Sebastian și Bianca, doi tineri din Iași, s-au mutat în 2023 la țară, într-o casă din chirpici construită în 1953. Au renovat-o, încercând să-i păstreze farmecul original, dar au reconfigurat interiorul după nevoile lor. Lucrările le-au făcut pe cont propriu, ca să se încadreze în buget. În tot acest timp, au învățat să zidească, să se ocupe de grădină, să crească animale. Acum, după aproape un an de când locuiesc la țară, cei doi tineri au convingerea că mutarea nu a fost o decizie a lor, ci era un lucru care trebuia să se întâmple.

Casă la țară renovată de doi tineri din Iași Foto: LoveDeco.ro / Arhivă personală Sebastian și Bianca

Deși au trăit multă vreme în oraș, Sebastian și Bianca nu au simțit niciodată că vor să își clădească o familie aici. De câte ori aveau timp liber, preferau să meargă la țară, să se plimbe pe dealuri și să respire aer curat. Au iubit întotdeauna liniștea de aici, ritmul domol al vieții și firescul lucrurilor. De aceea, când au terminat studiile, au început să ia serios în calcul opțiunea de a se muta în afara orașului.

Pentru Sebastian, mutarea a însemnat o întoarcere la rădăcini

Casa în care a copilărit Sebastian era nefolosită de ani de zile. Părinții și-au construit o locuință nouă când el a plecat la liceu, iar întreținerea casei bătrânești nu a mai fost o prioritate. De-a lungul timpului, Sebastian a făcut mici reparații în vechea gospodărie, fără sa ia în calcul posibilitatea de a se muta aici. Cu timpul însă a ajuns să iubească din nou locul de care-l leagă atâtea amintiri frumoase. A vorbit cu Bianca, apoi cu părinții, și au hotărât să renoveze împreună bătrâna casă cu prispă de lemn.

„Cred că mutarea a fost un lucru care trebuia să se întâmple în viața noastră”, spune Sebastian. „Suntem întrebați des de ce am luat această hotărâre și, sincer, nu știu ce să răspund. E ca și cum ai întreba un urs polar de ce ar vrea să trăiască la polul nord. Niciodată nu ne-am regăsit în altă parte, ceea ce ne face să credem că locul nostru a fost dintotdeauna aici. Nu a fost o decizie, a fost o chemare. Dacă am fi stat să gândim rațional, nu știu dacă am fi avut curaj să facem pasul”.

