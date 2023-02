MUZICA Marți, 14 Februarie 2023, 11:53

Duo-ul britanic Pet Shop Boys a lansat piesa „Living in the past” („Trăind în trecut”), în care președintele rus Vladimir Putin este comparat cu dictatorul Iosif Stalin.

Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev-Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia Images

Videoclipul, postat pe canalul de YouTube al trupei, folosește imagini de la învestirea lui Putin, imaginea lui Iosif Stalin, precum și știri despre arestări în masă în timpul protestelor din Rusia, potrivit Russian Free Press.

„Ca și el, voi câștiga. Nu voi fi umbrit. Vreau ca oamenii să moară cu numele meu pe buze / Vreau să fiu temut, așa cum toată lumea se temea de el, pentru că cei arestați și împușcați încă îl venerau”, sunt câteva dintre versurile ale piesei.

În mai 2022, Pet Shop Boys spuneau că așteaptă cu nerăbdare ziua în care va cădea fascismul în Rusia, iar „politicienii criminali vor fi aduși în fața justiției, se va spune adevărul, țările vecine nu vor mai fi amenințate sau invadate și se va naște o nouă Rusie”.

Cu peste 20 de single-uri în Top 10 UK şi patru No. 1 - „West End Girls", „It's a Sin", „Always on My Mind" şi „Heart" -, Pet Shop Boys reprezintă unul dintre cele mai influente şi populare grupuri britanice. Fondat în 1981, la Londra, de Neil Tennant şi Chris Lowe, grupul a fost listat în ediţia 1999 a The Guinness Book of Records ca cel mai de succes duo din istoria muzicii britanice.

A lansat 14 albume de studio, vândute în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial, a fost recompensat cu trei premii Brit şi şase nominalizări la Grammy. Între single-urile de succes se numără „Go West”, „Opportunities (Let's Make Lots of Money)" şi „What Have I Done to Deserve This?", duet cu Dusty Springfield.