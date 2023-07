PRIN ORAS Sâmbătă, 29 Iulie 2023, 07:08

Canicula din Capitală e deja pe toate burtierele posturilor de știri, e prezentă în toate discuțiile și, desigur, în teoriile conspirațiilor. Totuși, având în vedere că Bucureștiul are una dintre cele mai mici cote de spațiu verde pe cap de locuitor din Europa, este posibil ca vara lui 2023 să fie cea mai răcoroasă din restul vieților noastre în acest oraș.

Bucharest Pride 2022 Foto: Inquam Photos / George Calin

Pentru cei care rămân în acest weekend să prăjească ouă pe asfaltul din Capitală, am pregătit o listă cu grădini de vară pline de verdeață și umbră, dar și de evenimente pe care le poți include în programul tău.

Olari (Olari 8) este o grădină de vară ferită de agitația din centru și o oază de verdeață în care temperatura din termometru scade considerabil.

Barul se află în grajdul unei foste case frumoase, vechi de o sută de ani. De fapt, întreaga terasă se află în curtea acestui monument istoric, iar zidurile din jur sunt îmbrăcate de iederă și plante agățătoare.

Așadar, e un loc plin de verdeață și voie bună, dar și de bere artizanală și cu un meniu de mâncare care să meargă bine cu halbele reci de pe masă.

Grădina Olari/ Pagina de Facebook

Un loc cu adevărat deosebit din Cotroceni este Ceainăria Infinitea (Romniceanu 7). Aceasta e o mică bijuterie, cu un interior decorat cu mobilier interbelic recondiționat, obiecte de artă, flori și căni delicate pline cu ceaiuri aromate.

Dar terasa în trepte este cu adevărat piesa de rezistență a acestei ceainării, plină de plante, cu măsuțe dantelate, flori, lumânări și o atmosferă de poveste. E garantat că dacă treci pe aici pentru prima dată, îți vei umple telefonul de poze.

Arome (Luigi Cazzavillan 25) este un local vegan / vegetarian, dar nu trebuie să fii adeptul acestei diete pentru a lua masa aici. Poți să încerci acest restaurant și atunci când vrei să faci un mic detox, mai ales că are și o atmosferă plăcută.

În plus, în curtea interioară are și o grădină de vară ferită de soare și plină de verdeață. Au în meniu și tot felul de smoothies, dar găsești și beri artizanale.

În centru, dar departe de centru, se află și J'ai Bistrot (Griviței 55), o grădină de vară mare, cu mese sub vița de vie, tei și duzi, și care an de an devine parcă mai verde.

„Ne iubim grădina cu atmosfera ei și toate plantele din ea. Avem un noroc fantastic cu colegul nostru Dl. Marian care în fiecare dimineață o îngrijește.

Ca orice grădină are nevoie să fie udată, greblată, plantele trebuie tunse și îndrumate. În primăvară, de obicei, mai adăugăm câte ceva verde și toaletăm copacii care au nevoie, reparăm ce se mai deteriorează peste iarnă și ne pregătim pentru noul sezon cu soare.

Grădina J'ai e răcoroasă și de multe ori telefonul sună în continuu pentru rezervări făcute, uneori și cu câte o săptămână înainte.”, ne spunea la un moment dat Corina Gliga, una dintre fondatoarele acestui loc.

Este și un spațiu la mare căutare printre cei care-și doresc să lucreze remote, la răcoare.

Erbario (Nicolae Haralambie 30) nu-i grădină de vară, dar este la fel de verde și a devenit rapid locul preferat al celor cărora le place ideea de a-și bea cafeaua într-o mică grădină botanică.

Erbario s-a deschis în primăvara lui 2022, într-o casă veche, de la 1930, renovată cu mult bun gust și cu accentul pe plantele de interior. Pe lângă cafeaua de specialitate, Erbario are și meniu de brunch, iar acesta e gândit în funcție de sezon de chef Ștefan Burlacu. Mai multe despre această cafenea poți să citești pe Lovedeco.ro.

Verona (Arthur Verona 13-15) este una dintre cele mai mari terase din București, dar și locul perfect pentru a te răcori cu o limonadă sau cu o bere rece, la umbra oferită de vegetația abundentă de aici.

Chiar dacă are la dispoziție peste 400 de locuri la mese, e bine să suni înainte și să faci o rezervare, având în vedere că e un loc foarte popular în weekend. E bine de știut și că în timpul săptămânii aici găsești un meniu de prânz apetisant și cu un preț avantajos, nu și în weekend.

Evenimente

La GYST (str. Blănari 18), unul dintre locurile deschise în oraș în acest an, îți poți începe ziua cu o cafea de specialitate și un brunch bun, dar sâmbătă seara, de la 18:00, poți veni aici pentru un atelier de colaje cu vederi vechi.

Acesta va fi ținut de Cristiana Bucureci care a debutat în arta colajului în 2015. A avut expoziții colective și individuale în Cipru, Israel și în România la București (de patru ori în cadrul Romanian Design Week), la Timișoara, Cluj și Iași.

Colajele Cristianei sunt într-o dimensiune retro-futuristă, fiind realizate prin tehnica mixtă de colaje digitale și analog. Cristiana este fondatoarea agenției de publicitate Creionetica, unde a coordonat campanii cu impact social și cultural, ceea ce o influențează și în arta ei.

Tema atelierului este remixarea vederilor vechi de vacanță, iar Cristiana va îndruma cursanții în lumea suprarealistă a colajelor pentru a crea lucrări artistice folosind decupaje din vederi vechi, fotografii și reviste.

Atelierul se adresează pasionaților de arta craft, care timp de două ore se vor deconecta și imersa într-un haos creativ. Costul atelierului este de 100 de lei de persoană.

Cei care doresc să petreacă timp în natură, o pot face în Delta Văcărești, unde în weekend au loc o mulțime de activități interesante.

De exemplu, atât sâmbătă, cât și duminică vor avea loc tururi ghidate care explorează parcul prin căutarea sunetelor de păsări, învățând astfel denumirile lor; ateliere de pictură pentru seniori, spectacole de teatru cu păpuși pentru copii, cursuri de yoga și multe alte evenimente cu acces gratuit. Mai multe detalii găsești aici.

De asemenea, sâmbătă în Parcul Sticlăriei va avea loc un atelier de biologie (de la 9 dimineața, vreme de două ore) susținut de Gabriel Plăvan, specialist în hidrobiologie. El le va prezenta curioșilor fascinanta lume subacvatică de aici.

Totul va începe cu o analiză fizico-chimică a apei din lac, apoi va fi prezentat lanțul trofic acvatic, folosindu-se de microscop, dar se va discuta și despre impactul antropic asupra ecosistemului acvatic. Accesul este gratuit, dar se face în baza unui formular de înscriere.

Parcul Sticlăriei. FOTO: HotNews.ro

The Mission, primul organizator de muzică electronică din România, continuă seria de party-uri „The Mission in the Forest”, sâmbătă, 29 iulie cu mult apreciatul Solomun. Dj-ul german va susține un set maraton, în mijlocul Pădurii Băneasa, la Federația Română de Tir Sportiv.

Așa cum spune și numele conceptului de eveniment, participanții vor fi transpuși în mijlocul pădurii, înconjurați de muzică, natură, show-uri de lumini și o atmosferă extraordinară. Biletul costă 95 de lei.

Tot sâmbătă, Calea Victoriei va deveni un mare curcubeu, pentru că Marșul Bucharest Pride va trece pe aici. An de an, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-și celebra identitatea, pentru a-și face vocea auzită și pentru a-și revendica dreptul la o viață demnă.

Se anticipează că în 2023 va fi depășit recordul de participanți înregistrat la ediția anterioară, când peste 15.000 de persoane au răspuns pozitiv invitației de a se alătura marșului diversității.

Programul Marșului este următorul:

17:00 – 18:00 – Întâlnirea participanților pe Calea Victoriei (intersecție cu Strada Gheorghe Manu și trotuarele adiacente Căii Victoriei)

18:00 – 19:30 – Marșul Bucharest Pride se desfășoară pe Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Bd. Națiunile Unite – traversare Bd. Libertății – alveola Parc Izvor – Parc Izvor.

19:30 – 22:00 – Finalul marșului Bucharest Pride în Parcul Izvor.

În plus, Bucharest Pride 2023 se va încheia cu un super concert Delia - sâmbătă, 29 iulie, de la ora 22:00 în Theqclub (Verzișori 20), cu mențiunea că Delia va urca pe scenă de la ora 00:00.

Un bilet achiziționat online costă 50 de lei, cele de la intrare 100 de lei.

Dacă tot suntem la capitolul concerte, e de menționat și super-concertul Vama de pe 29 iulie, care va marca revenirea trupei, după un an de întrerupere, la seria de concerte de vară din Parcul Carol (Arenele Romane).

În 2020, Vama a susținut singurul show din acea vară la Arene, pentru ca un an mai târziu, membrii trupei, autoproclamați „Regii pandemiei”, să se întoarcă la Arenele Romane cu un concert care a beneficiat de relaxarea unor restricții.

Acum, peste două ore și jumătate de muzică, piese reorchestrate, colaborări și premiere vor fi ingredientele acestui show marca Vama, despre care Tudor Chirilă spune că „va fi una din serile alea de vară pe care o să ți le amintești la iarnă”. Prețul biletelor este de 150-200 lei.

Teatru & Film

Oferta de piese de teatru pentru acest weekend nu e chiar cea mai grozavă, dar un spectacol deosebit este „Câini vs. Uranus”, care se joacă duminică seara, de la 19:30, pe terasa Muzeului Național de Artă Contemporană.

„În București, undeva între anul 1980 și infinit, un bloc se ridică din pământ. Într-o seară din alea în care pare că vara e doar un purgatoriu, patru locatari se strâng în fața blocului și din nevoia profund umană de a face parte dintr-o comunitate cu care să spargi semințe, încep să îi adune pe ceilalți locatari. Și pentru că uneori un strigăt trebuie doar auzit, locatarii ascultă” - cam așa sună descrierea piesei regizate de Alin Uberti.

Participarea este gratuită în baza biletului de acces în muzeu.

La TNB, tot duminică seara, de la ora 20:00, se joacă „Dineu cu proști”, o comedie savuroasă, bine construită, vie, alertă, eficace, cu o distribuţie perfectă. În plus, piesa se joacă cu două zile înainte de ziua de naștere a lui Horațiu Mălăele, actorul din rolul principal care va împlini 70 de ani. Un bilet costă 140 de lei.

La capitolul filme, fenomenul Barbheimer încă face valuri în cinematografe, dar dacă deja ai văzut cele două super producții, atunci poți să optezi pentru „Rheingold”, o dramă cu gangsteri și rapperi inspirată din fapte reale.

Filmul spune povestea lui Giwar Hajabi, care era copil când familia sa kurdă a emigrat în Germania la jumătatea anilor '80 şi, când a venit vremea să-şi facă un rost în viaţă, a trebuit să o ia de la zero.

La început un hoţ mărunt, Giwar devine ca prin minune un influent dealer de droguri, dar problemele încep când un transport cu preţioasa marfă e de negăsit.

Giwar pune la cale un jaf pentru a-şi plăti datoria superiorilor din cartel, dar, exact când de viaţa sa pare să se aleagă praful, pasiunea pentru muzică îi deschide o nouă uşă… „Rheingold” este proiectat sâmbătă, de la ora 20:30, la Cinema Elvire Popesco (20 de lei).

Un alt film inspirat din fapte reale și care rulează în acest weekend în cinematografe este „Kompromat”. Acesta prezintă povestea lui Mathieu, un diplomat francez care lucrează în Siberia, și care este arestat pe neaşteptate de autorităţile ruse, băgat la închisoare şi acuzat că şi-a abuzat sexual fiica.

Mathieu este victima unui caz clasic de kompromat. Cineva a colaborat cu serviciile secrete ruse în încercarea de a-l discredita definitiv. Inspirat din fapte reale, filmul urmărește încercările eroului de a evada, în condițiile în care guvernul propriei țări pare că l-a abandonat.

Pentru iubitorii de fantasy-comedy există în acest weekend o nouă producție Walt Disney Studios cu o distribuție de zile mari: „The Haunted Mansion”.

Sinopsis-ul sună astfel: „Gabbie, o mamă singură, angajează un ghid turistic, un clarvăzător, un preot și un istoric pentru a ajuta la exorcizarea conacului lor nou cumpărat după ce descoperă că este populat de fantome.”

În rolurile principale se regăsesc actorii: Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, LaKeith Stanfield.