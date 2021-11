Weekend trending în București: brunch printre maimuțe, bar în seiful unei bănci celebre, cocktailuri cu palincă și cină într-o fostă fabrică​

Având în vedere și că o să fie un weekend cu vreme frumoasă, o să te purtăm un pic prin oraș. Începem cu o cafea de specialitate lângă Cișmigiu, continuăm cu un „brunch printre maimuțe”, apoi te trimitem la un bar din seiful unei foste bănci și care se află în cel mai spectaculos hotel din oraș, continuăm cu niște cocktailuri cu palincă pe o terasă nou deschisă în cartierul Armenesc, iar pentru cină îți oferim două opțiuni, în puncte diametral opuse ale Bucureștiului.Beans and Dots. FOTO: FacebookÎn clădirea Palatul Universului, deasupra clubului Apollo, se află cafeneaua de specialitate, un loc frecventat de mulți freelanceri, mai ales în timpul săptămânii, dar și un spațiu cool și prietenos, cu o cafea adusă de la The Barn din Berlin, ceaiuri atent selecționate de la Companion Tea, beri artizanale, sucuri artizanele, banana bread și alte lucruri pe gustul hipsterilor.Există și o mică terasă în spate, dar și una imensă, cunoscută drept parcul Cișmigiu, în cazul în care vrei să-ți bei cafeaua la to go.Pentru brunch-ul din runda asta îți recomandăm un loc nou deschis și foarte interesant. Se numeșteși este un foarte mic bistro cu meniu fine dining new age.Maimuca. FOTO: FacebookCe înseamnă asta? De exemplu, că vei găsi aici un club sandwich cu foie gras, jeleu de porto, nuci, caviar cu trufe, jeleu de Chambord cu fructe și salată. Interiorul are un design industrial, iar bucătăria este deschisă, ceea ce înseamnă că vei vedea cum ți se gătește mâncarea, cum ar fi un piept de rață afumat, servit cu smochine, gem de ceapă, chevre chaud, jeleu de fructe.Farfuriile sunt unicat și nu găsești două la fel, iar tacâmurile au mânere în formă de cheie franceză. Îl recunoști imediat, pentru că în vitrină sunt atârnate niște maimuțe. Cu siguranță e cel mai punk local de fine dining din București. Nu te plictisim cu meniul, pentru că se schimbă săptămânal.The Marmorosch Bucharest. FOTO: FacebookPentru că tot ești în zonă și ți s-a deschis apetitul pentru locuri speciale din oraș, ce-ai zice să treci pe la cel mai spectaculos hotel din București:Acesta și-a deschis porțile în luna august și reprezintă un proiect deosebit de recuperare și revalorificare a patrimoniului local, pentru că se află în fostul Palat al Băncii Marmorosch-Blank, construit între anii 1915-1923, după planurile arhitectului Petre Antonescu.Clădirea a fost renovată cu ajutorul meșterilor locali, care au readus la viață designul interbelic din La Belle Époque. Investiția a fost de 42 de milioane de euro, iar acum hotelul arată ca o bijuterie. Hotelul dispune și de un restaurant și un bar, ambele deschise publicului, nu doar celor care se cazează aici.Restaurantul se numește The Blank și are prețuri pe măsură. De exemplu, o supă cremă de conopidă costă 45 de lei. Dar un cocktail băut în barul Vault, situat chiar în seiful autentic al băncii, înconjurat de casetele de valori originale, merită toți banii.Random Space. FOTO FacebookDupă atâta opulență, te punem pe drumuri până în cartierul Armenesc, la limita cu Calea Moșilor, unde se află cea mai nouă terasă din București:. Specificul ei?„Nesofisticat, nepretențios, locul unde there’s no wrong way. La Random Space vii pentru „daily slices of life”, fie că e vorba de o bere craft, un meeting la prânz sau un event în care-ți arată ce este nou în arta contemporană, muzică, film, gastronomie.Sau, dacă vrei, poți să lucrezi liniștit în grădina din spate, ca și când ai fi la tine acasă. La Random poți să fii royal junkie ori să vii în timpul săptămânii îmbrăcat în hainele de duminică și să mănânci stând în picioare sau pe o masă vintage. În weekend poți să găsești shopuri micuțe sau un târg cu produse locale.”, îmi spune Cristian Paraschiv, co-proprietar.Zona de bar și evenimente este gândită ca un urban backyard, dar au la dispoziție și un spațiu acoperit și încălzit, unde se va sta sta confortabili în perioada rece.În meniul de la Random Space vei găsi de la beri artizanale (BrewDog, Hop Hooligans), la vinuri românești mai puțin întâlnite și băuturile pe bază de rom.Însă, cu adevărat special este că în meniu găsești și câteva punch-uri ce au în rețetă băuturi locale de la Distileriile Bran: palincă, vișinată, caisată sau lichior de ienupăr.DESCHIS Gastrobar. FOTO: FacebookPentru cină îți oferim de această dată două opțiuni: una într-o fostă fabrică din zona Timpuri Noi, alta în parcul Herăstrău, în apropiere de piața Charles de Gaulle. Prima este, care și-a strâns jucăriile de pe rooftop și s-a deschis la interior și bine a făcut, pentru că arată de-a dreptul hygge, cu multe plante și mobilier de sufragerie care să facă întregul spațiu industrial din fosta Fabrică Industria Bumbacului să fie extrem de cozy.„Cu gândul la natură și la separări, la împreună, limite, lumină, apropiere, liniște, bucurie, deschis, am regândit și resimțit spațiul interior DESCHIS: un gastrobar ca un living room, cu zone de luat masa și spații de lounge”, spun cei de la DESCHIS. Meniul este unul pe măsură și cu demn și pentru brunch, dar și pentru cină.HARE Garden. FOTO: FacebookA doua opțiune este nou deschisa, care se află în imediata apropiere a Skate Park-ului din Herăstrău, în locul Il Calcio Herăstrău.În afară de faptul că locul are un design minunat și o priveliște pe măsură, există aici și o terasă de toamnă superbă. În meniu se regăsesc foarte multe opțiuni pentru un brunch sau o cină memorabile, dar și multe preparate care se află la intersecția dintre bucătăria asiatică și europeană, un fusion reușit și cu multă atenție la detalii.În plus, vei găsi aici și o gamă foarte mare de cocktailuri nu doar amețitoare, dar și numai bune de tras în poze care să-ți facă engagement pe Instagram.