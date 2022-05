MUZICA Duminică, 15 Mai 2022, 20:46

Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu, a acuzat juriul de la Chişinău că, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artiştilor din România şi Ucraina, a ales să ofere cele mai multe puncte Ucrainei şi Marii Britanii, ignorând prestaţia României, relatează News.ro.

juriul din Republica Moldova nu a dat niciun punct Romaniei la Eurovision 2022 Foto: Captura video

"Atitudinea juriului moldovean faţă de prestaţia artiştilor români pe scena concursului Eurovision nu este totuna cu atitudinea Republicii Moldova faţă de România", făcând referire la faptul că publicul din Moldova a votat preponderent artiştii din România şi Ucraina, iar juriul nu a acordat niciun punct României.

Într-o intervenţie la TVR 1, Ţurcanu a declarat că nu s-a mai ântâmplat ca un concurent din România la Eurovision să nu fie punctat de Chişinău.

"După cum se vede din statistica oferită de Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune, publicul telespectator din Republica Moldova a optat preponderent pentru, în ordine explicabilă prin suferinţele prin care trece vecinul din est, Ucraina şi România. Rămâne să înţelegem pe parcurs ce standarde înalte (atât de înalte încât sunt deocamdată inaccesibile publicului cu care se găseşte în disonanţă) a avut juriul moldovean în opţiunile sale, în componenţa: Ilona Stepan, Adriano Marian, Cristina Scarlat, Eugen Doibani şi Radmila Popovici", a precizat Ţurcanu.

Republica Moldova a obţinut un punctaj final de 253 de voturi.

"Locul 7!!!! Locul 2 la televoting. Mulţumim!!!! Thank youuuu! Peace, Love, Folklore and Rock’n’Roll! Ukraine, Romania, felicitări!!! Europa, felicitări! Drag public, MULŢUMIM!", au scris muzicienii de la Zdob şi Zdub.

România, prin wrs, s-a clasat pe locul 18 cu 64 de puncte (12 din partea juriilor naţionale).

Eurovision 2022 a fost câştigat de Ucraina, prin Kalush Orchestra cu piesa "Stefania".

De altfel, nu doar în Republica Moldova au existat supărări pe modul în care a votat juriul propriei țări.

Ministrul Culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat că este „foarte jenant” că juriul ucrainean de la Eurovision Song Contest a oferit zero puncte pentru reprezentanții Poloniei și Lituaniei, iar în schimb a dat 12 puncte Regatului Unit.

Clasamentul final Eurovision 2022

1. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

2. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

3. Spania: Chanel – SloMo

4. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

5. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

6. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

7. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

8. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

9. Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

10. Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Polonia: Ochman – River

13. Estonia: Stefan – Hope

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

16. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

17. Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

18. România: WRS – Llámame

19. .Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

20. Armenia: Rosa Linn – Snap

21. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

22. Cehia: We Are Domi – Lights Off

23. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

24. Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

25. Germania: Malik Harris – Rockstars

