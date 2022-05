PRIN ORAS Sâmbătă, 07 Mai 2022, 09:05

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​În această ediție a rubricii „Weekend trending în București” ne concentrăm pe Calea Victoriei care, începând de săptămâna trecută, a redevenit pietonală la sfârșit de săptămână.

M60, Bucuresti Foto: Facebook

Calea Victoriei face din nou parte din cadrul evenimentului „Străzi deschise” organizat de Primăria Capitalei. Deja mii de oameni s-au plimbat între Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Unirii în primul weekend (30 aprilie - 1 mai) și e de așteptat ca această zonă să devină din nou, pe întreaga perioadă a verii, extrem de căutată și populară când vine vorba de going out.

Așadar, ne-am gândit că e utilă o listă cu locuri care merită vizitate atunci când ajungi pe aici și vrei să-ți mai odihnești picioarele și să-ți încarci bateriile cu o cafea de specialitate, un brunch bun, o bere craft sau un desert. În mod evident, este vorba de o selecție trecută printr-un filtru subiectiv, dar bazată și pe aprecierile pe care le-au primit aceste locuri, atât în online, cât și de la influenceri din zona de going out.

OTOTO. FOTO: Facebook

Zona Piața Amzei s-a dezvoltat mult în ultimii ani și se vorbește deja despre ea ca de al doilea Centru Vechi al Bucureștiului, având o ofertă generoasă de locuri de ieșit în oraș. Poți să-ți începi dimineața aici cu o cafea de la OTOTO (Mendeleev 5), un loc care îmbină cafeneaua cu concept store-ul și care adună în același loc foarte multe branduri independente autohtone, dar și din afară.

Găsești produse de la peste 270 de branduri româneşti şi internaţionale din zona de food, cafea de specialitate, birotică, cosmetică etc. Con­ceptul le aparține antreprenorilor Ana Tanasă şi Radu Stanciu. Locul, așa cum susțin și proprietarii, se concentrează mai ales pe the client journey, ceea ce înseamnă că cei de aici vor face tot posibilul ca tu să pleci de la OTOTO mai fericit, mai relaxat, mai optimist, mai bine decât atunci când ai intrat în magazin. Anul acesta OTOTO a deschis o a doua locație, chiar pe Calea Victoriei (nr. 153), deci poți să le faci o vizită și acolo.

Peste drum se află celebra M60 (Mendeleev 2), o cafenea care împlinește șapte ani de existență, care are deja publicul ei fidel și o atmosferă de sufragerie deschisă tuturor celor care vor să-și bea cafeaua aici sau să ia micul dejun / brunch-ul sau chiar să lucreze remote pentru câteva ore, chiar de e weekend.

Hushimo. FOTO: Facebook

În imediata apropiere se află și Hushimo (Mendeleev 8) un bistro cu specific asiatic, cu preparate inspirate din bucătăria thailandeză, vietnameză și khmeră (cambodgiană). În meniu poți găsi două dintre cele mai bune supe asiatice Pho Bo sau Tom Yum, dar și Pad Thai Chicken, Fried Rice Chicken sau Nem Nem (spring rolls-urile prăjite cu carne de porc), pentru a enumera doar câteva.

Localul este deja lăudat atât pentru mâncare, cât și pentru atmosfera relaxată și cool, berlineză, care nu e atât de specifică localurilor asiatice de la noi.

În cazul în care dorești să iei ceva la pachet, on the run, pentru a continua plimbarea pe pietonală, poți încerca o specialitate israeliană de la PiTA (Amzei 7-9), cu precădere falafelul, deoarece cel de aici este unul dintre cele mai bune din oraș.

Pita. FOTO: Facebook

Un loc perfect pentru un brunch așezat, după o plimbare pe „Pietonala Victoriei”, tot din zona Piața Amzei, este Ever After (Mendeleev 5). Meniul de aici e plin de „food porn”, feluri de mâncare pe care le vei devora și cu privirea și vei dori să le postezi pe Instagram înainte de a te atinge de ele.

Ai de ales între dish-uri urbane împărțite în 5 categorii: urban adventures, modern witchcraft, romanian fairy tales, 1001 de nopți, tales from afar. De încercat neapărat și cocktailurile de aici, care, pentru a face cinste localului, poartă nume din universul basmelor și poveștilor nemuritoare.

Salon Golescu (Nicolae Golescu 17) este un alt cocktail bar din zonă, dar care are și o bucătărie apreciată și un vibe deosebit - nu degeaba se laudă că oferă, pe lângă „tapas delicioase”, și „electro music and eclectic atmosphere”. O atracție a Salonului Golescu este și design-ul interior făcut de renumitul arhitect Cristian Corvin, care și-a lăsat amprenta pe mai multe locuri deosebite din București: fostul Atelier Mecanic, The Institute, Energiea, BOB Coffee Lab, Velocità, pentru a enumera doar câteva.

Apropo de locuri cool și în jurul cărora există un hype aparte, când iei Calea Victoriei la pas, o să vrei să te oprești măcar pentru o bere artizanală sau un pahar de orice la BAR A1 (Amzei 1). Este locul cu cea mai efervescentă atmosferă de pe întreaga „pietonală”. Au și multe lucruri bune în meniu, dar vedeta locului este clar atmosfera de open party care se întâmplă aici în fiecare seară de weekend.

Velocita. FOTO: Facebook

Este și cea mai aglomerată zonă de pe întregul bulevard, având în vedere că peste drum sunt și gelateriile Velocità (Calea Victoriei 122) și Sweetology, la care e tot timpul coadă, dar și tap room-ul celor de la Zăganu (Calea Victoriei 91), pionieri ai berii craft în România.

Dacă tot am menționat gelato, pentru cei care vor un desert deosebit, tot aici s-a mutat și Liberté - în gangul în care a făcut istorie magazinul Hippie Hippie Shake, cu intrarea între cele două gelaterii. Poți încerca una dintre cele mai bune savarine din oraș, acest desert fiind specialitatea locului.

În cazul în care ești în căutarea unui rooftop, pe Victoriei există acum și așa ceva - o terasă balcon numită simplu: Balkon (Calea Victoriei 116). Chiar dacă spațiul de sub cerul liber nu este foarte mare, priveliștea de aici e cel puțin interesantă și nu strică să stai un pic la un pahar de bere sau un cocktail pentru a privi Calea Victoriei și dintr-un unghi din care n-ai mai făcut-o până acum.

Balkon. FOTO: Facebook

Spre punctul terminus din nord al bulevardului, există cel puțin trei locuri pe care merită încercate. The Saint 139 (Calea Victoriei 139), un local nou deschis, aflat la parterul clădirii de apartamente premium H Victoriei 139 - monument istoric care a trecut printr-o renovare de 10 milioane de euro, este un social bar specializat în cocktailuri și în brunch care dă foarte bine în poze, dar și la papilele gustative.

Mai puțin pretențios și cu produse care țin de bucătăria autohtonă, este Coclinta Brasserie (Victoriei 153), cunoscut și drept locul cu cele mai bune plăcinte maramureșene din oraș. Pentru cei care nu știu, coclinta este o „turtă din aluat nedospit coaptă pe sobă”. De bucătăria de aici se ocupă Chef Sorin Petru Cucu, care și-a făcut mâna și pe la Casa di David și la Mahala Restaurant. Bineînțeles, în afară de coclinte, în meniu se află multe alte lucruri bune.

Coclinta. FOTO: Facebook

După ce ai străbătut toată Calea Victoriei, poți să pui punct și să te odihnești la Laboratorio Brew Room (Calea Victoriei 222), un „brew room” cu un design special și cu un meniu dedicat celor care doresc să experimenteze tot felul de lucruri interesante turnate în pahare sau o bere artizanală care se potrivește cu conceptul locului, marca Mad Scientist.

Și mai mișto e că aici berea la draft vine în pahare Erlenmeyer, întocmai ca cele din sticlăria folosită în laboratorul de chimie. De menționat și că seara se dă muzica mai tare și se lasă și cu dans.