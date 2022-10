SHOWBIZ Vineri, 28 Octombrie 2022, 13:34

Alexandra Coșlea

Cântăreața Rihanna a lansat vineri prima piesă din ultimii șase ani, o baladă emoționantă scrisă în semn de omagiu pentru regretatul actor Chadwick Boseman, transmite Reuters.

Rihanna Foto: ANGELA WEISS/AFP/ Profimedia

Noua piesă a Rihannei se numește "Lift Me Up" și este prima pe care o lansează de la albumul "Anti" din 2016.

Melodia se regăsește pe coloana sonoră a viitorului film Marvel "Black Panther": Wakanda Forever".

Pelicula este o continuare a succesului de box office din 2018 "Black Panther", în care Chadwick Boseman l-a interpretat pe regele T'Challa.

Actorul a murit în 2020, după o luptă de patru ani cu un cancer de colon despre care nu a vorbit. El avea 43 de ani.

Fanii Rihannei au așteptat o continuare a albumului "Anti", cel de-al optulea album de studio al ei.

În timp, cântăreața a colaborat la piesele "Lemon" și "Believe it", "Lift Me Up" este primul ei album solo de la "Anti".

În ultimii ani, câștigătoarea premiului Grammy, în vârstă de 34 de ani, care va cânta la spectacolul din pauza Super Bowl din februarie, și-a dezvoltat liniile de machiaj și lenjerie intimă.

În luna mai, Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinți.