Luni, 09 Mai 2022, 09:22

Sebastian Jucan • Smile Media

​„One True Singer”, primul talent show din România lansat de un serviciu de video on demand a venit cu un format care m-a luat prin surprindere, unele din cele mai mari nume din industria muzicală românească și artiști care ar putea fi fiecare un cântăreț profesionist.

One True Singer Foto: HBO Max

După ce a avut premiera pe HBO Max în data de 1 aprilie, One True Singer a ajuns la episodul cu numărul 7, episoade pe care le-am așteptat în fiecare vineri după ce primele două, lansate simultan pe platforma de streaming a HBO, m-au prins într-un mod în care, sincer să fiu, nu m-aș fi așteptat.

Aici cel mai mare rol l-au avut artiștii selectați pentru concurs, pe cât de diferiți, pe atât de talentați fiecare în felul său, care te fac încă din primele episoade să îți dorești să nu fie nimeni nevoit să plece acasă, sau cel puțin nu favoriții tăi care cu siguranță vor fi mulți.

Am vorbit cu Lucian Ștefan, producătorul emisiunii, care mi-a explicat mai multe despre modul în care a fost gândit One True Singer, ce își propune să le ofere concurenților și, mai ales, fanilor și spectatorilor.

Cu ce vine original „One True Singer”?

Primul lucru care mi-a atras atenția la emisiune e juriul care judecă participanții, unul dintre primele lucruri prezentate în episodul 1 al One True Singer. Spre deosebire de toate celelalte talent show-uri de la noi pe care le știu, One True Singer nu vine doar cu jurați care sunt interpreți în vogă de la noi, ci are și doi producători muzicali.

Altfel spus, pe lângă Alina Eremia și Bruja, ceilalți doi jurați sunt Alex Cotoi și Șerban Cazan, despre care Lucian mi-a spus că sunt responsabili de peste 100 de piese „Number one” în topurile din România după ce au lucrat cu artiști precum INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Andra sau The Motans și „știu ce să caute de la un artist complet”.

„Decizia de a îi avea pe aceștia în juriu vine din dorința de a îi implica activ în alegerea următorului cel mai mare artist al anului”, afirmă Lucian Ștefan.

Jurații „One True Singer” (FOTO: HBO Max)

Al doilea lucru care iese în evidență încă din primul episod al One True Singer e faptul că acesta e o combinație între un concurs de talente și un reality show, cei 14 concurenți care au trecut de preselecții fiind trimiși să locuiască împreună într-o casă timp de două luni, până la alegerea câștigătorului după eliminări treptate.

Asta înseamnă și că, în loc de formatul clasic al concursurilor de talente unde ai preselecții, sferturi de finală, semifinale și marea finală îi cunoști pe toți concurenții încă din primul episod al One True Singer și pornești într-o călătorie alături de ei.

„Am vrut sa creez un format care îmbină atât competitivitatea unui talent show, cât și entertainmentul oferit de un reality show. Telespectatorii au șansa să intre în culisele industriei muzicale pentru prima dată, unde pot observa toți pașii prin care se lansează următorul mare artist al României”, mi-a explicat Lucian.

Ah, iar în casă îl avem și pe nimeni altul decât Grasu XXL care are rolul de „peacemaker”, după cum îl descrie Lucian, care să intervină în caz că lucrurile iau o întorsătură un pic prea dramatică. Până acum nu a fost cazul.

Concurenții în casa „One True Singer”, alături de Grasu XXL (FOTO: HBO Max)

Concurenții, marele atuu al „One True Singer”

Lucrul care m-a surprins cel mai mult la emisiune a fost calitatea concurenților și asta are iarăși de-a face cu formatul ei, că au fost selectați de la început cei mai buni care s-au prezentat la preselecții, și sunt cu adevărat buni.

Fac o mică paranteză aici, dar a fost un lucru care mi-a plăcut: la preselecțiile pentru One True Singer, prezentate în primul episod al emisiunii, n-am avut parte de momente de genul „să râdem de maimuță”, în care oameni care n-au nicio treabă cu muzica să fie arătați cântând doar de dragul de a stârni niște momente comice ieftine.

Iar concurenții aleși pentru șansa de a deveni One True Singer sunt din background-uri muzicale cât se poate de diferite diferite, de la muzică pop, la rock, hip-hop, blues sau chiar latino. Totuși, devine destul de evident încă din primele episoade ale emisiunii că unii au mai multe în comun între ei decât alții, atât din punct de vedere muzical, cât și ca personalitate.

Chestia asta m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva o să vedem apariția unor „bisericuțe muzicale” în casă, la fel cum în reality show-uri se formează grupulețe pe bază de simpatii. Lucian Ștefan mi-a spus însă că organizatorii s-au gândit și ei la această posibilitate și cum să o prevină.

„Participanții One True Singer au surpriza de a fi grupați în echipe neașteptate, fapt ce îi forțează să evolueaze în orice condiții”, afirmă acesta, adăugând că „ne dorim ca fiecare probă sa încurajeze creativitatea concurenților și să le dea acestora ocazia de a se inspira reciproc pentru a crea artă cât mai autentică”.

Poate i-ai văzut cântând în Centrul Vechi și nu știai ce-i cu ei (FOTO: HBO Max)

Alt lucru care atrage atenția la concurenți e că sunt toți tineri, cu o medie de vârstă pe care aș estima-o undeva la 20 și ceva de ani.

Lucian subliniază însă că One True Singer „se adresează unui public cât mai larg, nu este un show dedicat doar oamenilor tineri, deși acesta are tot ce îi trebuie pentru a atrage audiența tânără în fata ecranului”.

„One True Singer” își propune să găsească un artist complet

Participanții au parte de câte două „challenge”-uri în fiecare episod, în care le sunt testate și celelalte abilități de care ai nevoie pentru a deveni un artist de succes în showbiz.

Până acum am văzut (nu neapărat în ordinea asta) un „TikTok challenge”, o probă de dansat, de adaptare a unei piese folclorice, un rap battle, și altele. Iar pentru fiecare probă producătorii One True Singer au adus nume ca Damian Drăghici, DOC, Emil Rengle, Claudinsky sau EMAA să îi ajute pe concurenți. Lucian explică:

„Ne-am propus în acest show să avem cât mai multe challenge-uri care să îi pună la încercare pe concurenți, dar să îi și pregătească pentru ceea ce înseamnă industria muzicală. Pentru a le testa abilitatea de a ajunge un artist complet, participanții au parte de probe de dans, probe video, ședinte foto, concerte surpriză și multe altele”.

La sfârșitul fiecărui episod concurenții se vor putea salva la „Clash”, proba în care vor putea să își aleagă melodia pe care să o cânte pentru a aminti de ce au fost aleși pentru One True Singer și pentru a scăpa de eliminare.

„Clash”-ul din episodul 5 a fost unul dintre cele mai dure (FOTO: HBO Max)

„Cel mai mare challenge este cu siguranță reprezentat de distanța față de casă și de conviețuirea, timp de două luni, cu oameni necunoscuți, fără telefon sau alt mediu de comunicare. Fiind toți tineri, acest lucru devine fără îndoială stresant și pune presiune pe concurenții One True Singer”, explică însă Lucian.

El subliniază că One True Singer „își propune să găsească și să lanseze următorul star al anului în timp ce spectatorii se bucură de un show original, plin de inside-uri ale industriei muzicale”.

Un nou episod al One True Singer apare pe HBO Max în fiecare vineri.

Lucian Ștefan, producătorul „One True Singer” (FOTO: HBO Max)

