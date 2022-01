După Neil Young, și cântăreața Joni Mitchell își retrage muzica de pe Spotify, în semn de protest față de podcastul lui Joe Rogan / Cu ce „amenință” James Blunt

Mitchell a inclus în postare și un link către o scrisoare deschisă adresată companiei Spotify și care a fost semnată de zeci de profesioniști din domeniul medical sau al cercetării. Aceasta îndeamnă platforma să adopte o politică privind dezinformarea care să abordeze „afirmațiile înșelătoare și false” propagate de podcastul Joe Rogan Experience, precum sugestia lui Rogan că oamenii tineri și sănătoși nu ar trebui să se vaccineze împotriva Covid-19.

Boicotul inedit al lui James Blunt

If @spotify doesn’t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful