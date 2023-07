CALATORII Duminică, 02 Iulie 2023, 10:13

Dacă nu sunt deja plecați, mulți români își pregătesc în aceste zile vacanțele, în ciuda inflației și scumpirii biletelor de avion. Foarte mulți aleg plajele din Grecia, însă dacă vrei să-ți faci vacanța în alte locuri din Europa cu aproximativ aceiași bani, există mai multe opțiuni, de la Italia și Spania, la Portugalia sau Croația.

Plajă în Algarve, Portugalia Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Alamy / Profimedia

Grecia rămâne în topul preferințelor românilor

Un studiu făcut de vola.ro arată că 78% dintre români preferă vacanțele în Europa, iar Grecia rămâne pe primul loc în topul preferințelor lor, atât pentru curățenie și preț, cât și pentru calitatea serviciilor.

Nu e de mirare, având în vedere că Grecia este pe locul 2 în lume în programul Blue Beach Flag, ediția 2023, un simbol internațional pentru plajele care îndeplinesc anumite standarde de siguranță, curățenie și conștientizare a mediului, stabilite de Fundația pentru Educație de Mediu (FEE), un ONG care gestionează programul încă din 1987.

Practic, Grecia deține aproximativ 15% dintre plajele premiate, mai exact 617, plus 18 porturi de agrement și șase ambarcațiuni turistice. Grecia este și foarte aproape de țara noastră (maximum două ore ajungi în orice localitate), motiv pentru care peste 88% dintre turiști aleg în 2023 să călătorească cu avionul, în detrimentul mașinii.

În topul destinațiilor preferate se numără Kos, Corfu, Chania (Creta), Kefalonia, Rodos și Heraklion (Creta), cât despre timpul pe care-l petrec aici, majoritatea optează pentru vacanțe de cel puțin șapte zile, în general alături de familie și cei mici.

De exemplu, o vacanță în Halkidiki, cu transport propriu, în perioada 1-8 iulie, începe de la 556 de euro pentru o cameră dublă pentru două persoane, cu mic dejun inclus, la un hotel de 3* în stațiunea Agia Paraskevi, pe brațul Kassandra.

La partea de buget alocat biletelor de avion, conform vola.ro 53% vor să cheltuiască între 100 și 300 de euro pentru un zbor dus-întors, iar 36% își doresc prețuri de sub 100 de euro.

Când vine vorba de un buget total pentru o vacanță, 35% dintre români plănuiesc să cheltuiască între 200 și 600 de euro de persoană pentru o vacanță în afara țării, așa cum informează un studiu Visa.

Cercetarea arată și faptul că 51% dintre cei chestionați nu au de gând să-și anuleze planurile, chiar dacă inflația rămâne la un nivel înalt, iar costurile de trai continuă să crească. 57% dintre respondenţi spun că este posibil să caute opțiuni de cazare mai avantajoase în acest caz, iar 55% vor lua în considerare scurtarea vacanței.

Pentru mai mult de jumătate dintre români (55%), situația geopolitică nu le afectează planurile de vacanță în străinătate, în timp ce 41% declară că anul acesta vor merge în sfârşit în vacanța amânată anterior din cauza pandemiei.

Vacanțe la prețuri rezonabile pe plajele europene

Pentru început, am făcut și câteva simulări de zboruri* și cazări pentru destinații europene, unde poți să mergi să faci plajă:

Catania, Sicilia: în perioada 8-14 iulie, un zbor direct cu Ryan Air costă 594 lei, pentru o călătorie dus-întors, în timp ce un apartament din centrul Taorminei costă 1135 de euro pentru două persoane.

Apropo de asta, Taormina este un fel de bijuteria Siciliei, desprinsă parcă din povești, cu plaje cu ape turcoaz și străduțe pe care să te pierzi, cu tot felul de terase și magazine. Odată aterizat în Catania poți lua trenul până în Taormina - călătoria durează 50 de minute și costă 6 euro.

Una dintre cele mai frumoase plaje pe care le vei descoperi aici se numește Isola Bella - ajungi pe jos la ea din oraș, e o plajă cu pietriș, înconjurată de vegetație luxuriantă, cu ape cristaline.

Barcelona: în perioada 14-21 august, un zbor dus-întors cu Wizz Air te costă 889 de lei, iar cazarea într-un apartament central de pe Airbnb te duce la 4670 lei, pentru două persoane.

Barcelona este oricând o alegere bună și un oraș care are foarte multe de oferit, atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric. Plus de asta, are deschidere la mare, așa că plaja este mereu la o distanță de mers pe jos.

Barceloneta rămâne cea mai populară, dar și aglomerată, plajă din oraș, dar dacă vrei ceva mai multă liniște și intimitate, atunci îți propunem să mergi de-a lungul apei, înspre cartierul Poble Nou.

Partea bună este că există foarte multe plaje și în apropierea orașului, unde vei găsi mai mulți localnici decât turiști, iar printre ele menționăm - plaja Montgat, o plajă de nisip aflată la doar 25 de minute de mers cu trenul, dar și toate plajele superbe pe care le vei găsi în Costa Brava, care se întind pe o distanță de 250 de kilometri, până în Franța.

Aici poți ajunge cu autobuzul, iar cele mai apropiate sunt la o oră distanță de oraș, așa că merită aventura.

Portugalia: în perioada 22-29 august, un zbor Wizz Air cu o escală de 3:30 ore în Londra, până în Lisabona, te costă 1131 lei, în timp ce un apartament Airbnb, poziționat într-o zonă bună din oraș, aproape de toate obiectivele turistice, ajunge la 3747 de lei, pentru două persoane.

Lisabona rămâne una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa, cu deschidere la râul Tajo, a cărui promenadă e mereu loc de interes atât de pentru localnici, cât și pentru turiști, unde poți admira apusuri superbe.

Avantajul orașului în pantă (unde în mod cert vei face mișcare, la cât urci și cobori) este că e la distanță de câteva minute de plaje atât pentru iubitorii de sporturi acvatice, cum ar fi surf sau kitesurfing (Nazaré e locul de lângă oraș unde poți admira cele mai mari valuri, e cu adevărat impresionant), dar și pentru cei care vor relaxare într-un peisaj fantastic, cu ape turcoaz, cum ar fi Praia dos Galapos.

Sardinia: în perioada 31 august-4 septembrie, un zbor Eurowings cu o escală de 5:40 ore la Stuttgart până la Cagliari (capitala insulei), pentru o călătorie dus-întors costă 2021 de lei, în timp ce un apartament central te poate duce la 480 de euro pentru două persoane.

Sardinia este o minunăție a naturii și odată ajuns aici, n-ai cum să nu te îndrăgostești de tot ceea ce vei vedea în jur. Există nenumărate plaje amenajate sau sălbatice din care poți alege, dar îți recomandăm micuța plajă Poeto, aflată la câteva minute de oraș, un mic paradis după cum o descriu turiștii, unde ziua de poți relaxa în ape azur, iar seara te poți bucura de o varietate de restaurante și cluburi poziționate în zonă.

Ideal ar fi să-ți închiriezi o mașină în zonă, pentru a putea explora cât mai mult din frumusețile prezente, dar să știi că găsești și autobuze care să te ducă în diferite zone cu deschidere la mare.

O altă plajă interesantă, mult mai liniștită și retrasă este Cala Fighera, un golfuleț fantastic cu ape turcoaz; nu există bus-uri care să te ducă aici, dar taxiul poate fi o variantă foarte bună, deoarece este aproape de oraș și nu te va costa mult.

Croația: în perioada 21-27 august, un zbor cu Austrian Airlines, cu o escală de șase ore în Viena, până la Dubrovnik, te costă 1330 lei, dus-întors, în timp ce un apartament poziționat în centru poate costa, pentru două persoane, 671 de euro.

Orașul istoric (unde au fost filmate și scene din popularul serial „Game of Thrones”) este o bucurie vizuală și în mod cert interesant de descoperit la pas, dar nu duce lipsă nici de foarte multe plaje aflate în apropierea lui.

Cea mai apropiată de oraș, dar și cea mai populară, este Banje Beach, cu apă cristalină, perfectă pentru iubitorii de înot, dar dacă vrei să eviți turiștii, atunci îți recomandăm Sveti Jakov, aflată la 2 kilometri distanță de oraș, unde poți ajunge fie pe jos, fie cu Uber-ul sau autobuzul; este una dintre cele mai frumoase plaje din zonă, practic este un golfuleț, mărginit de pini.

*prețurile sunt cele afișate la momentul căutării noastre

Sejururi de 7 nopți în Albania, Tunisia sau Turcia

Dacă vrei să nu te complici și să alegi deja o vacanță care îți oferă un pachet complet, Cristina Basarab, brand manager EXIMTUR, prezintă câteva opțiuni interesante, ca alternative la Grecia.

Spre exemplu, o vacanță de 7 nopți pe litoralul din Albania, în stațiunea Sarande, poate ajunge la 310 euro de persoană, într-un hotel de 3* cu mic-dejun inclus.

Dacă te tentează Muntenegru, atunci află că un concediu aici, în stațiunea Budva, poate ajunge la 393 de euro de persoană, într-un hotel 3*, cu mic dejun inclus. Ambele variante sunt pentru cei care aleg un transport propriu pentru a ajunge aici, dar Cristina le recomandă, deoarece sunt destinații mai puțin aglomerate.

În ceea ce privește plecările cu avionul, poți alege Turcia și Tunisia, unde cu aceeași sumă de bani ca-n Grecia beneficiezi de all-inclusive, dar posibilitățile de explorare sunt reduse, după cum menționează experta.

În Antalya, un sejur de 7 nopți cu transport avion cursa charter cu plecare din București, care include transferuri, all inclusive și o cazare la un hotel de 4 stele, te costă 523 euro/de persoană, iar o vacanță în Tunisia, tot pe 7 nopți și tot all inclusive (+ avion și transferuri), în stațiunea Hammamet, poate ajunge la 529 de euro de persoană.

O altă alternativă la Grecia poate fi și Cipru, unde Cristina Basarab spune că un sejur de 7 nopți, cu transport avion charter din București (transferuri incluse), în stațiunea Limassol, la un hotel de 3* cu mic-dejun inclus, poate costa în jur de 560 de euro de persoană.