Justin Bieber a dezvăluit că bodyguarzii obișnuiau să îi ia pulsul noaptea pentru a verifica dacă n-a murit

Artistul în vârstă de 27 de ani a vorbit liber într-un interviu acordat revistei GQ , dezvăluind amploarea problemei pe care a avut-o cu drogurile și cum i-au evoluat relațiile cu creștinismul și soția sa, Hailey Baldwin „Am o soție pe care o ador, de care mă simt mângâiat. Mă simt în siguranță. Simt că relația mea cu Dumnezeu este minunată. Și am această revărsare de dragoste pe care vreau să o împart cu oamenii”, a relatat Bieber.Superstarul canadian dezvoltase în trecut o reputație proastă datorită comportamentului nepotrivit și o problemă cu drogurile atât de gravă încât bodyguarzii săi obișnuiau să vină la el în cameră noaptea să îi verifice pulsul pentru a se asigura că încă este în viață, a relatat acesta pentru GQ.„A fost așa fiindcă am avut tot acest succes și tot era ca și cum: Tot sunt trist și tot simt durere. Și încă mai am aceste probleme nerezolvate. Și m-am gândit că tot acest succes va face totul bine. Așa că pentru mine, drogurile erau un agent de amorțire pentru a trece prin zi”, a explicat artistul.Primul single al lui Bieber, „One Time”, a câștigat un disc de platină în 2009 când acesta avea doar 15 ani. Tânărul a devenit o vedetă globală în următorii ani, înainte ca acțiunile și comportamentul său să devină tot mai haotice, având și câteva probleme cu legea.Bieber a anunțat în noiembrie 2018 că s-a căsătorit cu Hailey Baldwin. Apoi, în martie 2019, acesta a anunțat că va lua o pauză de la muzică pentru a se concentra pe sănătatea sa mintală Artistul a discutat despre aceste lucruri în interviul acordat GQ, precum și despre dezvăluirea făcută în luna iunie a anului trecut că suferă de boala Lyme „Să fiu sincer, sunt mult mai sănătos și am avut o mulțime de lucruri care mi s-au întâmplat. Am avut mono(nucleoză) și am boala Lyme”, a spus acesta.Interpretul a afirmat de asemenea că mariajul său a devenit o forță pozitivă în viața lui după un început mai dificil.„Primul an de căsătorie a fost cu adevărat dificil fiindcă au fost multe lucruri legate de chestiile cu traume”, a dezvăluit acesta.Dar acum „creăm aceste momente pentru noi ca cuplu, ca familie și construim pe aceste memorii. Și este frumos că am ceva pentru care să fiu nerăbdător”, a mai spus Bieber.