Weekendurile cu festivaluri departe de București au trecut, iar asta însemnă că orașul își va recăpăta efervescența pentru care este renumit. Zilele acestea avem Summer Well, festivalul ca o vacanță, cu un line-up care merită toată atenția.

Înainte să mergem să-i vedem pe norvegienii de la Röyksopp sau pe excentricul Yungblud, la Summer Well, am putea profita de faptul că valul de caniculă ne-a iertat puțin pentru a ieși să ne plimbăm.

În apropierea Parcului Cișmigiu se află Artichoke Social House (Calea Victoriei 45), una dintre cafenelele de specialitate din oraș care a strâns în jurul ei o frumoasă comunitate de oameni cool și expați.

În diminețile din weekend atmosfera e una de happening care amintește de cafenelele din Berlin. E locul perfect pentru a-ți începe dimineața nu doar cu o cafea bună, dar și cu o doză de coolness.

De un brunch deosebit te poți bucura la DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8), o băcănie - bistro aflată în inima cartierului Mântuleasa. Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul farfuriilor pline, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane.

Meniul este un mix de bucătărie locală și internațională, dar care pune accentul pe ingrediente proaspete, de sezon, de origine locală. Există aici și o brutărie artizanală, o selecție generoasă de vinuri și un spațiu în care producătorii locali și internaționali spun poveștile produselor, sub umbrela unui concept numit #Negustories.

M.A.T. (Mircea Vulcănescu 121) este un alt local care vine cu o ofertă inedită pentru București: tacos artizanali. Așa se și traduce denumirea localului: Masa Artisanal Taqueria.

E suficient să intri pe contul lor de Instagram și să te uiți la poze ca să te convingi că aici e următorul loc spre care te vor purta papilele gustative.

În cazul în care te întrebi ce înseamnă „tacos artizanali”, este vorba de o reinventare a acestui tip de mâncare, astfel că vei putea încerca tacos cu biban de mare pane, cu berbecuț afumat și cous-cous de conopidă, cu creveți și mango sau cu fasole verde pane, pentru a enumera doar câteva.

New York Pastrami Sandwich este un preparat care, în ciuda numelui, are origini românești recunoscute chiar și de americani. Și, dacă în America sau în alte țări se regăsește în meniurile multor localuri, unele chiar specializate în acest tip de preparat, în România este destul de puțin reprezentat.

Însă, îl găsești în toată splendoarea lui la GRABit Pastrami Bar (Olteni 9), un local din București care-și dorește să redea românilor sandvișul cu pastramă de vită și îl prepară după cele mai înalte standarde și cu ingrediente de cea mai bună calitate.

La capitolul terase, poți încerca Deschis Gastrobar (Splaiul Unirii 160), mai ales că s-a mai potolit arșița de afară, pentru că este vorba despre un rooftop care arată că nu doar acoperișurile clădirilor emblematice din oraș sunt un spațiu bun pentru terase la înălțime, dar și cele ale fostelor spații industriale din București.

Situată în zona Timpuri Noi, pe malul râului Dâmboviței, Deschis Gastrobar funcționează de opt ani pe acoperișul fostei fabrici Industria Bumbacului.

Aici s-a format și o comunitate de artiști, arhitecți, designeri, care a pus locul pe harta hotspot-urilor pentru industriile creative din București. De menționat și că de aici ai parte și de niște apusuri superbe, care vor face senzație pe Instagram.

Evenimente

Bineînțeles, la capitolul evenimente, Summer Well este highlight-ul. Festivalul ca o vacanță, care se desfășoară pe Domeniul Știrbey, are deja o vechime de 12 ani și a fost tot timpul unul cu un line-up aparte.

Anul acesta headlinerii sunt Florence and the Machine, Röyksopp și Yungblud, dar pe afiș sunt foarte mulți artiști care merită cel puțin la fel de multă atenție.

De exemplu, concerte cu siguranță memorabile vor avea și 070 Shake, frumoasa Tommy Genesis sau Biig Piig. Prețul unui abonament pe cele trei zile este de 575 lei.

Tot în acest weekend Platforma Wolff (Constantin Istrati 1) împlinește doi ani de existență. Sărbătorește acest lucru în noaptea de 12 august, alături de Paquita Gordon, Roza Terenzi, Alexandru Jijian.

Deci, dacă nu rămâi la after party la Summer Well, o poți face aici. Biletul costă 50 de lei, iar party-ul se ține sub cerul liber.

Tot pe 12 august, începând cu ora 18.00, are loc un nou concert din seria Jazz in the Garden. Acesta va fi susținut de Yukako Yamano, una dintre cele mai cunoscute pianiste de jazz din Tokyo.

La doar trei ani a început să studieze pianul la Yamaha Music School. Pe măsură ce pasiunea ei pentru muzică creștea, a intrat la Tokyo College of Music, la specializarea pian clasic. La vârsta de optsprezece ani, a început sa studieze jazzul, iar în curând a început să susțină spectacole live unde cânta propriile compoziții.

Yamano a participat la numeroase festivaluri de jazz, cum ar fi în Camerun, China, Djibouti, Franța, Hong Kong, Marea Britanie sau SUA, alături de artiști internaționali din diverse genuri muzicale. Prețul unui bilet este de 10 lei.

Dacă n-ai fost niciodată la un party într-o berărie, acum e momentul. Pe 12 august, cei de la Anagram (Mehadia 43) anunță o nouă ediție de Anagram Soundsystem Meeting. Aici vei avea parte de muzică roots, mâncare, bere artizanală, dar și baschet.

Duminică, 13 august, de la 19:00 la 20:30, pe pontonul Parcului Bordei poți vedea cum decurge o sesiune de Lindy Hop. Este un eveniment gratuit și potrivit pentru orice nivel, oferă un spațiu deschis oricărui dansator de jazz din București sau în trecere, să exerseze sau să se antreneze.

Evenimentul e organizat de școala de dans Swing Steps Bucharest.

La MNAC (Izvor 2-4), pe 12 august, de la ora 16:00, are loc „Fluturi în cap, fluturi în stomac – Workshop de video-performance”.

„(...) O celebră pildă chineză ne spune că Zhuangzi a adormit și a visat că era fluture. Când s-a trezit, nu mai știa dacă era cu adevărat omul care a visat fluturele sau fluturele care visează acum că este om. Ce alegi: om sau fluture?

Cum lucrează fantezia când ești înconjurat de un nor de fluturi negri? Când te identifici cu un fluture, cum te privești pe tine din afară?

Pornind de la expoziția artistului Carlos Amorales - Nor Negru, expoziție satelit a Bienalei Art Encounters 2023, Mihai Lukács, împreună cu Răzvan Leucea, te invită să accepți provocarea acestor întrebări pe care workshop-ul de video-performance „Fluturi în cap, fluturi în stomac" le va explora”, se arată în descrierea evenimentului.

Biletul costa 40 de lei și sunt doar 15 locuri disponibile.

Teatru & Film

E bine știut faptul că pe timp de vară se joacă mai puțin teatru, dar chiar și așa, dacă ai chef de o piesă compusă din niște dramedii (comedii dramatice), la Teatrul Godot se joacă duminică, 13 august, „Sărbători mari & conversații mici” - un ciclu de patru dramedii, în care Scott Caan, o nouă și interesantă voce a teatrului american, urmărește alienarea pe care dispariția rolurilor tradiționale a creat-o în cuplul clasic.

Prețul unui bilet este de 90 de lei.

Pe marile ecrane rulează în acest weekend două filme noi, dintre care unul cu mare potențial de blockbuster: „Gran Turismo” și „Cobweb”.

Cel care sigur va face o figură frumoasă la box office este „Gran Turismo”, povestea lui Jann Mardenborough, un tânăr care are șansa să-și împlinească un vis ce părea de neatins.

Pasionat până la obsesie de jocul video Gran Turismo, Jann câștigă o serie de competiții organizate de Nissan, iar asta îl pune la volanul unei mașini de curse reale și îi dă șansa să participe la curse oficiale.

Film bazat pe o poveste reală și îi are în roluri principale pe Orlando Bloom, David Harbour, Archie Madekwe.

Un alt factor de luat în considerare este că regia este semnată de Neill Blomkamp, care ne-a mai dat în trecut „District 9” sau „Elysium”. „Gran Turismo” se poate vedea și în aer liber, la Herăstrău Open Air, în seara de duminică, de la ora 21:00, iar un bilet costă 20 de lei.

Al doilea film, „Cobweb”, este un horror în care Peter, un băiețel de opt ani, este chinuit de un zgomot misterios și constant care vine din pereții dormitorului său.

Părinții insistă că zgomotul este doar în imaginația lui, dar pe măsură ce frica i se intensifică, Peter începe să înțeleagă că părinții săi ascund un secret teribil și periculos.