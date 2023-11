PRIN ORAS Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 08:00

​Weekendul acesta vom avea în București temperaturi cu minus și e foarte posibil să avem și un mic strat de zăpadă în ziua de duminică. Având aceste lucruri în vedere, am pregătit o listă cu recomandări care să țină de cald și să te facă să-ți dorești cu adevărat să ieși din casă.

La cafeneaua AM PM coffee & more (Paris 7A) duminică dimineață se pregătesc latte-uri colorate. Asta înseamnă că poți încerca unul dintre Charcoal Latte, Butterfly Pea sau Turmeric Latte, la pachet cu gogoși artizanale de la Berliner Donuts.

Apropo de Berliner Donuts, de prin primăvară au deschis un nou local care arată fantastic și este cât se poate de central - Matei Millo 5, în imediata vecinătate a AveForchetta și Kraft Market.

Viziunea fondatorilor Berliner Donuts este aceea de a transforma gogoșile copilăriei într-un produs premium. Găsești aici și cocktailuri, dar și cafea de specialitate, iar designul locului este semnat de biroul de arhitectură - MuroMuro Architects, care a avut viziunea de a pune în mijloc o interesantă bancheta de teracotă.

Pentru iubitorii cartierului Cotroceni (printre care mă număr) avem o veste bună: s-a deschis o nouă cafenea de specialitate pe Carol Davila 21. Aceasta se cheamă Die Garage Kaffee und Weinhaus și are în meniu cafea de la Origo și dulciuri curate de la sirop. E de trecut pe aici și pentru a testa a doua parte din numele locului, acela care sugerează că te poți lungi și la un pahar de vin.

Pentru un brunch copios, e de trecut zilele astea pe la Hashtag Pub (Mihai Bravu 32). În ambele zile de weekend, aici are loc Festivalul de Coaste. Ceea ce înseamnă că va exista un meniu special cu coaste de porc și vită, delicatese ale bucătăriei internaționale și deliciul multor gurmanzi.

Oferta sună astfel: coaste de porc prăjite, mămăligă pe plită, cremă cu usturoi și murături; coaste de vită cu harissa BBQ, piure de cartofi cu ierburi și coleslaw; coaste de porumb cu unt, parmezan și cimbrișor, servite cu spicy mayo. E de trecut și dacă nu ești fan coaste, pentru că în meniu vei găsi și burgeri și pizza și multe alte lucruri delicioase.

Dacă vrei să încerci un loc în care boemia e la ea acasă, mergi în weekend la Londohome (Praporgescu 31). Aici au loc în mod constant evenimente culturale, seri de lectură sau concerte mai intime. Sâmbătă are loc și un Yard Sale, târg pentru garderobele uzate moral, nu și fizic, care lasă mult loc și de socializare, iar duminică e concert caritabil susținut de Rukulele, de la ora 18:00.

Evenimente

În ceea ce privește concertele din acest weekend, avem destule de semnalat. De exemplu, de vineri până duminică, Horia Brenciu ține ocupată Sala Palatului. Celebrul showman, unul dintre cei mai iubiți oameni de divertisment din România, va avea trei concerte aniversare, alături de HB Orchestra Big Band, pe 24, 25 și 26 noiembrie la Sala Palatului, acesta fiind anul care marchează trei decenii de la prima apariție la televiziune a lui Brenciu.

Concertele retrospective se vor desfășura sub semnul „My Way”, titlul unei piese pe care o cunoaște toată lumea, alături de HB Orchestra Big Band. Prețul unui bilet este de 103 lei.

Pe 25 noiembrie Mădălina Pavăl Orchestra lansează într-un concert în Control Club cântecul „fuga iuga”, cel care va da și numele următorului lor album ce apare în 2024. În așteptarea albumului, povestea de pe 25 noiembrie cuprinde piese lansate, dar și câteva în primă audiție.

„Împreună cu Alexei Țurcan - producător și compozitor - am pus bazele unei formule de performance ce se numește Mădălina Pavăl Orchestra. Ne place să credem că am reinventat sonoritățile românești când am îmbinat texturi din lumea clasică (quintet de coarde, harpă, flaut) cu dinamică de dans și forța tribală a bandului de alternativ.

Unii i-ar zice world music, „muzică lumească”, sună ca locurile de pe unde ne-am tras seva - bucovinean, moldovean, sud-dunărean și balcanic, așa cum e toată România”, își anunță Mădălina Pavăl fanii. Un bilet costă 80 de lei.

Pe scena clubului Quantic au fost ceva artiști norvegieni, pe 26 noiembrie va mai fi unul, o invitată specială din țara fiordurilor: Synne Sanden, una dintre cele mai importante artiste contemporane din Norvegia.

Synne Sanden abordează în mod experimental genul pop, îmbinând genurile pop, rock și electronic cu componente jazz, având cinci albume și două ep-uri lansate. În deschidere vor mai cânta și We Singing Colors, o trupă românească care combină indie-rock cu folk-ul și cu elemente electro și pop-alternative pentru a crea propria lume, plină de viață.

Va mai cânta și +SHE+, proiectul artistei Corina Sucarov, care aduce un amalgam de emoții puternice combinate în vibrații synth-pop & dark-electro. A lansat două albume până acum: „I AM” - proiect ei solo - dark-electro, synth-pop, dark-folk și „Katerina Molotov” - proiectul cu trupa actuală - dark wave, post-punk, drama-pop. Prețul unui bilet 65 de lei.

Să nu uităm că în această perioadă are loc cea de-a 30-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus. El se desfășoară în perioada 22-26 noiembrie, în Pavilionul Central Romexpo. Aproape 200 de participanţi vor oferi publicului o gamă extrem de variată de produse editoriale, pe diferite suporturi, adecvate tuturor vârstelor şi domeniilor de interes, muzică şi jocuri educative.

Evenimentul va fi deschis pentru public zilnic, între orele 10.00 şi 20:00, iar accesul va fi liber. Președintele de onoare al ediţiei va fi domnul Ion Bogdan Lefter, reputat scriitor, critic literar, profesor universitar, publicist.

Teatru & Film

În ceea ce privește piesele de teatru, la POINT are loc în ambele zile din weekend, de la ora 20:00, premiera piesei „Povești de familie”, care explorează prin prisma inocenței mai multe fațete ale unei societăți ruinate și introduce publicul în universul copiiilor, în care orice este posibil - spatele blocului devine locul principal al unor aventuri neașteptate, pline de râsete, emoții, secrete și pericole.

Cât de mult te vei regăsi în povestea pe care o vei vedea? Pot experiențele copilăriei să influențeze destinul unui om? Un bilet costă 50 de lei.

De asemenea, premierele cinematografice din acest weekend vor umple cinematografele. Asta pentru că „Miami Bici 2”, cel mai scump film românesc făcut vreodată, se vede la cinema.

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari mulți pe muncă puțină". Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de „băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească. Din distribuție fac parte Codin Maticiuc, Matei Dima, dar și celebrul Danny Trejo.

Și povestea lui „Napoleon” în viziunea lui Ridley Scott vine în lanțurile de cinematografe în acest weekend. Ea propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte.

Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste. Rolul principal îi aparține lui Joaquin Phoenix.

Un alt film românesc care are premiera acum și merită toată atenția este și „Castelul Crăiței”. El prezintă povestea unei familii afectate de un divorț, dar care se reunește, ca-n fiecare an, pentru o excursie la munte, în Piatra Craiului, dedicată cățărărilor și menținerii unor relații apropiate între părinții divorțați și cei doi copii care trăiesc în țări diferite, fata cu mama, stabilită în Franța, băiatul rămas în România, cu tatăl.

Vacanța și planurile tuturor se modifică radical în momentul în care copiii dispar într-o expediție clandestină către un refugiu montan, generând căutări tensionate, confruntări între adulți și un deznodământ acut.