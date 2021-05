Regizorul James Franco, denunțat de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi din cauza acuzațiilor de comportament sexual nepotrivit

Într-un interviu acordat The Sunday Times , Rogen a vorbit despre aceste acuzaţii, precum şi despre monologul său din deschiderea ediţiei „Saturday Night Live” din 2014 pe care a găzduit-o, şi în cadrul căruia a glumit pe seama unei acuzaţii aduse lui Franco de o adolescentă în vârstă de 17 ani care a spus că actorul i-a trimis un mesaj pe Instagram în care îi cerea să se întâlnească cu el.„Ce pot să spun este că dispreţuiesc abuzul şi hărţuirea şi nu aş acoperi sau masca vreodată acţiunile cuiva care face asta sau care, cu bună ştiinţă, ar pune pe cineva în situaţia de a se afla în preajma cuiva de genul acesta”, a declarat Rogen.„Privesc înapoi la gluma pe care am făcut-o la «Saturday Night Live» în 2014 şi regret că am făcut gluma aia. A fost o glumă proastă, sincer”.James Franco a fost acuzat din nou de intimidare şi comportament sexual neadecvat în 2018. Învinuirile, negate de actorul şi regizorul canadian, au ajuns în faţa tribunalului, iar cazul a fost soluţionat cu o înţelegere, în luna februarie.În ciuda acuzaţiilor, Rogen a spus în interviuri anterioare că va continua să lucreze cu Franco, dar acum pare că s-a răzgândit.„Privesc înapoi şi la interviul acordat în 2018, în care am comentat că voi continua să lucrez cu James, iar adevărul este că nu am lucrat de atunci şi nu plănuiesc să o fac acum”, a adăugat Rogen.Seth Rogen a confirmat că „nu este o coincidenţă” că relaţia sa profesională cu Franco pare că s-a încheiat şi a adăugat că şi prietenia lor a fost afectată de acele acuzaţii.„Nu ştiu dacă pot să definesc asta acum, în timpul interviului”, a afirmat el despre prietenia lor. „Pot spune că s-au schimbat multe lucruri în relaţia noastră şi în dinamica noastră”.După comentariul Times că situaţia „trebuie să fi fost dureroasă”, Rogen a declarat: „Da. Dar nu la fel de dureroasă şi de dificilă cum este pentru alţi mulţi oameni implicaţi. Nu am milă pentru mine în această situaţie”.James Franco şi Seth Rogen au colaborat de-a lungul anilor la filme precum „Pineapple Express” (2008), „This Is The End” (2013), „The Interview” (2014) şi „The Disaster Artist” (2017).