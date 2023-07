PRIN ORAS Sâmbătă, 22 Iulie 2023, 09:10

​În București va fi din nou un weekend canicular, dar de această dată lipsit de evenimente de mare amploare. Nu avem mari festivaluri sau concerte, dar asta nu înseamnă că nu-s lucruri de făcut în oraș, la răcoare.

Scena din filmul „Oppenheimer” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

De exemplu, sâmbătă, pe terasa Random Space (Popa Petre 21) băieții de la Craft bROs sărbătoresc trei ani de existență. Asta înseamnă că, dacă ai chef să încerci beri artizanale mișto, în timp ce asculți o muzică bună, ești așteptat la Random Space.

În afară de un frigider cu beri special alese pentru eveniment, se pune la cale și un campionat de „beer pong” unde poți câștiga și niște premii cool.

În cazul în care preferi să îmblânzești canicula cu un vin sau cu un spumant bun, dar și cu un brunch deosebit, atunci e cazul ca duminică să-ți îndrepți pașii spre Băcănia Veche - Delicatese & Grădină (bld Dacia 25).

Pe 23 iulie, aici are loc Wine Brunch in a Sparkling Summer - tariful este de 250 de lei / persoană, iar în acești bani ai acces la brunch-ul semnat de Băcănia Veche Delicatese & Grădină, degustarea a cinci vinuri, apă plată la discreție.

Meniul de mâncare este format dintr-o mulțime de bunătăți de vară pe care, dacă ai mai fost la Băcănie e posibil să le știi:

- Tartine cu vinete, busuioc, roșii și brânză de capră; Cash-Prese cu roșii grase de grădină, caș dospit; Plăcintă cu roșii, busuioc și brânză de burduf; Ouă umplute (cu ele însele); Pateu de casă din ficat de pasăre cu ghebe și ienibahar; Salată de ou cu verdețuri și oțet de Jerez; Turul Țării, o călătorie culinară de-a lungul și de-a latul țării, cu cârnați și brânzeturi românești artizanale; Rillete de porc cu dulceață de ardei iute & cornichon; Salată de vinte cu ardei copt; Egg love: ouă umplute, salată de ou, omletă cu zacuscă, Colțul de dulce: Prăjituri de casă de la Băcănia Veche, Lapte de pasăre.

Înscrierile se pot face aici.

FOTO: Băcănia veche/ Pagina de Facebook

Și la Hygge Social Kitchen (Calea Victoriei 21) ești așteptat în acest weekend cu un meniu special, intitulat Garden Brunch - mai exact cu un brunch preparat cu ingrediente proaspete de vară, direct din grădină: humus de linte cu roșii de grădină și crutoane aromatizate, dips cu baba ganoush, humus de linte și salată de ardei copt și sărațele făcute în casă, salată cu fasole verde, ardei roșu și piept de curcan, iar la capitolul băuturi, ești așteptat cu teiată, limonadă cu aloe și teiată sau gin cu soc și teiată.

AM. Social Space (Constantin Boșianu 21) este o cafenea de specialitate renumită pentru faptul că este și un loc bun de a lucra remote.

În interior chiar există niște spații speciale pentru cei care au nevoie de concentrare în fața laptopului, un fel de cubicles, dar care n-au nicio treabă cu cele din open space-urile corporatiste.

De asemenea, în acest weekend, pe 22 iulie, aici are loc și vernisajul Andreei Ciocirlan aka Ciocârlica, o artistă vizuală și arhitectă de interior din București.

„Călătoria mea artistică se învârte în jurul obiectelor care ne înconjoară.. Utilizând culori bold și pattern-uri jucăușe inspirate de desene animate precum Sailor Moon, W.i.t.c.h. și Totally Spies, dau viață acestor obiecte de zi cu zi prin ilustrațiile mele.

Asemenea unei fotografii a unei amintiri prețioase, ilustrațiile mele îngheață aceste momente în timp. Prin arta mea, îmi propun să evoc o senzație de nostalgie și fantezie, invitând privitorii să-și reînnoiască legătura cu extraordinarul din cotidian”, scrie ea în descrierea evenimentului.

Pentru cei care vor să fugă de caniculă, dar fără să piardă prea mult timp pe drumul spre munte, o pot face la Edenland Park (Strada Cantonului 12, Balotești), aflat la 20-30 de minute de București.

Aici poți petrece o zi întreagă la umbră în pădure, la cățărări prin copaci, paintball, echitație și multe alte activități și atracții pentru cei mici. Există, bineînțeles și o zonă cu terase, unde poți mânca un burger, o pizza sau tot felul de alte preparate gătite sau la grătar de la Stradale.

Intrarea costă 15 lei/persoană, parcarea 5 lei/oră, iar fiecare activitate are prețuri separate. În plus, poți chiar să rămâi peste noapte aici, cazat la o căsuță în copac - 400 - 500 de lei / noapte pentru două persoane.

FOTO: Edenland/ Pagina de Facebook

Teatru & Film

E un weekend fără festivaluri muzicale sau concerte în București, pentru că majoritatea artiștilor și petrecăreților sunt în Cluj, la Electric Castle (19-23 iulie).

Cei care vor rămâne în oraș, vor putea totuși să meargă la un festival de teatru, la Zilele unteatru (Sfinții Apostoli 44). În cadrul acestui eveniment se vor juca piesele: „Risipire” - 22 iulie, ora 17:00; „Otrava” - 22 iulie, ora 20:00, „Mass” - 23 iulie, ora 20:00. Biletele costă 50 - 60 de lei, pentru fiecare piesă de teatru în parte.

La Muzeul Antipa poți să mergi la „cea mai colorată expoziție a verii”, care îți oferă prilejul să observi îndeaproape fluturii exotici și să te plimbi printre ei.

Cu puțin noroc, poți observa chiar procesul ieșirii din pupă, care este, de asemenea, extrem de interesant: într-un interval relativ scurt, de la câteva minute la câteva ore, mica vietate își extrage corpul din învelișul protector, își întinde antenele, piciorușele și aripile, le usucă și le întărește.

Pupele fluturilor din expoziție sunt produse în ferme speciale, nefiind colectate din natură.

Camera de emergență din seră încearcă să imite temperatura și umiditatea din zonele tropicale în care au crescut omizile din care provin aceste pupe.

Printre fluturii care îmbracă în culori vii sera din curtea Muzeului, vei putea admira specii spectaculoase: roșcatul cu aripi dantelate (Cethosia biblis), fluturele gaiță codată (Graphium agamemnon), fluturele flacără vie (Dryas iulia), fluturele de malachit (Siproeta stelenes), fluturele împărat (Morpho peleides), fluturele cap-de-bufniță (Caligo sp.) și fluturele coada-rândunicii-de-smarald (Papilio palinurus).

Prețul unui bilet este de 15 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, acest weekend mai este denumit și Barbieheimer, pentru că pe marele ecran se vor lupta pentru numărul 1 la box office două super producții: „Barbie” și „Oppenheimer”.

Ambele sunt must see, pentru că sub superficialul roz din „Barbie” se ascund mai multe critici subtile și inteligente la adresa societății în care trăim, regia fiind semnată de talentata Greta Gerwig, câștigătoare a premiului Globul de Aur pentru cel mai bun film („Lady Bird”, 2017) – muzical sau comedie la a 75-a ediție a Premiilor Globul de Aur.

De asemenea, e și cea de-a cincea femeie nominalizată la categoria „Cel mai bun regizor” la premiile Oscar.

Pe de altă parte, „Oppenheimer” este mult așteptata producție a mult premiatului regizor Christopher Nolan. Deja se vorbește despre acest film ca despre o capodoperă, ca despre „unul dintre cele mai importante filme ale secolului”, iar fraza îi aparține lui Paul Schrader, cel care a scris scenariul pentru „Taxi Driver”.

„Oppenheimer” este un thriller epic filmat în IMAX® care aruncă publicul în paradoxul palpitant al omului enigmatic care trebuie să riște să distrugă lumea pentru a o salva.

Filmul spune povestea fizicianului J. Robert Oppenheimer și a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice. Unde mai pui că în film joacă și unii dintre cei mai talentați actori de la Hollywood: Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. etc.

Duminică, de la ora 21:00, poți să vezi „Oppenheimer” în aer liber, la Herăstrău Open Air (Teatrul de Vară Herăstrău). Un bilet costa 20 de lei.