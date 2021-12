Bine ai venit în comunitatea celor care nu știu ce să gătească, dar vor să mănânce sănătos sau cine sunt fetele din spatele contului de Instagram „3mesepezi!”

3mesepezi - ce se întâmplă și cu ce se mănâncă?

„Foamea ne inspiră să gătim”

„Cea mai bună parte din toată povestea asta sunt oamenii”

„Relația noastră cu mâncarea e una complicată”

PS: O rețetă care te unge la inimă: turte cu ceapă verde și telemea

De câte ori nu ți-ai propus, de-a lungul unui an, să mănânci mai sănătos? Chiar dacă este o acțiune benefică pentru organism, nu mereu socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg și planurile tind să o ia la vale când îți dai seama că nu e chiar atât de ușor precum pare.Ce-ai zice, însă, dacă altcineva s-ar ocupa pentru tine de inițiativa asta, iar săptămână de săptămână ai avea o listă de cumpărături deja pusă la punct, cât și una de idei simple și ușor de făcut, numai bune de urmat? Parcă proiectul tău cu mâncarea sănătoasă nu mai este atât de irealizabil, nu?Corina și Andreea, două tinere din București, de 31 și 32 de ani, au înțeles pe propria piele cât de nestatornică poate fi relația dintre oameni și mâncare, motiv pentru care au lansat pe Instagram o pagină care să vină atât în ajutorul lor, cât și al celor care vor să-și schimbe stilul de viață, dar parcă n-au toate resursele la îndemână pentru asta: 3mesepezi.Veggie burgers & fake fries_3mesepezi. FOTO: InstagramAndreea și Corina nu sunt bucătărese sau chefi de profesie, ci două prietene bune care lucrează de peste zece ani în marketing și comunicare, cu experiență în zona de brand management și digital.„Ne place cu internetul, mâncarea și creativitatea. Nu neapărat în ordinea asta”, spun ele. La început de pandemie, odată cu izolarea, au început să-și trimită mesaje cu tot felul de mâncăruri pe care le găteau, iar încet și sigur, rețetele și rezultatele au ajuns și pe toate grupurile lor de prieteni.Pentru că aveau nevoie de un loc doar al lor, pe 13 ianuarie 2021, Corina a creat pagina de Instagram și, deși Andreea n-a vrut din prima să fie parte din proiect, au ajuns să-și creeze un stil comun, să-și păstreze autenticitatea, iar oamenii, ușor, ușor, au început să rezoneze cu ele.Lumea pe care Andreea și Corina au creat-o pe Instagram este una sinceră și vulnerabilă, în care vocea lor se face auzită în fiecare rețetă sau idee pe care o oferă. Tocmai faptul că fac asta din pasiune se simte și are rezultate, deoarece nicio scăpare nu este biciuită, iar ușoarele excese sunt încurajate uneori, deoarece o viață avem, nu?„Avem o relație dificilă cu mâncarea și ne dorim să ne împrietenim mai mult cu ea, iar ăsta nu e lucru ușor. Încă suntem în plin proces. Pagina nu este doar despre mâncare, ci povestea a două fete care încearcă să fie mai bine ele cu ele și care vor să arate lumii că oricine poate găti.Pe Instagram sunt bucăți din viața noastră, cu bune și cu mai puțin bune, dar cu mult umor și autenticitate, pentru că asta ne caracterizează pe amândouă”, susțin ele.Odată ce intri pe 3mesepezi vei observa că în fiecare duminică este publicat un meniu și o listă aferentă meniului. Începând de luni, Andreea și Corina publică trei postări pe zi (mic dejun, prânz, cină), timp de cinci zile, deși, după cum adaugă, au fost multe „meal plans” care au avut șapte zile full, adică 21 de postări pe săptămână, cu rețete și mâncare.Este o implicare constantă, care nu poate fi trecută cu vederea, deși fetele susțin că erau obișnuite deja cu această rutină, deși poate nu cu atât de multă consecvență ca acum.„Uneori mai filmam, mai facem stories, mai punem o poza pe întuneric - nu e atât de mult despre estetic la noi, ci despre mesajul pe care îl transmitem.”Porumb cu salatiki_3mesepezi. FOTO: InstagramÎn fiecare zi, Andreea și Corina postează ceea ce gătesc, cu rețeta aferentă, în baza listei de cumpărături postate duminică. Fiecare gătește în propria casă, pe muzica ei și cu vasele ei, iar meniul final este o combinație între ambele stiluri: Andreea adoră mai mult preparatele vegetariene, în timp ce Corina e șefa la paste și experimentează cu rețele de familie.„Ne completăm foarte mult din punctul ăsta de vedere, iar ce vad oamenii pe pagină e un combo. Încercăm să fim atente la cum structurăm meniul, să nu irosim mâncare și să nu facem preparate care pot fi mâncate două zile consecutiv.Ne dorim un echilibru între rețete simple sau complexe și ne orientăm după farfurii cât mai colorate. Avem un Excel în care fiecare își completează mesele și ingredientele, iar săptămânal, pe rând, una dintre noi face lista finală și pregătește postările de duminică”, povestesc tinerele.Sunt diferite din multe puncte de vedere și inevitabil se și ceartă, dar constructiv și matur, pe WhatsApp, prin mesaje, așa cum procedează toată lumea, după cum glumesc ele. Partea bună este că mereu ajung la un consens, motiv pentru care și pagina continuă să existe.Au un mindset de „experimentare”, iar asta le le ajută, deoarece fiecare vine cu idei, sunt deschise la propunerile celeilalte și sunt curioase să vadă ce iese.„Foamea ne inspiră să gătim” și spun că în zilele când nu prea au chef să se complice fac o salată, un wrap, o friptură sau fierb niște paste. Încearcă să nu sară peste mese, deși uneori mai comandă și online.„Faptul că avem un plan de care ne ținem și ingredientele în casă pentru rețetă, rezolvă deja 50% din efortul depus pentru o masă”, cred tinerele.Corina și Andreea povestesc că inițiativa lor documentează de fapt „o călătorie” a două fete absolut normale care își doresc o relație mai bună cu mâncarea, cu corpul lor, cu viața în general și care vor să inspire oamenii să gătească.Uneori se iau prea în serios, când vine vorba de cifre sau algoritmul Instagram, iar aici intervine provocarea cea mai mare - să învețe să se relaxeze. Cu toate astea, în mai puțin de un an, au construit o comunitate activă și implicată în jurul lor:„Cea mai bună parte din toată povestea asta sunt oamenii, care ne scriu sau ne trimit poze. E mare lucru să-ți dai seama că nu ești singur și că, de fapt, ce trăiești tu trăiesc și alții, iar totul devine brusc mult mai confortabil.”Fetele cred că oamenii au rezonat cu povestea lor tocmai pentru că nu sunt experte în cooking, dar și pentru că exprimă destul de franc lucrurile prin care trec. Plus de asta, chiar vor să arate că oricine poate să gătească. Odată cu acest grup, au observat și un obicei de consum al oamenilor:„Există ingrediente care devin vedetele unui sezon: cartofii noi, dovleacul, roșiile, nucile și așa mai departe. Și o concluzie ușor superficială, dar validă: nimeni nu refuză o porție de cartofi copți cu usturoi sau o porție bună de paste.”Sunt în contact direct cu oamenii care le urmăresc, iar feedback-ul primit cel mai des are legătură cu aprecierea autenticității, cât și cu faptul că fac rețete simple cu descrieri amuzante.Andreea și Corina sunt asumate până la capăt în acest demers din online și au pornit la drum cu sufletul deschis, unde ambele au recunoscut că au o relație complicată cu mâncarea, deși în prezent e mult mai conștientă.„Amândouă mâncăm emoțional, pe fond de stres, am ținut diete, ne-am îngrășat, am slăbit, ne-am îngrășat iar, am suferit. Nu mai suntem de mult în filmul în care credem că dietele sunt salvarea, ci suntem conștiente că e nevoie să fim bine noi cu noi, emoțional, pentru a ne îmbunătăți relația cu mâncarea. E un exercițiu care necesită timp și implicare, dar suntem mulțumite că simțim că facem pași în direcția asta”, precizează ele.Proiectul de pe Instagram le-a ajutat foarte mult - în primul rând le-a apropiat una de alta și s-au cunoscut mult mai bine, iar apoi au învățat să se accepte mai mult individual, să se critice mai puțin și să trăiască nițel mai armonios.Încă nu au ajuns la un echilibru, dar acum totul e mult mai clar și conștient. În ce privește satisfacția lor legată de acest proiect până acum, tinerele spun:„E una foarte personală și pragmatică totodată: că ne-am ținut de treaba asta pentru noi și că ne-am prioritizat. Nu mereu, dar de cele mai multe ori. Am reușit să construim organic o comunitate care rezonează cu noi și să legăm prietenii cu oameni noi din online.”În loc de concluzie, le-am rugat pe fete să ne zică o rețetă care să ne meargă direct la inimă, iar ele au ales una dintre cele mai apreciate de comunitate: turte cu ceapă verde și telemea.„Practic, Jamie Oliver meets bunica - pentru că vorbim de o adaptare a rețetei lui de bază, adăugând un twist românesc, din amintirile pe care le avem cu bunica trântind lipiile pe sobă. Turtele au nevoie doar de patru ingrediente, nu necesită dospire, iar pentru umplutură poți să-ți lași imaginația să zburde. Dacă există amatori, doritori sau pofticioși, îi așteptăm pe 3mesepezi.”