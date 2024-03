MUZICA Vineri, 08 Martie 2024, 18:28

Erika Isac a lansat vineri, 8 martie, o nouă melodie, intitulată „Femei în Parlament”. În versurile melodiei ea se adresează din nou „Mireilor”: „La ce război ai fost ultima dată tu, Mirel? / Că un story de la sală nu te face colonel”. Artista spune că susține femeile să obțină poziții de lider, de aici și mesajul celei mai recente melodii.

Erika Isac, „Femei în Parlament” Foto: Captura YouTube

Versurile melodiei au fost scrise de Erika Isac. Ea spune că societatea trebuie să normalizeze faptul că femeile pot ocupa poziții de lider.

„Versurile cumva au şi un pic de istorie, dacă vrei. Dau exemplu: în codul civil de la 1865, femeia nu avea drepturi economice, civile, sociale, politice ş.a.m.d. Practic, diferenţa dintre o femeie şi un cârlig de rufe era că femeia respiră. Cam asta erau drepturile ei. Şi zic asta şi în piesă «1865 bitch what about that (n. red.: ce spui despre asta?) / Îţi dau lecţii de istorie că nimic nu s-a schimbat». Pentru că în conştiinţa colectivă femeia încă este cumva. Asta se vede prin comentariile pe care le-am primit la piesa Macarena, care nici măcar nu este despre glorificarea femeii. Asta e problema”, a spus, conform paginademedia.ro, Erika Isac.

Melodia vine și în contextul în care, în legislatura actuală, doar 18,5% dintre parlamentari sunt femei.

Cum a devenit cunoscută Erika Isac

Cântăreața Erika Isac a stârnit o furtună pe rețelele de socializare odată cu lansarea piesei cu versuri licențioase „Macarena”, melodie lansată în luna februarie, o adaptare a hitului care a făcut furori în anii '90. Erika, în vârstă de 23 de ani, a lansat o melodie-manifest în care folosește un limbaj explicit pentru a vorbi despre stereotipurile legate de femeie din societatea românească, cât și despre violența la care sunt supuse.

„Dacă nu erau bărbații, cine vă proteja?/ Să ne protejeze de cine? Exact, în p***a mea”.

