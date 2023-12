PRIN ORAS Sâmbătă, 16 Decembrie 2023, 08:17

​E ultimul weekend liniștit înainte de a începe nebunia Sărbătorilor, cu tot ce presupune aceasta: trafic, aglomerație peste tot, cheltuieli mari, evenimente prea multe sau prea puține, petreceri de Crăciun, mahmureli și cadouri inutile (sau nu) de Secret Santa.

Expoziția „Universul lui Dali” Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Lista ar fi putut fi mai lungă, dar am zis să nu dăm prea multă apă la moară anxietății. Deci, e bine să profiți din plin de acest weekend, pentru că în următorul mai mult ca sigur ai planificate vizitele și mesele în familie.

Nu o să fie prea cald afară, dar soarele o să se mai arate din când în când, așa că hainele groase sunt, bineînțeles, recomandate. După ce tot Bucureștiul s-a pozat cu Casa Mița Biciclista îmbrăcată în straie de Crăciun, poți să-ți surprinzi Instagramul cu niște poze de la alte două cafenele de specialitate decorate foarte frumos în această perioadă.

Una este în Cotroceni, se numește Throwback Coffee & Stories (Doctor Petre Herescu 26) și e o cafenea deschisă de doar doi ani în apropierea Parcului Romniceanu. A devenit rapid unul dintre locurile preferate nu doar de „turiștii” de prin alte cartiere, dar și de riverani.

În afară de cafeaua bună pe care o poți bea aici, un mare plus este terasa generoasă și faptul că e un loc pet și child friendly. La finalul lunii noiembrie aceasta a fost decorată foarte frumos pentru a întâmpina sezonul Sărbătorilor de Iarnă.

O altă cafenea care face senzație pe Instagram, pentru felul în care a fost decorată pentru Sărbători, este Boiler x Guido (Calea Victoriei 143). Este al doilea an în care cei de la enRose „îmbracă” cafeneaua de sărbătoare.

„Pentru noi un manifest, un fel de a ne imagina orașul așa cum îl dorim, un București în care străzile te proiectează într-o poveste. Când te plimbi pe Calea Victoriei, ai putea fi oriunde, te poți simți ca în Londra sau ca pe un bulevard cosmopolit care ar putea fi oriunde în lume.

Anul acesta, decorul este realizat din brad natural cu elemente naturale (conuri, eucalipt, ilex, ruscus, asparagus și crenguțe înălbite) și globuri roșii și albe. Paleta estetică de alb, verde și roșu ne readuce către amintirea iernilor bine-cunoscute în care suntem înconjurați de natură chiar și în oraș, de zăpadă și de vegetația pregătită de iarnă”, scriu cei de la enRose.

Ușa monumentală a cafenelei, cu detaliile ei de feronerie, decorată de Crăciun a devenit unul dintre cadrele în care toți cei care trec pe calea victoriei se pozează.

Pentru un brunch memorabil, poți trece (cu rezervare) în acest weekend pe la Soro.lume (Fluierului 33). Faptul că aici se pregătește ceva special pentru duminică, 17 decembrie, a fost anunțat pe pagina de Facebook:

„De la orele 13:00 vă așteptăm să sărbătorim împreună ultima zi de service înainte de vacanță. Mihai Iosif Toader pregătește un meniu care cuprinde patru preparate inspirate din mâncărurile de Crăciun de pe teritoriul Românie: Drob de Crăciun din Bucovina, Zamă de porc cu pită caldă din Ardeal, Pomana porcului la olteni, Poale-n brâu din Moldova. Preț meniu :250 lei.

De pe la mijlocul lui noiembrie, POINT (Eremia Grigorescu 10) și-a schimbat meniul, așa că merită să le faci o vizită dacă vrei să încerci ceva nou. În plus, poți să rămâi și la piesele de teatru care se joacă aici sâmbătă și duminică - Povești de familie și O mie de motive.

Tot în acest weekend la Acuarela (Polonă 40) se instalează Viscri 32 - White Barn and Blue House, care-și face aici pop-up shop cu produse artizanale din Viscri, Meșendorf, Saschiz, Bunești, Mediaș și alte sate și orașe din Haferland și Colinele Transilvaniei.

Poți să mergi pentru a le încerca la fața locului sau pentru a le cumpăra pe post de cadou. Va fi prezentă și comunitatea Slow Food Viscri, crama De Matei și o parte din echipa Viscri 32 pentru a povesti pe îndelete despre fiecare ingredient, obiect și preparat.

Pentru că e frig afară, dacă vrei să te întâlnești cu prietenii la un board game avem locul ideal. Un loc în care găsești nu doar cele mai populare board games, dar și tot felul de rarități sau ciudățenii, este Snakes and Wizards (Ilarie Chendi 5):

„Ideea deschiderii unui astfel de loc a venit destul de firesc, deoarece, după părerea mea, jocurile de societate reprezintă unul dintre cele mai plăcute moduri de a-ți petrece timpul liber împreună cu prietenii sau familia.”, ne spune Bogdan Panoiu, proprietar.

Oferta de board games de aici este impresionantă, peste 750 de titluri, și este una dintre cele mai mari ludoteci publice din țară. În plus, există și o zonă dedicată foosball-ului, cu mese profesionale Bonzini și Roberto Sport (recunoscute oficial de Federația Internațională de Fotbal de Masă).

Este și locul în care Academia de Fotbal de Masă organizează periodic campionate.

Snakes and Wizards / Pagina de Facebook

Evenimente

În această perioadă, majoritatea evenimentelor s-au mutat la târgurile de Crăciun de prin oraș, dar au mai rămas câteva cât se poate de interesante și pentru cei care nu gustă neapărat bâlciurile de Sărbători.

De exemplu, de pe 13 decembrie s-a deschis expoziția „Universul lui Salvador Dalí”, cel mai mare eveniment expozițional din România dedicat celebrului artist spaniol. Acesta poate fi vizitată la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, de la Hanul Gabroveni.

Aici sunt expuse 170 de lucrări și obiecte de artă ale lui Salvador Dalí, timp de 5 luni. Ele fac parte din cea mai importantă colecție privată ce conține lucrări Dalí, deținută de Beniamino Levi. Prețul unui bilet este de 75 - 85 de lei.

La Sala Radio București are loc sâmbătă, de la ora 19:00, un concert extraordinar susținut de artista cubaneză Marialy Pacheco, pianista de jazz cu un stil de interpretare incomparabil.

Marialy Pacheco este protagonista unor spectacole care umplu scena și sala până la refuz, fiind una dintre cele mai apreciate pianiste ale lumii, indiferent dacă interpretează jazz contemporan sau Bach.

Ovaționată în toată lumea, are o carieră în care bifează premiere în serie – prima femeie care a câștigat competiția solo de pian a prestigiosului Festival de Jazz de la Montreux, prima interpretă de jazz desemnată oficial

„Bösendorfer Artist”, după numele faimosului pian, iar modul în care cântă e caracterizat drept „o mare artă, un stil unic, o performanță magică”. Prețul unui bilet începe de la 81 lei.

Tot sâmbătă, în Green Hours (Calea Victoriei 120) cântă Corina Sîrghi (voce) și Toma Dimitriu (pian). Va fi un concert tematic, intitulat Seară de iarnă. Prețul unui bilet este de 70 de lei.

De pe 6 decembrie s-a deschis Art Safari Christmas Edition, cu teatru de păpuși, colinde și ateliere de artă pentru toată familia.

Palatul Dacia-România de pe Lipscani s-a transformat în casa lui Moș Crăciun și găzduiește cel mai distractiv eveniment cultural dedicat întregii familii, în perioada 6-22 decembrie.

Expoziții de jocuri și jucării vintage de pe vremea lui Moș Gerilă, de la Muzeul Jucăriilor, spectacole de animație cu păpuși marca Teatrul Țăndărică, magia iernii recreată de Teatrul „Ion Creangă”, spectacole de la Opera Comică pentru Copii, concerte de colinde Cantus Mundi – Corul Madrigal, dar și ateliere de creație pentru copii – sunt doar o parte din experiențele Art Safari Christmas Edition.

Toți copiii până în 14 ani intră gratuit la expoziții.

Teatru&film

La Sala Palatului se joacă sâmbătă musicalul „Mamma Mia”, desemnat „spectacolul anului 2018” în România. Acesta are o distribuție de excepție, din care fac parte nume celebre și iubite de publicul românesc, precum: Loredana, Horia Brenciu, Cornel Ilie, Adrian Nour, Anca Țurcașiu, Silviu Mircescu și Rodica Ștefan.

Artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori pe muzica inspirată de celebra formație ABBA, într-o poveste despre dragoste și familie, plină de energie, amuzament și culoare.

Pusă în scenă de regizorul Răzvan Ioan Dincă, producția este una spectaculoasă, cu o coregrafie impresionantă, decoruri de vis și nu mai puțin de 200 de costume pentru cele 17 numere scenografice. Cel mai ieftin bilet este 140 de lei.

În ceea ce privește premierele de pe marele ecran, în acest weekend avem trei filme noi: unul românesc, o animație japoneză extrem de apreciată și un blockbuster de la Hollywood.

„Visul”, în regia lui Cătălin Saizescu („Scurtcircuit”, „Milionari de weekend”), după un scenariu de Gabriel Gheorghe („Groapa”), a urcat pe marile ecrane începând cu 12 decembrie.

Filmul urmărește un șir de întâmplări al căror protagonist este Alex, un actor din provincie (Vlad Logigan), cu visuri și aspirații diferite față de iubita lui Carmen (Georgiana Saizescu), care este tot actriță.

Ocolit de succes în teatrul unde este ignorat de un mare regizor (George Ivașcu) care acordă o mai mare atenție unui actor celebru (Adi Nartea), acceptă propunerea directoarei (Magda Catone) de a pune în scenă un spectacol la un penitenciar de maximă siguranță, sub atenta supraveghere a unei tinere gardience, Diana (Gloria Găitan).

Viața lui Alex se complică: în timp ce el se refugiază în munca la spectacolul inspirat de „Visul unei nopți de vară” (celebra piesă a lui William Shakespeare) cu un grup de deținuți (Fane Măreț - Serghei Niculescu Mizil, Botișor - Vlad Darius Crețan - NOSFE +, Flaut - Silviu Mircescu, Fundulea - Ștefan Lupu, Blându - Mircea Drîmbăreanu, Gutuie - Nicodim Ungureanu), iubita lui se vede mai aproape de succesul la care visează în carieră, iar relația lor se schimbă.

Alex continuă întâlnirile cu deținuții, însă, aceștia au o motivație ascunsă: fac tot ce le stă în putință să fie selecționați în cadrul festivalului de teatru de penitenciar, după ce află că fiecare scenă are o trapă prin care ar putea evada.

La 10 ani după ce și-a anunțat retragerea, Hayao Miyazaki, cineastul din spatele unor filme clasice precum „Spirited Away” şi „Princess Mononoke”, revine pe marile ecrane cu „Băiatul și stârcul / The Boy and the Heron”.

Co-fondatorul Studio Ghibli din Japonia a adus, astfel, pentru prima dată în istorie, o producţie originală anime pe primul loc în box office-ul american, cu încasări de 12,8 milioane de dolari în weekendul de deschidere.

Cel mai așteptat anime al anului este, de altfel, singurul film străin care a reușit anul acesta să urce pe locul 1 în clasamentul vânzărilor din SUA. La începutul acestei săptămâni, s-au anunțat nominalizările la Globurile de Aur, unde „The Boy and the Heron” se află printre favoriți la categoriile Cea mai bună animație și Cea mai bună muzică originală.

Bazat pe personajul extraordinar din centrul poveștii „Charlie și fabrica de ciocolată”, cea mai emblematică carte pentru copii a lui Roald Dahl și una dintre cele mai bine vândute cărți pentru copii din toate timpurile, „Wonka” spune povestea minunată prin care cel mai mare inventator, magician și producător de ciocolată a devenit îndrăgitul personaj Willy Wonka, așa cum îl cunoaștem astăzi.

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.