​Vara din octombrie continuă și în acest weekend, chiar dacă dimineață și seara temperaturile mai scad. Pe timpul zilei va fi vară în toată regula și chiar dacă e ciudat, asta înseamnă că încălzirea teraselor se amână, iar evenimentele din aer liber se prelungesc până târziu în toamnă.

Concurs de alergat pe tocuri, Femei pe Mătăsari, 2017 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nu va fi chiar un weekend plin, dar în București ai întotdeauna ce să faci, așa că și de data asta am găsit o ofertă mai mult decât generoasă de a petrece timp în oraș.

În urmă cu trei săptămâni s-a deschis Butter 2 (Dorobanți 32), așa că n-ar fi rău să treci pe aici pentru o cafea de specialitate, dacă vrei să o încerci într-un loc nou deschis de niște oameni foarte pasionați de ce fac. Ca să meargă cu cafeaua bună, găsești aici și produse de patiserie de la Grain Trip.

Pentru un brunch copios avem pregătite două alternative pentru acest weekend. Ever After (Mendeleev 5) are un meniul plin de „food porn”, feluri de mâncare pe care le vei devora și cu privirea și vei dori să le postezi pe Instagram înainte de a te atinge de ele.

Ai de ales între dish-uri urbane împărțite în cinci categorii: urban adventures, modern witchcraft, romanian fairy tales, 1001 de nopți, tales from afar. De încercat neapărat și cocktailurile de aici, care, pentru a face cinste localului, poartă nume din universul basmelor și poveștilor nemuritoare.

În cazul în care nu ești foarte hotărât, ai întotdeauna opțiune de platou de brunch, care vine cu câte puțin din tot felul de chestii bune la 46 de lei.

La J’ai Bistrot (Griviței 55) are loc duminică un eveniment dedicat micilor, pastramei și mustului, ca să simțim și noi că e toamnă, chiar dacă temperaturile de afară nu ne lasă.

Totul se servește și pregătește în frumoasa grădină de vară de aici, iar un meniurile special pregătite pentru acest eveniment culinar sunt: mici cu muștar și cartofi prăjiți (4 mici/porție) - 33 lei, pastramă de oaie cu mămăligă și mujdei - 58 lei, must 250 ml - 12 lei.

Iubitorii de bere artizanală trebuie neapărat să treacă pe la Hop Hooligans Taproom (Jean-Louis Calderon 49) care sărbătorește în acest weekend șapte ani de existență al berăriei Hop Hooligans. Cu această ocazie se va servi și o TIPA excelentă, special pregătită pentru connoisseuri.

TIPA înseamnă Triple IPA și este o bere cu un gust mai deosebit și mai bogată în hamei, cu un procent de alcool de peste 10%.

Avem și un nou loc de încercat în oraș: Negroni Aperitivo Bar (Matei Millo 5). Este un loc cool, în care sigur vei avea parte de o noapte memorabilă. Conceptul este italienesc, dar a fost lansat inițial în Kiev și Odesa, iar acum și în București.

Cum spune și numele, aici se vor servi tot felul de variante ale celebrului cocktail, de la versiunile clasice, la unele moderne, dar și alte 30 de cocktailuri deosebite. Designul noului cocktail bar este semnat de arhitecta ucraineană Lisa Shinder și e dominat de nuanțe retro italiene combinate cu stilul art deco al Bucureștiului Interbelic.

Negroni Aperitivo / Pagina de Facebook

Evenimente

Ca să nu se supere sexul tare, cei de la Femei pe Mătăsari le-au făcut de ceva ani și lor o variantă de festival - Bărbați pe Mătăsari.

Ediția din 2023 are loc în acest weekend, iar organizatorii spun că festivalul se dorește a fi o extinderea a Festivalului Femei pe Mătăsari, o ediție de toamnă, o ediție în care strada Mătăsari să găzduiască mici meșteșugari, artiști și artizani, afaceri conduse de bărbați care au înțeles orașul, care fac din acesta un loc mult mai frumos și mai prietenos.

Bucharest Gaming Week este cel mai mare eveniment dedicat jocurilor video, gamerilor și fenomenului esports, iar evenimentul central se desfășoară în acest weekend la Palatul Parlamentului.

Fanii sunt așteptați să-și întâlnească idolii din gaming, precum BERCEA, LECTURA, IHATEPINK, GANNICUS, SALBATICU SEBI, OVVY, THEO ZECIU, ISILENT, MADALIN, TUDOR BUTAN, ANDU, MEITII, LUCA LUK, WERTY , ANTONIA, BOBOSPIDER, KARINUUL, ADRII, IceManLucky și mulți alții.

De asemenea, pot participa la concursuri incendiare și să descoperi cele mai noi jocuri precum: League of Legends, Fortnite, Counter Strike 2, Stumble Guys, Minecraft, Valorant, Diablo IV, Assassin’s Creed Mirage, Mortal Kombat 1 (de fapt 12), EA FC 24 etc.

Armata Română duce adrenalina și acțiunea la următorul nivel cu simulatoare de zbor și de tir, dar și cu vehicule militare expuse. Poți încerca și viitorul gaming-ului în cadrul Arenei Virtual Reality, unde vei fi parte din simulări uimitoare și vei trăi momente de neuitat. Biletele costă 75-85 lei pe zi.

În cazul în care ești în căutarea unui concert, ține minte să la Roaba de Cultură (Herăstrău), duminică se încheie sezonul într-un mod spectaculos, cu concertul „Sunset in the Park” marca JAZÚ.

Cu influențe din funk, soul și bossa nova, alături de instrumente "organice" precum caval, acordeon, ocarina și linguri, plus vocale versatile, JAZÚ aduce o picanterie muzicală pe care n-o vei uita curând.

Concertele lor au făcut senzație pe scenele unor festivaluri de renume, iar acum ai șansa să îi vezi live! Intrarea este liberă.

Sâmbătă, la Arenele Romane are loc și un concert ceva mai nișat, pentru că Șatra B.E.N.Z. își lansează noul album „8 Culcat”. Începând cu orele 18:00, evenimentul reunește toate forțele creatoare ale albumului, avându-i drept invitați pe Killa Fonic, RAVA, 4 226, M.G.L., Alduts Sherdley, Amuly, Damia, Bruja, EMAA și Macanache.

În deschidere, HVNDS și IDK vor fi prezenți, în timp ce warm-up-ul va fi susținut de PRNY. Acest eveniment marchează și un omagiu adus lui NOSFE pentru viața și muzica sa. Biletele costă 200 de lei Golden Circle și 130 de lei Acces General.

Teatru & filme

În ceea ce privește piesele de teatru din acest weekend, „Novecento” este un must see. Se joacă la Teatrul Apropo și este o adaptare a romanului lui Alessandro Baricco, despre pianistul de geniu care, dincolo de bordul vasului Virginian, nu există.

Dar muzica lui? (am spus muzica? “Te rog, Novecento, doar notele normale.”) Muzica lui nu există înainte de a începe să o cânte el și încetează să mai existe după ce termină. Dar, când o cântă, povestește acolo despre toate frumusețile unor lumi pe care nu le-a văzut cu ochii lui, ci doar citind oamenii și tot ce poartă în ei: locuri, zgomote, mirosuri, țara lor, povestea lor.

Novecento care nu va coborî vreodată de pe vasul transatlantic pe care s-a născut, va cânta doar “cu oceanul sub fund” și va avea o singură curiozitate legată de țărm: aceea de a vedea cum se simte oceanul de pe uscat. Un bilet cost 50 de lei.

Duminică, la Teatrul Excelsior are loc un alt must-see, de această dată pentru publicul tânăr - „Punk Rock”. Pentru că sângerează ca o rană vie, pentru că e dur, dar în același timp fun și sexy... și pentru că are la bază textul unuia dintre cei mai importanți autori de teatru contemporani.

„Am alcătuit o trupă rock formată din actorii teatrului și acest live band full electric exprimă tot ceea ce nu poate fi exprimat în cuvinte în scenele piesei... Dar marea calitate a spectacolului este că pune în pagină calitățile celei mai bune trupe de actori tineri din București.

Spectacolul pornește de la o suprapunere conceptuală peste patternul clasic Punk: anti-norme sociale, anti-profesori, anti-părinți, anti tot ce limitează manifestarea liberului arbitru. Dar demersul meu este să interogăm, pe parcursul poveștii, această nevoie de libertate pe care o simt adolescenții și să vedem de unde vine și care sunt consecințele (din păcate, dure) ale acesteia...”, sună descrierea.

Prețul biletelor este de 35-65 lei.

La Teatrul Nou se joacă sâmbătă și prima piesă scrisă de AI. „A.I.: Când un robot scrie o piesă de teatru” este un spectacol ce nu se dorește un documentar despre incapacitatea omului de a-și asuma frâiele puterii creatoare.

„A.I.: Când un robot scrie o piesă de teatru” este prima piesă de teatru scrisă de inteligența artificială, fiind un proiect dezvoltat de către Agenția Tehnologică de Stat din Republica Cehă în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă, în cadrul programului TheAithre. Prețul unui bilet 57 lei.

Dacă ai chef să mergi la cinema în acest weekend, atunci trebuie să știi că singurele premiere sunt două filme românești.

„Nuntă pe bani” este noul proiect cinematografic al lui Mircea Bravo. De această dată este vorba despre Mircea care, după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală.

Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă. Pentru Mircea urmează o cursă contracronometru pentru a găsi sală, nași și invitați cu scopul de a face un business cât mai profitabil.

„Băieți deștepți” este cel de-al doilea film românesc care are premiera weekendul acesta. De această dată e vorba de o comedie cu multă acțiune, care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați care sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată.

În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să-l captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.