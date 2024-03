SHOWBIZ Vineri, 15 Martie 2024, 17:23

Actorul Pierce Brosnan a declarat că regretă profund că a ieșit de pe traseul din Parcul Național Yellowstone din Statele Unite, după ce a fost amendat de un tribunal din Wyoming pentru că s-a apropiat prea mult de o zonă termală, potrivit Reuters.

Pierce Brosnan Foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Brosnan, în vârstă de 70 de ani, a pledat vinovat pentru că s-a deplasat pe jos într-o zonă termală și a fost amendat cu 500 de dolari și a fost obligat să plătească 1.000 de dolari pentru muncă în folosul comunității către Yellowstone Forever Geological Fund, a anunțat joi Biroul procurorului american, districtul Wyoming.

Citând documente ale instanței, aceasta a declarat că actorul James Bond a încărcat în noiembrie fotografii pe Instagram în care apărea „stând pe un element termal din Parcul Național Yellowstone la Mammoth Hot Springs”, referindu-se la zona pitorească din partea de nord a parcului.

„În zonă există panouri postate care avertizează vizitatorii cu privire la pericolele pe care le prezintă caracteristicile termale și precizează că vizitatorii trebuie să rămână pe trotuarele și potecile desemnate”, a precizat documentul.

Mersul în afara traseului în astfel de zone termale poate fi periculos, deoarece solul este fragil și apa extrem de fierbinte.

Postând pe pagina sa de Instagram joi seara târziu, Brosnan a declarat că este „un ecologist” care are „cel mai mare respect și dragoste pentru lumea noastră naturală”.

„Cu toate acestea, am făcut o greșeală impulsivă - una pe care nu o iau ușor - când am intrat într-o zonă termală acoperită de zăpadă din Parcul Național Yellowstone pentru a face o fotografie. Nu am văzut semnul cu „Acces interzis” afișat ca să avertizeze asupra pericolului și nici nu am făcut drumeții în zonă”, a scris el.

„Regret profund gestul meu și îmi ofer scuzele mele sincere tuturor pentru că am pătruns fără permisiune în această zonă sensibilă. Yellowstone și toate parcurile noastre naționale trebuie îngrijite și conservate pentru ca toți să se bucure de ele.”, a scris el adăugând #StayOnThePath.

Brosnan este cunoscut pentru că l-a interpretat pe agentul 007 în patru filme James Bond, între 1995 și 2002, precum și pentru rolurile sale din filmele „Mamma Mia”, „The Thomas Crown Affair” și, cel mai recent, „Black Adam”.