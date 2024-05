SHOWBIZ Miercuri, 08 Mai 2024, 10:31

Emily Blunt, una dintre cele mai apreciate actrițe britanice ale generației sale, a dezvăluit că i s-a făcut rău după ce a fost nevoită să își sărute unii dintre colegii din filmele în care a jucat, relatează revistele Variety și People.

Emily Blunt Foto: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Actrița în vârstă de 41 de ani a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat legendarului prezentator american de radio Howard Stern, ea relatând că de-a lungul anilor a fost nevoită să mimeze „chimia” cu unii dintre actorii celebri alături de care a jucat.

„Ți-a venit vreodată să vomiți?”, a întrebat-o Howard Stern, cunoscut pentru stilul său contondent și fără menajamente, despre scenele în care a trebuit să își sărute partenerii de pe platourile de filmare.

„Absolut. Absolut”, a răspuns ea, precizând totuși că nu ar spune că acest lucru s-a datorat „unui fel de dispreț extrem”.

„Dar cu siguranță nu mi-au plăcut unele dintre ele”, a subliniat ea.

„Uneori este un lucru ciudat. Uneori poți avea o legătură care e cu adevărat fără niciun efort, dar care nu se traduce pe ecran. Chimia este un lucru ciudat. Este un lucru eteric pe care nu îl poți pune într-o sticlă să îl cumperi sau vinzi. Este acolo sau nu”, a mai explicat actrița britanică.

Emily Blunt, una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood

Deși ea nu a precizat cu care dintre colegii săi nu a simțit o conexiune, de-a lungul carierei sale Blunt a jucat alături de unii dintre cei mai celebri actori de la Hollywood, precum Matt Damon (în filmul The Adjustment Bureau), Tom Cruise (Edge of Tomorrow), Ryan Gosling (The Fall Guy) și Cillian Murphy (Oppenheimer).

Rolul din Oppenheimer i-a adus nominalizarea pentru cea mai bună actriță într-un rol principal atât la Premiile Oscar, cât și la cele BAFTA. În ambele cazuri însă premiul a fost câștigat de actrița americană Da'Vine Joy Randolph pentru rolul său din filmul The Holdovers.

Rolul lui Katherine „Kitty” Oppenheimer, soția celebrului fizician, i-a adus însă lui Blunt Premiul Sindicatului Actorilor (Americani) pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. Ea are în palmares și un Glob de Aur, câștigat în 2007 pentru interpretarea sa din lungmetrajul Gideon's Daughter.

Ultimul ei film, comedia de acțiune The Fall Guy în care joacă alături de Ryan Gosling, a debutat weekendul acesta pe primul loc la box office-ul nord-american, cu încasări însă sub așteptările analiștilor.

The Fall Guy îl are pe Gosling în rolul unui fost cascador care încearcă să dea de urma unei vedete de cinema dispărute (Aaron Taylor-Johnson) pentru a putea salva un film de studio important, care este regizat de fosta lui iubită (Blunt).

Forbes estima în 2020 că Blunt este una dintre cele mai bine plătite actrițe din lume.

