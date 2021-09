VIDEO Subcarpați a lansat o melodie care-i poartă numele lui Ivan Patzaichin

Ivan Patzaichin in videoclipul piesei IVAN

Patzaichin a fost, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu, unde fiica sa a rostit un discurs emoționant.





Formația Subcarpați a lansat melodia, localitate în care s-a născut Ivan Patzaichin.Piesa începe cu un monolog al lui Ivan Patzaichin suprapus peste acorduri liniștitoare. Restul piesei este marcat de prestația corului Rusalka.Videoclipul îl prezintă în prima parte pe Ivan Patzaichin vâslind pe unul dintre brațele Dunării. Restul piesei este completată de imagini cu frumusețile ce pot fi admirate în Delta Dunării.Subcarpați a lansat piesa însoțind-o și de un"Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial şi european la caiac - canoe, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice, a fost, este și va rămâne o legendă de neegalat pe care România a oferit-o în dar omenirii.Originar din Mila 23, un mic sat de lipoveni din Delta Dunării, Ivan și-a folosit gloria pentru a da înapoi comunității sale sprijinul de care s-a bucurat în timpul carierei de sportiv, antrenor și, mai apoi, de antreprenor social. A iubit din toată inima natura, sportul, oamenii și cultura. Și-a dorit să promoveze valorile lipovenilor, să contribuie la profilul identitar local și la creșterea turismului cultural din Deltă.La începutul lui 2021, am avut onoarea să fim invitații lui Ivan, acasă, la Mila 23. Am găsit aici o comunitate vibrantă care, pe lângă tradiția de a oferi României cei mai mulți campioni olimpici la sporturile pe apă, se bucură și de o puternică tradiție muzicală. Le-am cunoscut pe femeile din corul Rusalka, un grup de lipovence care se îngrijesc să păstreze vie și să valorifice muzica tradițională din aceste ținuturi.Corul deține un repertoriu de cântece vechi, culese și documentate de membrele sale pe parcursul ultimelor decade. Cântecele poartă cu ele cultura lipovenească, transmisă din generație în generație, și ascunde mărturii ale modului de a trăi al acestui grup etnic, în ultimii 200 de ani, pe teritoriul Deltei Dunării. Sunt melodii de jale și dor, cântece dedicate anotimpurilor, de dragoste, despărțire, logodnă, nuntă, petrecere, cântece despre ținutele tradiționale ale lipovenilor și cântece pescărești.Ne-am propus, împreună cu Ivan și cu echipa lui, Rowmania, să aducem în actualitate prestația artistică a corului Rusalka din Mila 23 și să punem sub lumină aportul pe care amestecul multietnic absolut unic de aici îl poate aduce dezvoltării Deltei Dunării - un ținut ospitalier, care le-a permis comunităților locale să crească, să lase și să păstreze mărturii ale istoriei lor culturale, transformând Delta în una dintre cele mai cosmopolite și valoroase întinderi verzi-albastre din România.Suntem onorați. Îți mulțumim, Ivan! Plecăciuni și ape line! Continuăm",