit o jumătate de milion de dolari în producție din banii mei pentru a pune la cale acest turneu doar pentru a mi se refuza intrarea cu câteva zile înainte de spectacolele mele”, a declarat Ja Rule pe site-ul de socializare X, marți seara târziu.

Marea Britanie este una dintre puținele țări europene care restricționează intrarea persoanelor cu cazier judiciar.

Rapperul nominalizat la premiile Grammy, al cărui nume real este Jeffrey Atkins, a stat aproximativ doi ani în închisoare pentru acuzații de posesie de arme și evaziune fiscală.

El a pledat vinovat în 2011 pentru că nu a depus declarații fiscale pe o perioadă de cinci ani și a pledat vinovat la o acuzație de posesie de arme în 2010.

Într-o postare ulterioară, miercuri, Ja Rule a declarat că promotorul și-a asigurat echipa că dosarul penal nu va fi o problemă.

Ghidul guvernului britanic spune că permisiunea de intrare va fi refuzată în cazul în care o persoană a fost condamnată pentru o infracțiune penală, fie în Marea Britanie, fie în străinătate, pentru care a primit o pedeapsă privativă de libertate de 12 luni sau mai mult.

Ja Rule a obținut o nominalizare la premiile Grammy pentru albumul său „Pain Is Love” din 2001 și a apărut în mai multe filme, în special în „The Fast and the Furious” din 2001.

Într-un incident separat, în 2022, rapperului american Lil Wayne i s-a refuzat intrarea în Marea Britanie, unde fusese programat să cânte la un festival de muzică britanic. Organizatorii au declarat că refuzul de intrare a fost o decizie de ultim moment a Ministerului de Interne.

Lil Wayne fusese condamnat anterior la un an de închisoare în 2010 în legătură cu o acuzație de posesie de arme.