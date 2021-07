FOTO Cântăreața Gwen Stefani, mireasă pentru a doua oară

Gwen Stefani şi Blake Shelton, care au o relaţie din 2015, s-au logodit în octombrie 2020.Ei au spus „da”, sâmbătă, iar luni cântăreaţa a publicat pe Instagram mai multe fotografii realizate în timpul evenimentului.Stefani, în vârstă de 51 de ani, a purtat o rochie Vera Wang, în timp ce Shelton, în vârstă de 45 de ani, a purtat un sacou negru, cămaşă albă şi blugi.Cei doi s-au cunoscut în 2014, când erau antrenori ai emisiunii „The Voice”. La acel moment, amândoi erau implicaţi în alte relaţii.Stefani era căsătorită cu muzicianul englez Gavin Rossdale, cu care are trei băieţi, iar Shelton, cu interpreta country Miranda Lambert. Amândoi au divorţat în vara anului 2015 şi au apărut prima dată împreună la o petrecere în 2016.Shelton a fost numit de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă pe 2017 şi este primul cântăreţ country care a primit acest titlu. El a acceptat tilul la îndemnul lui Stefani.În 2018, ei au cântat împreună piesa „You Make It Feel Like Christmas”, inclusă pe albumul cu piese de Crăciun al lui Stefani, iar în 2020, au urcat pe scena galei Grammy pentru a interpreta „Nobody But You”, cântec inclus pe discul „Fully Loaded: God's Country” al lui.