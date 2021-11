Fanii ABBA au stat la coadă în noapte, frig și ploaie pentru a cumpăra „Voyage”, noul album al trupei

Fenomenul Abba revine cu „Voyage”



La Berlin, de exemplu, admiratorii formaţiei suedeze au îndurat o ploaie persistentă în faţa Dussmann, un important magazin specializat în produse muzicale şi cărţi, care a organizat joi seară o vânzare promoţională începând de la ora locală 23:59.Noul album ABBA este disponibil pe CD, vinil şi - pentru a respecta tradiţia anilor 1970 - casetă audio.Primii fani care au cumpărat noul album ABBA au exprimat opinii pozitive despre acest material discografic prin intermediul unor mesaje publicate pe reţelele de socializare în primele ore ale zilei de vineri.

Dagens Nyheter , principalul cotidian din Suedia, a publicat, de asemenea, o recenzie laudativă la adresa acestui album.„Albumul 'Voyage' al grupului ABBA va face lumea să danseze şi să cânte”, a scris criticul muzical Martin Nystrom în acest cotidian suedez.Noul album ABBA conţine trei cântece deja lansate de formaţia suedeză - „I Still Have Faith In You”, „Don'T Shut Me Down” şi „Just A Notion” - alături de alte şapte piese compuse de Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad.„Voyage” este cel de-al nouălea album de studio lansat de cvartetul suedez şi, totodată, primul material discografic cu piese originale după „ The Visitors ”, care a fost lansat pe 30 noiembrie 1981.După o ultimă apariţie televizată la sfârşitul anului 1982, grupul ABBA şi-a anunţat destrămarea după o carieră impresionantă, marcată de opt albume de studio şi numeroase cântece de mare succes.Grupul ABBA a devenit cunoscut pe plan internaţional datorită cântecului „Waterloo”, cu care a câştigat ediţia din 1974 a concursului Eurovision. De atunci, au apărut numeroase compilaţii ale grupului pop, însă niciun material cu piese originale, până la albumul lansat vineri, „Voyage”.Toţi cei patru membri ai formaţiei suedeze au trecut de vârsta de 70 de ani: Ulvaeus are 76 de ani, Lyngstad are 75 de ani, Andersson are 74 de ani şi Faltskog are 71 de ani.Anunţând lansarea noului album şi a unui concert cu acelaşi titlu, grupul ABBA a interpretat piesele „I Still Have Faith In You” şi „Don't Shut Me Down” la începutul lunii septembrie.Împreună, cele două single-uri au fost ascultate de peste 40 de milioane de ori pe platforma de streaming Spotify.În urmă cu două săptămâni, ABBA a lansat al treilea single extras de pe albumul „Voyage, intitulat „Just A Notion”.Membrii trupei au anunțat însă la finalul lunii octombrie că se vor despărți definitiv după lansarea acestui album și încheierea evenimentelor legate de promovarea sa.