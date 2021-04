Nutriție și sănătate: Prima băutură a dimineții nu trebuie în niciun caz să fie cafeaua

E luni dimineața, încă nu prea e lumină afară și nu ești pregătit să-ncepi săptămâna. Singura speranță de limpezire a minții este mirosul ademenitor al cafelei. Așa e în fiecare săptămână și – să fim cinstiți – în fiecare zi. Așa că, atunci când am aflat că doctorii sunt împotriva cafelei ca primă băutură a zilei, aproape mi-a venit să plâng.

La un Global Wellness Summit dedicat științei somnului, doctorul în medicină Michael Breus, psiholog și expert al somnului, a afirmat că o cană cu apă – nu o ceașcă cu cafea – ar trebui să fie pe noptieră când ne trezim. Motivul nu este că apa e atât de bună, bla, bla, ci pentru că somnul în sine este „deshidratant”.

„Pierdem aproape un litru de apă în fiecare noapte, așa că ne trezim deshidratați”, a spus dr. Breus la eveniment. „Din păcate, cei mai mulți oameni iau o ceașcă cu cafea ca prim lichid care le trece printre buze. Țineți minte, oameni buni, cafeaua este un diuretic, vă face să urinați. Așa că nu e o idee bună – avem nevoie de apă pentru hidratare.”

În plus, cafeaua mărește nivelul de cortizol, care este asociat cu trezirea și starea activă, dar generează și stres și anxietate. Dr. Amy Gorin punctează că nici nu veți obține mari beneficii de la cafea dimineața. Tehnic vorbind, nivelul de cortizol are de obicei un vârf dimineața, datorită reacției la trezire care-l ridică cu 38% până la 75% după primele 30 de minute.

Toate acestea fiind adevărate, nu înseamnă că trebuie abandonată cafeaua matinală. Mai degrabă este importantă ordinea operațiunilor. Dr. Breus recomandă 600-900 ml de apă la temperatura camerei înaintea oricărui alt lichid. Și dacă nu vă atrage apa „chioară”, aveți aprobarea doctorului s-o dregeți. El recomandă apa cu lămâie, pentru un supliment de vitamină C. Doar apoi sunteți sfătuiți să treceți la cafea.( Well + Good