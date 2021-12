Ce e Negroni - băutura vedetă din 2021, care este cocktailul făcut celebru de serialul „Sex and the City” și alte ponturi pentru noaptea de Revelion de la 3 barmani din București

Lydia Antonia, Modelier: „Băutura anului 2022 ar putea fi Cosmopolitan, un cocktail devenit foarte cunoscut odată cu serialul Sex and the City”

Vlad Toma, Flair Angel: „În 2021, vedete au fost cocktail kit-urile și băuturile gata a fi preparate în propria casa”

Andra Drăgan, Interbelic Cocktail Bar: „Anul ăsta a mers foarte bine Negroni”

Lydia Antonia. FOTO: Arhiva personalăLydia Antonia practică meseria de barman de aproximativ cinci ani. A început în Regie și de trei ani prepară băuturi în spatele barului de la Modelier (Duzilor 12).„În opinia mea, băutura anului 2021 a fost Negroni. Asta e o băutură care a apărut în Italia acum mulți ani și este unul dintre cele mai iubite și servite cocktailuri din întreaga lume.Este o băutură cu profil elegant și uscat și note ușor amare, datorită bitterului Campari, note care se potrivesc foarte bine cu aromele fine ale ginului. În 2021 am servit destul de mult acest cocktail și de aceea pot să zic că ar fi băutura anului.”În ceea ce privește noaptea de Revelion, Lydia spune că ea ar recomanda Bellini:„Este un cocktail pe bază de vin spumant la care se adaugă niște piure de piersică și câteva picături de sirop de rodie. Se servește în flută de șampanie fără gheață. Acest cocktail a apărut în Veneția, undeva prin anul 1940. Inventatorul este Giuseppe Cipriani și a denumit cocktailul Bellini după artistul venețian Giovanni Bellini. Între timp, acest cocktail a devenit din ce în ce mai popular, și este comandat des chiar și în barurile din New York.”Lydia ne mai spune și că e de părere că băutura anului 2022 ar putea fi Cosmopolitan.„Acest cocktail a devenit foarte cunoscut odată cu serialul „Sex and the City” unde personajele îl comandau în mod regulat. E un cocktail clasic, din puține ingrediente: votcă, triplu sec, lime și suc de merișoare. Metoda de preparare este una simplă, și anume shake și se servește în pahar de Martini. Ca și garnisit eu aleg să îi pun un peel de portocală flambat. E o băutură care arată destul de bine și ideal ar fi să se consume destul de repede.”Lydia mai adaugă că este o recomandare de cocktail care se adresează mai ales femeilor.Vlad Toma. FOTO: Arhiva personalăVlad Toma face parte din noua generație de barmani și a intrat în industria ospitalității în urmă cu șase ani la un hotel faimos din Capitală. Acum lucrează la barul Flair Angel, unul dintre cele mai apreciate cocktail bars din București, aflat în incinta Palatului Bragadiru (Calea Rahovei 147-153).„Știm cu toții că anul 2021 a fost unul aparte, așadar și industria ospitalității a trebuit să țină pasul. Dacă acum câțiva ani ne era destul de simplu să discutăm despre o băutură ca fiind vedeta anului, în 2021 vedeta a fost o anumită tehnică inventată pentru a ține pasul cu pandemia.E vorba de cocktail kit-uri și băuturi gata să fie preparate în propria casa. Această soluție exista și în trecut, dar nu era atât de populară. Totuși, în contextul pandemiei a devenit tot mai căutată.”Tot el adaugă că majoritatea evenimentelor s-au mutat în mediul online, iar băuturile au trebuit să ajungă la fiecare.„Astfel, în 2020 și 2021 noi, cei din Exquisite Bar Solutions și Flair Angel, am împachetat o mulțime de băuturi și împreună le-am mixat fiecare din propria casa. Așadar, băutura anului 2021 cred că a fost cea făcută acasă, cea mixată după propriile gusturi și idei, cu doar puțin ajutor din partea celor care sunt în industrie de mulți ani. Și cred că asta o să contribuie foarte mult pe viitor, pentru că deja avem mai mulți oameni dornici de a experimenta mai mult și cu siguranța o să îi vedem prin baruri.”În ceea ce privește care ar fi băutura cea mai potrivită pentru acest Revelion, Vlad spune că părerile sunt împărțite, fiecare având gusturi diferite.„Clar primul gând te duce către șampanie, dar dacă vrei să încerci ceva diferit în noaptea de Revelion, aș propune un Negroni. O băutură clasică, care nu-și va pierde niciodată stilul, eleganța și aromele specifice, fiind ușor de mixat și acasă.”Vlad ne spune și cum trebuie mixat acest cocktail. E nevoie de un pahar Rocks, pentru garnish o coajă/felie de portocală, iar ca ingrediente trebuie 30 ml de gin, 30 ml vermouth roșu, 30 ml de bitter Aperitiv. Metoda de preparare este de „stir în pahar”.„Avem paharul în care adăugăm gheața, după care venim cu cantitățile de gin, vermouth roșu și bitter aperitiv. Amestecăm ușor cu lingurița (4-8 sec.), după care decorăm cu o felie sau cu coaja de portocală.”Pentru cei care deja și-au cumpărat șampanie sau prosecco pentru petrecerea dintre ani Vlad sugerează că ar putea să prepare și o Mimosa. Pentru acest cocktail e necesar un pahat de tip fluta, ca garnish o coajă/felie de portocală, 90 ml de șampanie / prosecco, 90 ml de fresh de portocale. Metoda de preparare este de build (direct în pahar).„Avem paharul în care adăugăm cantitățile de șampanie și fresh de portocale și decorăm băutura cu o felie sau coajă de portocală.”În ceea ce privește băutura anului 2022, Vlad nu se poate hotărî. „Sper că în 2022 oamenii să vină mai aproape de bar și să vorbească cu noi, barmanii. Așa o să descopere băuturi, arome, distilate, texturi noi… iar când băuturile sunt fix pe gustul tău, toate sunt băuturile anului.”Andra Drăgan. FOTO: Arhiva personalăAndra Drăgan lucrează ca barman de mai bine de șapte ani și în momentul de față face parte din echipa de la Interbelic Cocktail Bar (Calea Victoriei 17). Despre băutura anului 2021 și ea susține că este tot Negroni:„Cred că suntem cu toții de acord că există un top comercial de long drinks și spritzere cum ar fi gin tonic, Aperol Spritz și Hugo, care variază în funcție de ani și sezon, dar care se mențin ca vânzări de vreo opt ani.Dacă e să vorbim strict de cocktailuri, cred că anul ăsta a mers foarte bine Negroni-ul, care este un personal favourite al multor barmani de pretutindeni și, în sfârșit, pare că a prins și la publicul din România. L-am văzut listat în multe locații din țară, rețetă originală sau chiar twisturi și variații din ce în ce mai creative.”În ceea ce privește recomandarea ei pentru noaptea de Revelion, Andra spune ar trebui să fie una alcoolizată, dar fresh.„Și care conține ceva ce deja ne place, dar într-o formă fresh. Deși este un cocktail clasic (din ~1915), cred că mulți oameni n-au încercat combinația perfectă dintre spumant și gin: French '75. O parte gin, jumătate de parte sirop de zahăr și jumătate suc proaspăt de lămâie și trei părți Champagne (poate fi înlocuită cu un spumant sau prosecco brut).Ingredientele fără bule se agita într-un shaker, se toarnă într-o flută și se umple cu bulele alese. Bon appetit și la multi ani!”O întreb pe Andra și care crede că e băutura care va fi vedetă în 2022, dar nu primesc un răspuns concret, dar e unul cu care cu toții cred că putem fi de acord:„Niciodată nu m-am priceput sa prevăd treburile astea, pentru că mereu îmi doresc să introduc ceva ciudat și nou în „repertoriul” consumatorilor. Sper doar să fie o băutură simplă, care să pună în valoare ingrediente de calitate.”