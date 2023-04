PRIN ORAS Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 09:23

Gruia Dragomir • HotNews.ro

0

​Nu se anunță un weekend cu vreme prea frumoasă, dar, având în vedere că se întâmplă multe lucruri în București și că sunt și Floriile, nu-i o idee rea să-ți pregătești umbrela și încălțările impermeabile pentru o tură de ieșit în oraș.

Cântăreața Imany vine prima dată la București Foto: EDMOND SADAKA EDMOND / Sipa Press / Profimedia

În intervalul 7-9 aprilie, de la orele 10 dimineața până la 18, la Târgul de Florii de la Muzeul Țăranului Român ai prilejul să admiri și să cumperi o mulțime de lucruri frumoase, meșteșugite cu sârg și încărcate cu semne și înțelesuri: ouă încondeiate, icoane, obiecte din lemn, ceramică, țesături, jucării, podoabe și multe altele.

Se găsesc și de-ale gurii: cozonaci și prăjituri de casă, turtă dulce, miere de albine, ierburi de leac, pălincă și dulcețuri. Prețul biletului de intrare: adulți - 12 lei; pensionari - 6 lei; elevi și studenți, posesori ai cardului Euro 26, în vârstă de până la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau ușor - 3 lei.

Dacă ai de cumpărat un cadou mai deosebit pentru cineva cu nume de floare, ține minte că la Mezanin Space (Ion Brezoianu 23-25), lângă Beans&Dots, are loc pe 8-9 aprilie (de la 10 la 19) Mezanin Market - târg cu antreprenori locali, produse artizanale gourmet, creații vestimentare, bijuterii fantastice, cosmetice naturale, ceramică și home deco, cărți și jucării pentru pitici și cafea tare bună de la Beans&Dots. Intrarea este liberă.

Dacă înainte sau după plimbările pe la târguri vrei să bei și o cafea sau să iei un brunch bun, avem niște recomandări excelente de locuri pe care merită să le încerci (nu doar în weekendul ăsta). La Papu (Batiștei 23) ai cafea bună, dar și multe lucruri care să completeze și complimenteze fiecare ceașcă pe care o bei aici.

De exemplu, în meniu găsești patiserie, ciocolată artizanală sau alte lucruri bune adunate de la oamenii din oraș care prepară lucruri deosebite. În trecut au mai avut și brunch de la Beautyfood, care e la o aruncătură de băț, deci poate vor mai colabora și pe viitor.

La Papu. FOTO: Arhiva personală La Papu

La Bean to Cup (Lacul Tei 69) ai parte de cafea de specialitate, de mic dejun servit pe tot parcursul zilei, patiserie și gelato. Ești și la doi pași de Parcul Circului și Parcul Tei, așa că ai unde să te plimbi după ce te energizezi cu o cafea bună.

Apropo de Parcul Circului, pe 8 aprilie aici va avea loc un Târg de adopții de câini fără stăpân. Așa că dacă te gândești să faci acest pas, aici te așteaptă 40 de căței selectați special pentru această ocazie, toți sănătoși, deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați.

Pentru cei cu poftă de un burger bun și o bere artizanală excelentă, recomandăm o ieșire la Ironic Taproom (Domnița Anastasia 4) care și-a unit forțele cu Mario’s Osteria. Vei descoperi aici o locație cool, deschisă într-o fostă agenție CFR, cu aer de bar din Berlin.

Băieții de la Mario’s au în meniu șase burgeri smashed (preparați cu carne de la Ferma Baciu) și cartofi proaspeți (nu congelați). Berile de aici sunt niște licori deosebite, se schimbă în permanență și reprezintă de multe ori experimente care te vor face să ridici o sprânceană, cum ar fi berea cu mango.

Burger Mario’s Osteria. FOTO: Arhiva personală

Dacă vremea de afară e prea posomorâtă, poți să dai o fugă până la Los Amantes (Calea Victoriei 52), un local colorat, cu specific mexican și unde vei avea ocazia să încerci preparate care nu se regăsesc atât de des în meniurile altor restaurante din oraș.

De exemplu, tacos, chimichangas sau burritos, dar și o varietate de margaritas despre care vei povesti și prietenilor. Apropo de încercat lucruri noi, ce zici de niște picioare de broască sau, sub denumirea lor mai delicată, pui de baltă?

O poți face duminică, la J’ai Bistrot, unde începând cu ora 13:00 gătește Mihnea Dobrotă (aka toboșarul de la OCS). Meniul va arăta așa: borș de pește (28 lei), pui de baltă pane cu mix de salată (65 lei), pește la cuptor cu legume (56 lei).

Concertul Passenger de la Arenele Romane

Pe seară ai și destule concerte din care poți alege în acest weekend. Cel mai titrat este Passenger, de la Arenele Romane. El trebuia să aibă loc pe 1 iulie, dar a fost reprogramat pentru 9 aprilie și va avea loc într-un cort încălzit.

Mike Rosenberg, cunoscut mai mult sub numele său de scenă - Passenger, este un cântăreț-compozitor de folk-rock din Brighton, UK, cu un număr impresionant de premii câștigate pentru activitatea sa muzicală.

Și-a pornit cariera cântând la colțurile străzilor din Marea Britanie și a ajuns să umple stadioane din toată lumea după ce single-ul „Let Her Go” s-a clasat pe prima poziție în topurile din toată lumea, iar pe YouTube a strâns peste trei miliarde de vizualizări.

Un alt artist internațional va avea concert în acest weekend la Sala Palatului, pe 8 aprilie. Este vorba de Imany care vine pentru prima oară în București și promite un spectacol captivant, inspirat din mai multe culturi.

Astfel, pentru o seară te poți delecta cu acorduri celebre revizuite și reinterpretate: de la Nina Simone la Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley.

De la triumful celor două single-uri „Don't Be So Shy” și „You Will Never Know”, de pe cele două albume ale sale, până la coloana sonoră a filmului „Under the Girls' Skirt”, cântăreața a avut succes în toată lumea. Ultima ei creație „Voodoo Cello” promite să fie o adevărată călătorie mistică a unei femei cu puteri magice care își cântă destinul cu ajutorul violoncelului.

Pentru cei care au chef de un concert al unei trupe românești, pe 9 aprilie, în Quantic cântă Toulouse Lautrec. Exprimându-se lejer în engleză, franceză sau română, băieții au făcut de la bun început deliciul topurilor indie, multe din piesele lor ajungând pe locul 1 la radiouri de profil – sigur ai auzit de „Te spun”, „Yesman” sau „Domino”.

Cel mai recent single Toulouse Lautrec este „Revin în 5 minute”, este un featuring cu actorul Victor Rebengiuc și vorbește despre incertitudinile scenei culturale în perioada pe care o traversăm.

Piese de teatru și filme

În cazul în care n-ai mai fost de mult la o piesă de teatru, o poți face la Teatrul Act, la „Linia Solară”, care are premiera pe 7 aprilie și se joacă și pe 8 aprilie, de la 19:30. Piesa explorează numeroasele moduri în care doi oameni nu reușesc să intre în contact real unul cu celălalt, uniți de o pasiune devenită treptat obsesie și despărțiți de o linie solară invizibilă, dar palpabilă.

La ora 5 dimineața, Barbara și Werner, după șapte ani de căsnicie, continuă o ceartă pe care au început-o cu șapte ore mai devreme. Sunt pe punctul de a-și achita creditul ipotecar, dar privesc în abisul întrebării „ce urmează?", deschizând porțile furiei și sentimentelor reprimate.

În rolurile principale îi găsești pe Ilinca Manolache și Ionuț Vișan, iar regia e semnată de Radu Iacoban.

În acest weekend intră în cinematografe două filme noi, care ar putea să-ți stârnească interesul și pofta de popcorn: „The Pope's Exorcist”, un film de groază bazat în mare pe viața lui Gabriele Amorth, un preot care a activat ca exorcist șef al Vaticanului și care a realizat peste 100.000 de astfel de ritualuri de-a lungul vieții.

De asemenea, împreună cu alți cinci preoți, Amorth a fondat Asociația Internațională a Exorciștilor. Rolul principal este jucat de Russell Crowe.

Al doilea film care are premiera în acest weekend în cinematografele din România este „Air”, cu Ben Affleck și regizat de Ben Affleck. Dintr-un astfel de film nu putea să lipsească nici Matt Damon, prietenul și colegul de platou al lui Affleck în mai multe producții.

Despre „Air” s-a scris deja că ar fi cel mai bun film al acestui început de an, iar povestea spusă aici este a parteneriatului legendar dintre atunci novicele Michael Jordan și divizia de baschet a companiei Nike.

Rezultatul a fost brandul Air Jordan, care a revoluționat lumea sportului și cultura contemporană. Filmul urmărește pariul care definește cariera unei echipe neconvenționale, ce pune totul în joc, viziunea unei mame care este conștientă talentul imens al fiului ei și cel ce avea să devină cel mai mare fenomen al baschetului din toate timpurile.