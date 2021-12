Weekend trending special: Restaurantele din București care au pregătit meniuri dedicate de Ziua Națională a României (cu fasole cu ciolan inclus, desigur)

este un local specializat în sandvișuri cu pastramă realizată „in house”, fără E-uri, coloranți și alte prostii. Însă, de 1 decembrie proprietarii au anunțat că vor sărbători românește. „Doar în această zi vei găsi în meniu fasole cu cârnați, pregătiți după o rețetă autentic românească, de te lingi pe degete”, spun ei.tocmai ce au termina de acoperit terasa pentru zilele friguroase, iar pe 1 decembrie are loc evenimentul „Marea Adunare Națională de la Random”, în care se gătește fasole cu afumătură la ceaun, iar țuica fiartă e din partea casei.Ai în meniu și vin fiert și alte băuturi alese, care să meargă cu atmosfera de sărbătoare autentică promisă de organizatori. Mai trebuie spus că de gătit se ocupă Vandoor, susținători ai gătitului în mod tradițional care au și magazin cu produse autentice de la mici producători locali din Harghita și Covasna - brânzeturi, preparate din carne, zacuscă, ciocolată artizanală și multe alte bunătăți.Random Space. FOTO: FacebookFrații de laau pregătit și ei pentru 1 decembrie fasole cu ciolan afumat, dar și o specialitate pe care nu o găsești prin prea multe alte locuri din București: murături de casă prăjite în panko, servite cu sos de maioneză de casă cu sriracha și pul biber.Unde mai pui că, fiind vorba de Ziua Națională a României, aici poți uda această ocazie cu spumantele românești din toată țara - 13 etichete, dar și cu unul dintre cele mai apreciate branduri de țuică de pe piață, Pater.este o băcănie a micilor producători, amplasată în apropiere de Piața de Gaulle. Dar nu este vorba despre un simplu magazin cu produse locale, pentru că aici gătesc Chef Nico Lontraș și Chef Johnny Șușală (aka 2Chefs).Și o fac direct cu ingrediente din oferta băcăniei, adică cu cele care provin de la mici producători locali și care, în cele mai multe cazuri, sunt din registrul bio/eco, fără conservanți și coloranți. De 1 decembrie, cei doi chefs vor găti pe terasa băcăniei mâncare tradițională, cum ar fi iahnie și gulaș la ceaun, dar au pregătite și alte surprize.Hipsterii de lase dau și ei pe tradițional de 1 decembrie, când au pregătit un meniu compus din ciorbă rădăuțeană, ciorbă de perișoare, varză cu cârnați, iahnie de fasole cu ciolan și vin fiert.Beautyfood. FOTO: FacebookCeva cu adevărat deosebit te așteaptă la. Răzvan Mangu, chef și coproprietar, ne-a povestit un pic despre ce a pregătit pentru Ziua Națională.„La Beautyfood întreg meniul este despre copilărie, iar 1 decembrie dă startul unei luni care e plină de emoție, în care copilăria devine etalon! Anul acesta am ales trei preparate care vor fi despre copilărie, iar de 1 decembrie le vom pune pe mese. Am modificat trei preparate din meniu, cu care sperăm să atingem acele emoții!Fasolea bătută va fi una clasică, ușor afumată, cu tente de usturoi, la care nu putea să lipsească ceapa călită cu bulion. Ceafa de porc gătită 13 ore va prinde straie noi și va fi îmbrăcată în varză murată (practic, va fi o altfel de sarma), va avea lângă și o mămăligă cremoasă cu trufe și smântână de bivoliță. Cireașa de pe tort va fi umplutura de cozonac fierbinte, care va celebra cumva această perioadă din an!”Dacă ai chef de o masă tradițională 100%, într-o atmosferă cât se poate de românească, atunci poți opta pentru, care are și cea mai mare grădină din Centrul Vechi - o terasă interioară mai mult decât generoasă și încălzită.Hanu lui Manuc. FOTO: FacebookLocul în sine este plin de istorie, fiind de două secole singurul han tradiţional funcțional din Europa, servind drept restaurant, hotel, cafenea, cramă.Meniul de Ziua Națională are fasole cu ciolan afumat, sarmale cu mămăligă fierbinte, iahnie de fasole cu cârnați afumați, dar și vin fiert și țuică fiartă care să anime și mai mult atmosfera care va fi creată de un taraf ce va interpreta muzică pentru veselie și dansuri populare tradiționale.Dacă totuși preferi o terasă cu o atmosferă mai tinerească și mai cool, unde din boxe nu se aude muzica populară, ci alternativă, ai la dispoziție frumoasa grădină de, unde de 1 decembrie se pregătesc sarmale cu mămăligă și ardei iute și ciorbă de fasole cu ciolan afumat, toate pregătite la ceaune la foc de lemne. Bineînțeles, nu puteau să lipsească nici țuica fiartă și vinul fiert.