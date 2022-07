CALATORII Duminică, 03 Iulie 2022, 10:15

Iulia Hau • HotNews.ro

​Dacă nici tu nu ți-ai mai da concediul de vara aceasta pe una din marile destinații europene, iar curiozitatea te-mbie mai degrabă să te urci la volan și să descoperi locuri mai puțin bătătorite din vecinătatea imediată, citește cele ce urmează. Am pregătit un roadtrip bulgăresc fresh, de vară, pentru călătorii certați cu aglomerația.

Zona Beglik si lacul Golyam Beglik Foto: Gowhere.bg

Insula Belene (cunoscută și drept Insula Persina)

Insulele Belene. FOTO: Facebook (Belene Island)

Urmând linia Dunării 110 kilometri vest față de Ruse vei ajunge în satul Belene, cunoscut mai degrabă drept „insula Belene”, aflat fiind între două brațe ale fluviului care decid, preț de aproape 15 kilometri, să se despartă. Aceasta este cea mai întinsă insulă de pe apele dunărene ale Bulgariei, dintr-un număr de peste 40, o insulă susținută de aluviunile transportate de ape, parte din Parcul Național care i-a împrumutat numele: Persina.

Nu vorbim de un parc oarecare. Cei pe care Delta Dunării nu i-a lăsat reci niciodată vor găsi aici un alt spațiu în care bătrânul fluviu a dat mână liberă biodiversității și a lăsat aproape 1100 de specii de animale, dintre care 770 nevertebrate, 170 de specii de păsări rare de apă și 500 de specii de plante.

Insula Belene a fost și locul unui lagăr de concentrare comunist pentru deținuți politici în anii ‘40-’50, care funcționează în prezent ca închisoare, plasată în partea vestică a insulei. Istoria acestui loc a făcut din Belene aproape un sinonim perfect pentru represiune în memoria bulgarilor, iar dacă vrei să vizitezi acest spațiu este nevoie să contactezi Belene Island Fondation cu cel puțin două zile înainte.

Plaja Kara Dere

FOTO: Facebook @ Gowhere.bg

Pe cine-ar lăsa inima să se înhame la o călătorie în Bulgaria fără să dea o fugă pe litoralul Mării Negre? Pe cel pe care-i îngrozește gândul la așezăminte de tip all-inclusive și la imaginea prosop-lângă-prosop de pe plaje precum Nessebar sau Nisipurile de Aur, desigur.

Dar ar fi cruntă nedreptatea de a nu iscodim linia țărmului bulgăresc în căutarea unei porțiuni de coastă mai puțin bătătorită. Kara Dere se află la 60 de kilometri sud față de Varna și la distanță suficientă de hoteluri, resorturi și tot alaiul de stabilimente turistice.

Satul nu este chiar ușor accesibil; din contră - impune străbaterea unui drum certate cu asfaltul și mai degrabă inconfortabil de parcurs cu mașina. Dar merită! Pentru că la capătul acestuia se află o plajă care frizează sălbăticia și pentru a cărei conservare s-au dus lupte aprige.

Grupuri ecologiste s-au pus de-a curmezișul oricăror încercări de construire a facilităților turistice moderne pentru a-l păstra un loc în care mergi cu focul și asculți acorduri de chitară la foc de tabără.

Orașul Hisarya

Deși Bulgaria are multe orașe care merită luate la pas îl recomandăm cu prisosință pe acesta pentru faima de gazdă a nu mai puțin de 22 izvoare de ape minerale calde. Și, vorba aia, oricât de dependent de adrenalină și cățărător pe stânci ai fi, n-ai de ce să spui „nu” unei stațiuni balneare când treci pe lângă ea. Mai ales uneia care datează din tipurile Romei Antice.

Orășelul este înțesat de resorturi SPA, ruine romane, are un muzeu de arheologie foarte bine cotat și oferă posibilități de drumeție pe dealurile molcome care înconjoară orașul. Mai mult, Hisarya se află în regiunea numită Valea Trandafirilor, o zonă cunoscută și pentru abundența de podgorii și nu puține sunt tururile cu degustare la una din cramele aflate la câteva zeci de kilometri de oraș.

Zona Beglik și lacul Golyam Beglik

FOTO: Facebook@ Gowhere.bg

În inima Munțior Rodopi din Bulgaria, aflat la 1500 de metri altitudine în mijlocul celei mai sudice păduri de taiga din Europa și parte a unei întinse rezervații naturale se află lacul Beglik, un loc unde te duci să îți liniștești mintea, să faci kayak, drumeții sau trasee cu bicicleta.

Batak este unul din cele două cele mai apropiate orășele unde te poți caza și de unde o poți porni către lac, fie cu mașina, fie la pas în ceea ce urmează a fi o drumeție ascendentă de patru ore. Ideal ar fi ca, odată ajuns la lac, să vizitezi centrul forestier Chatama, o asociație însărcinată cu desfășurarea de inițiative de conservare, oferirea de informații turistice, dar și cu punerea la dispoziție a unui acoperiș ecologic deasupra capului celor care vor să doarmă în vecinătatea lacului.

În fiecare an la jumătatea lui august, are loc aici Beglik Fest, un festival cu muzică electronică, jazz, pop, rock, ateliere de meșteșuguri, dansuri etc., ceea ce poate reprezenta un motiv în plus de călătorie. Celor care călătoresc aici exclusiv întru liniște, meditație și reflecție, însă, li se recomandă evitarea perioadei festivalului.

Orașul Smolyan și împrejurimile

Smolyan/Cheile Trigradului. FOTO: Gowhere Facebook

Din pricina poziționării în mijlocul Munților Rodopi - aproape de granița cu Grecia -, Smolyan și-a câștigat mai curând faima de stațiune montană și de schi. Acest orășel de 32 de mii de locuitori care se întinde de-a lungul râului Cherna (râul Negru) a ieșit de sub dominație otomană abia în 1912, lucru care nu miră pe nimeni ce apucă să-i cerceteze arhitectura.

Cheshitska mahala („mahala” provine din arabă și înseamnă „cartier”), cea mai veche zonă rezidențială a orașului, este una dintre atracțiile arhitecturale construite după 1835 și o zonă care nu face rabat de povești istorice, multe fiind expuse fără ascunzișuri la Muzeul de Istorie Regională „Stoyu Shishkov”.

Dar ar fi o greșeală impardonabilă să se ajungă în Smolyan și să nu se mai iasă de-aici întru cercetarea împrejurimilor. Iubitorii de sate, liniște și pitoresc vor aprecia nespus Shiroka Laka, o localitate aflată la 24 de kilometri depărtare și declarată rezervă arhitecturală și folclorică. Este cumva inima muzicii folclorice bulgare și un loc numai bun de plecat în drumeții.

Conducând 34 km mai departe de Shiroka Laka ajungi în inima munților și în fața posibilității de a vizita peștera Yagodina, cea mai întinsă peșteră a Munților Rodopi. Continuarea drumului prin șerpuirile muntoase te va conduce negreșit prin Cheile Trigradului, un defileu spectaculos completat de peștera Gâtul Diavolului.