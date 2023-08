MUZICA Sâmbătă, 05 August 2023, 02:25

​Cluj Arena a fost plină până la refuz la concertul celor de la Imagine Dragons (au fost zone unde s-a stat și pe scările de acces), trupa din Las Vegas producând la UNTOLD 2023 ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai bune spectacole din acest an văzute în România.

Imagine Dragons la UNTOLD 2023 Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Solistul Dan Reynolds a promis că trupa Imagine Dragons va reveni în România

Solistul Dan Reynolds a fost de departe vedeta serii, cântărețul în vârstă de 36 de ani producând în dese rânduri oftaturi și lacrimi printre multe dintre doamnele și domnișoarele care au luat cu asalt Cluj Arena.

Decibelii creșteau instant din partea reprezentantelor sexului frumos atunci când Dan apărea pe imensele ecrane ale scenei principale de la UNTOLD (a cântat la bustul gol).

Showul americanilor a început cu o întârziere de două minute (la ora 22:12), dar deja de minute fanii începuseră să fie tot mai zgomotoși în așteptarea favoriților.

Atmosfera s-a încins cu adevărat după a doua piesă, „Believer” având rolul de a introduce și mai mult publicul în povestea showului artiștilor din Las Vegas.

Imediat după, solistul Dan Reynolds a vorbit despre faptul că trupa se află pentru prima dată în România și că „speră ca acesta să fie primul din multele show-uri de aici”.

La finalul piesei „Natural”, Reynolds (impresionat de atmosfera electrizantă) le-a spus celor prezenți că-i iubește și chiar a părut în imaginile de pe ecranele imense ușor emoționat (nu vom ști niciodată dacă era sau nu parte a showului).

Cântecul „Sharks” a ridicat și mai mult pulsul celor prezenți (lumea a cântat în picioare chiar și în tribune), iar jocul de lumini a fost unul la înălțime.

Nu au lipsit din program piese consacrate precum „Whatever It Takes”, „This is my kingdom come”, „Radioactive” și „On Top Of The World”.

Pe „Bad Liar” stadionul a fost „inundat” de luminițele telefoanelor mobile, iar atmosfera a fost una de concert mare (a semănat pe undeva - sigur, la o dimensiune redusă - cu ceea ce se întâmplă la concertele celor de la Coldplay).

La ora 23:43, Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee și Daniel Platzman și-au luat la revedere în uralele generale ale unei arene care timp de o oră și jumătate a respirat la unison pe muzica celor de la Imagine Dragons.

S-ar putea să fi asistat la unul dintre cele mai bune concerte de anul acesta din România...

Despre Imagine Dragons

Trupa din Las Vegas a luat ființă în anul 2008, iar genurile abordate sunt pop rock, electropop, pop, indie pop, arena rock și rock alternativ.

Albume de studio: Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018), Mercury - Act 1 (2021), Mercury Act 2 (2022).

