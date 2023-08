PRIN ORAS Sâmbătă, 19 August 2023, 08:49

Bucureștenii au parte de încă un weekend cu temperaturi mai omenești, cu o vreme ideală pentru a lua orașul la pas cu misiunea de a descoperi ce locuri noi s-au mai deschis, pentru a merge la un concert sau la un cinematograf în aer liber. Da, se întâmplă să fie mai multe în oraș în această perioadă.

Robbie Williams, concert Malaga, 15 iunie 2023 Foto: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia

Menționăm mai sus ceva de locuri nou deschise în oraș, iar THOCAfé (Lascăr Catargiu 27) se numără printre ele. Este o cafenea de specialitate cu vedere la bulevard și care a fost inaugurată recent.

Se află chiar lângă frumoasă clădire a Observatorului Astronomic, așa că poți să legi o ieșire la cafea de o vizită aici, mai ales dacă n-ai mai făcut-o până acum.

În afară de cafea, aici mai găsești și produse de patiserie, care să meargă cu ce ai în ceașcă, dar și prosecco, în cazul în care vrei să începi dimineața ca un parizian.

Altfel, dacă vrei să încerci o altă cafenea, pe care să o legi și de o plimbare prin parcul Grădina Icoanei, poți să treci pe la Mingle (General Eremia Grigorescu 5).

Aceasta s-a deschis de vreo doi ani în locul unei ceainării care a funcționat aici, iar interiorul par a fi casa unui colecționar de obiecte vechi, doar că totul e de vânzare. Asta înseamnă că, dacă-ți place o ceașcă de cafea de aici, o farfurie, o vază, un tablou sau, de ce nu, un baston, poți să pleci cu oricare dintre ele acasă, pentru prețul corect.

Nu doar interiorul este frumos, dar și îngusta terasă balcon, cu vedere la interesantele case de pe strada Eremia Grigorescu. Cafeaua vine de la Guido, o prăjitorie din București foarte apreciată și cu o mare experiență acumulată de-a lungul anilor, iar în meniu găsești multe lucruri bune.

Un alt loc nou deschis în oraș este Bistro Romulus (Romulus 23), apărut recent într-o casă din Cartierul Evreiesc. Nu am apucat încă să-l încercăm, dar l-am văzut recomandat la Cosmin Dragomir, așa că s-a strecurat imediat pe lista noastră.

„Meniu scurt, viziune culinară pe placul meu – o combinație de rețete românești mai mult sau mai puțin cunoscute cărora li se adaugă câteva dishuri clasice franțuzești”, scrie Cosmin despre meniul de la acest nou bistro care se recomandă ca restaurant „românesc cu quelque chose”.

Ce ne-a atras atenția din meniul de brunch afișat weekendul trecut: Supă rece de pepene roșu cu caș proaspăt de oaie și mentă, gogoși din dovlecel și porumb cu ou poșat, tartă cu brânză de capră și cinci feluri de roșii de grădină - adică lucruri pe care nu le găsești chiar peste tot.

La Universitate avem un alt loc care abia și-a deschis porțile: Ground Zero Beer Taproom (Toma Caragiu 3). Ground Zero este una dintre primele beri artizanale din București, foarte apreciată și care a avut până de curând un taproom în Pipera, care se chema Hangar by Ground Zero.

Acum, băieții și-au adus berea artizanală mai aproape de publicul țintă, chiar în buricul târgului și cu siguranță va deveni un loc foarte popular în scurt timp. Așa că ai ocazia să te numeri printre primii lor clienți și să te lauzi pe Instagram că ai bifat un #newcoolplaceintown.

Ground Zero Beer Taproom/ Pagina de Facebook

Evenimente

Dacă te lungești la beri bune pe terasa Ground Zero, de la ora 19:00 poți să migrezi în The Pub (Bulevardul Regina Elisabeta 9), pentru concertul Oigăn - Singur Printre Loopi, care are loc aici sâmbătă, 19 august. În caz că nu știai, Oigăn face gălăgie în trupe precum Kumm, Robin & the Backstabbers și Moon Museum.

El a lansat de curând „Antimaterie” - un album solo doldora de colaborări, chitări acustice și beat-uri electro. Prețul unui bilet este de 40 de lei.

Însă, concertul din weekend care va atrage cel mai numeros public este, fără doar și poate, cel al lui Robbie Williams din cadrul festivalului Summer in the City, de sâmbătă, de la Romexpo.

Robbie va cânta de la 21:00 la 23:00, dar înaintea lui vor urca pe scenă Abby Roberts (16:45), Calum Scott (18:00), Editors (19:15). Biletul pentru ziua de sâmbătă costă 370 lei.

Tot pe 19 august, pe terasa Mercato Kultur (Gheorghe Demetriade 6 - 10) va avea loc și concertul punk/ alternative rock al veteranilor de la E.M.I.L., care de 23 de ani ne bucură cu muzica lor. Grădina urbană de aici este ca un festival de street food ce funcționează în fiecare zi.

În plus, o bună parte din mese sunt așezate printre copăcei, dar au și un teren de joacă pentru copii. Partea care nu se află la umbră este dedicată food truck-urilor, dintre care amintim: Camionetta (pizza foarte bună), Isan (mâncare thailandeză excelentă), Smokăreală (tot felul de bunătățuri din carne afumată sau pe grătar).

La bar găsești suficiente beri românești artizanale.

Filme și stand-up

În perioada asta nu prea avem parte de o ofertă prea generoasă de piese de teatru, dar poți să optezi pentru un spectacol de stand-up. În weekend au loc cel puțin două de la care vei pleca cu zâmbetul pe buze și abdomenul lucrat de la atâta râs. Ai de ales între:

Costel, Maria, Drăcea & Frînculescu țin un show de stand-up comedy @Club99TNB - TERASĂ, sâmbătă de la 21:30. Acest eveniment se desfășoară la terasă care se află la altă locație față de Club99. Mai exact, lângă zidul din stânga (dacă te uiți spre el) al Teatrului Național București - Tudor Arghezi, nr. 14. Biletul costă 60 lei.

Cristi, Toma, Sorin și Mirică au și ei propriul show de stand-up pe terasa Comics (Nerva Traian 4), sâmbătă, 19 august, de la 19:00. Biletul costă 64 lei.

Weekendul acesta avem două premiere în cinematografe: „Strays” și „Blue Beetle”.

„Blue Beetle” este un film cu supereroi DC, un fel de alternativă la Spider-Man. Proaspăt absolvent de colegiu, Jaime Reyes se întoarce acasă plin de aspirații pentru viitorul său, însă își găsește casa complet diferită de cum a lăsat-o. În timp ce caută să-și găsească scopul în lume, soarta îl face pe Jaime să se trezească în mod neașteptat în posesia unei relicve străvechi a biotehnologiei extraterestre: Cărăbușul.

Când Cărăbușul îl alege pe Jaime să fie gazda simbiotică a acestuia, i se dăruiește o armură incredibilă capabilă de puteri extraordinare și imprevizibile, schimbându-și pentru totdeauna destinul pe măsură ce devine supereroul Blue Beetle.

„Blue Beetle” poate fi vizionat și în aer liber, la Herăstrău Open Air, duminică, de la ora 21:00. Un bilet costă 50 de lei.

Pe de altă parte, „Strays” este o comedie cu animale vorbitoare, care de această dată și înjură foarte mult. De aceea, chiar dacă pare un film pentru toată familia, nu este recomandat copiilor sub 15 ani.

Premisa este destul de simplă: Un câine abandonat face echipă cu alți maidanezi cu planul de a se răzbuna pe fostul stăpân. De menționat că cei car dau voci câinilor sunt actorii: Jamie Foxx, Will Ferrell, Isla Fisher, Randall Park și alții.

Însă, dacă nu ții neapărat să vezi o premieră, ci un film bun în aer liber, o poți face la două astfel de cinematografe sub stele. În Parcul Drumul Taberei ai opțiunea de a viziona un film chiar dintr-o barcă.

În perioada 14-20 august, oamenii care merg în Parcul Drumul Taberei pot vedea filme în timp ce se plimbă cu barca pe lac. Cele 25-30 de ambarcațiuni vor fi oferite gratuit primilor doritori care vin la debarcader. Accesul pe lac se face cu o oră înainte de începerea filmului.

Cei care nu vor prinde o ambarcațiune, vor avea la dispoziție, tot gratuit, 100 de pufi colorați, așezați pe uscat. Sau pot veni cu propria pătură, de acasă. Marele ecran de la amfiteatru va fi poziționat, de această dată, cu fața spre lac, conform celor transmise de PS6.

Sâmbătă, 19 august de le 20:30, va rula „Doctor Strange în Multiversul Nebuniei”, iar duminică, 20 august, tot de la 20:30, va fi proiectată animația „Soul”.

În cealaltă parte a orașului, în Parcul Titan, Caravana Metropolis organizează un cinematograf în aer liber în perioada 15 -20 august de la ora 21:00 pe Insula Artelor.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Sâmbătă, 19 august, va fi proiectat mult premiatul „Triangle of Sadness” (2022), iar duminică, 20 august, va rula comedia franțuzească „Le nouveau jouet” (2023).