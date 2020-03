Queen a reprogramat turneul european "The Rhapsody" pentru vara lui 2021

​Queen şi Adam Lambert au reprogramat pentru vara lui 2021 segmentul european al turneului „The Rhapsody”, stabilit să înceapă în luna mai a acestui an.

Seria de concerte din Europa ar fi trebuit să debuteze pe 24 mai, în Bologna (Italia) şi să continue cu Franţa, Olanda, Marea Britanie şi Spania.



Având în vedere criza sanitară provocată de Covid-19, cele 27 de concerte au fost mutate în 2021, în perioada 23 mai - 7 iulie.



Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul trupei, aproximativ 400.000 de bilete au fost vândute pentru aceste concerte. Toate îşi păstrează valabilitatea.



Chitaristul Brian May a transmis: „Suntem foarte trişti să anunţăm amânarea concertelor din Europa, deşi, în starea nebună în care se găseşte lumea, nu poate să fie o surpriză pentru fanii noştri”.



„Suntem toţi în asta. Devastator! Frustrant! Înspăimântător şi deranjant! Dar ne vom aduna, scutura de praf şi o vom lua de la capăt! Aveţi grijă!”, a spus bateristul Roger Taylor.



Solistul Adam Lambert a îndemnat fanii grupului să pună sănătatea pe primul loc.



Trupa Queen a lansat recent iniţiativa #DontStopUsNow, prin care este încurajată interacţiunea dintre fani. Cel mai recent, bateristul Taylor Hawkins de la Foo Fighters s-a alăturat campaniei, printr-un videoclip publicat pe Instagram, susține News.ro.



Queen + Adam Lambert regretfully announce that their upcoming 27-date UK & European Rhapsody tour is being postponed due to the on-going global coronavirus outbreak.



Full details and rescheduled dates here: https://t.co/O4rTAevZ0A#QALTour pic.twitter.com/LPc1oXyv4V