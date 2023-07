SHOWBIZ Duminică, 02 Iulie 2023, 22:57

Stanley Tucci a vorbit despre convingerea sa fermă că actorii nu ar trebui să se limiteze la roluri care corespund propriei sexualităţi, într-un interviu despre momentele bune şi rele din viaţa şi cariera sa în showbiz, potrivit The Guardian, citat de News.ro.

Tucci, cunoscut pentru succese cinematografice precum „Jocurile foamei” şi „Diavolul se îmbracă de la Prada”, precum şi pentru că a prezentat populara emisiune de televiziune despre mâncare şi călătorii „Searching for Italy”, spune că rolul unui actor este „de a interpreta oameni diferiţi”, adăugând: „acesta este scopul lui”.

Actorul american, care locuieşte la Londra împreună cu soţia sa, agentul literar Felicity Blunt, a fost invitat al emisiunii „Desert Island Discs” de la BBC Radio 4.

Întrebat de gazda Lauren Laverne cum a reacţionat atunci când oamenii l-au criticat pentru că a interpretat un personaj gay în filmul „Supernova”, în care a jucat alături de prietenul său Colin Firth, el spune: „Evident, cred că este în regulă şi sunt întotdeauna foarte flatat atunci când bărbaţii gay vin la mine şi vorbesc despre rolul meu din "The Devil Wears Prada" sau "Supernova" şi spun că am făcut-o cum trebuie. Pentru că de multe ori nu este făcut aşa cum trebuie, iar eu chiar cred, ca actor, că trebuie să joci oameni diferiţi. Pur şi simplu”.

Actoria, o evadare

Stanley Tucci, în vârstă de 62 de ani, spune că vede actoria ca pe o evadare, un loc în care se simte mai bine. „Mă simt mult mai în siguranţă pe scenă decât în viaţa reală”, spune el. „Uneori, la un cocktail sau la o cină, devin foarte agitat”.

El a vorbit şi despre durerea pe care a simţit-o atunci când prima sa soţie, Kate Tucci, a fost diagnosticată cu cancer în 2005. Aceasta a murit cinci ani mai târziu. „Nu am lucrat timp de aproape un an... A fost îngrozitor. Încă este îngrozitor într-un fel. Nu treci niciodată cu adevărat peste asta”, a afirmat el, înainte de a descrie vina sa de a nu fi putut oferi mai mult ajutor în ultimele zile ale bolii ei. „Mi-era teamă că mă va afecta atât de mult încât mă va copleşi, astfel încât nu voi mai putea să continui şi să am grijă de copii, aşa că a trebuit să mă îndepărtez. Alţi oameni au fost acolo. Dar încă te simţi vinovat şi trist din cauza asta”.

Diagnosticul său recent de cancer, pentru care a fost tratat cu succes, l-a „umanizat”, spune el. „Nu am fost pe deplin conştient de mortalitatea mea după moartea lui Kate. Acum o înţeleg”.

Alegând cântecul lui Louis Armstrong „What a Wonderful World” ca fiind una dintre cele opt piese pe care le-ar lua pe insula sa pustie, actorul spune că era una dintre piesele preferate ale lui Kate şi că a fost cântată la înmormântarea ei. „Era mereu optimistă şi vedea întotdeauna lucrurile într-un mod pozitiv. Te făcea să-ţi doreşti să fii în locul ei”, spune el.

Şi-a regăsit fericirea atunci când prietena sa, actriţa Emily Blunt, i-a prezentat-o pe sora ei, cu care s-a căsătorit în urmă cu 11 ani. „Mi-a fost oarecum teamă să intru într-o relaţie şi tot încercam să o rup pentru că sunt cu 21 de ani mai în vârstă decât Felicity. Nu am vrut să mă simt bătrân pentru tot restul vieţii, dar ştiam că este o persoană incredibil de specială. Dacă cineva a făcut ca lucrurile să fie mai bune pentru noi toţi, ea este aceea”.