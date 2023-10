SHOWBIZ Duminică, 29 Octombrie 2023, 13:00

0

Actorul Matthew Perry, îndrăgitul star al serialului de televiziune american Friends din anii 1990, cel mai bine cotat din SUA, în rolul lui Chandler Bing, a murit sâmbătă, după ce se pare că s-a înecat într-un jacuzzi. El avea 54 de ani.

Actorii din Friends, de la stânga la dreapta: David Schwimmer, LisaKudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston și Matt Leblanc, la cea de-a 54-a ediție a Premiilor Emmy Foto: Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Matthew Perry a fost găsit fără suflare în jacuzzi la locuința sa din Los Angeles

Los Angeles Times și TMZ.com, citând surse din cadrul forțelor de ordine, au relatat că interpretul americano-canadian a fost găsit mort în jacuzzi în locuința sa din Los Angeles.

NBC, care a difuzat Friends timp de 10 ani, a confirmat decesul acestuia într-un comunicat pe platforma de socializare X.

Vestea a îndurerat atât lumea de la Hollywood, cât și alte persoane care l-au cunoscut pe Perry.

Actrița Mira Sorvino a scris pe X: „Oh, nu!!!! Matthew Perry!!! Suflet dulce și tulburat!!! Fie ca tu să găsești și fericirea în Rai, făcându-i pe toți să râdă cu inteligența ta unică!!!"

Matthew Perry, coleg de școală premierul canadian Justin Trudeau

Premierul canadian Justin Trudeau, care a fost coleg de școală cu Perry la Ottawa, a spus că „șocat și trist".

„Nu voi uita niciodată jocurile din curtea școlii pe care obișnuiam să le jucăm și știu că oamenii din întreaga lume nu vor uita niciodată bucuria pe care le-a adus-o", a declarat Trudeau pe X. „Mulțumesc pentru toate râsetele, Matthew. Ai fost iubit - și ne vei lipsi".

NBC News, citând un reprezentant anonim al lui Perry și o sursă din cadrul forțelor de ordine, a declarat că acesta a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles.

„Suntem incredibil de întristați de decesul prea devreme al lui Matthew Perry", a declarat NBC Entertainment. „El a adus atât de multă bucurie pentru sute de milioane de oameni din întreaga lume cu sincronizarea sa comică perfectă și inteligența sa ironică. Moștenirea lui va dăinui prin nenumărate generații."

Ultima postare a lui Perry pe Instagram, pe 23 octombrie, a inclus o fotografie cu el stând într-un jacuzzi, noaptea, cu mesajul: „Oh, deci apa caldă care se învârte în jurul tău te face să te simți bine? Eu sunt Mattman".

Friends, cel mai urmărit serial din SUA

Perry era cunoscut mai ales pentru rolul său de lungă durată, Chandler, din serialul de succes internațional Friends, care a rulat timp de 10 sezoane, din 1994 până în 2004, avându-i ca protagoniști pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc și Lisa Kudrow.

Serialul a făcut celebrități internaționale din toți cei șase colegi de distribuție, care au jucat rolul unui grup unit de tineri adulți care își petreceau timpul în apartamentele celorlalți și la Central Perk, o cafenea fictivă din Manhattan.

Una dintre liniile principale ale poveștii a implicat o poveste de dragoste clandestină între Chandler și Monica Geller, personajul interpretat de Cox, pe care ceilalți patru prieteni - Rachel, Joey, Phoebe și Ross - au descoperit-o pe rând. Cei doi se căsătoresc în cele din urmă.

Grupul s-a reunit în 2021, la 17 ani de la finalul serialului, pentru un documentar foarte mediatizat care a fost difuzat pe HBO Max.

Serialul a fost, pentru o perioadă, cel mai urmărit program de televiziune din SUA în prime time, fiecare actor câștigând un milion de dolari pe episod la apogeul popularității sale.

„Ar trebui să fiu mort”

Ascunsă de ochii publicului în cea mai mare parte a difuzării originale a fost lupta prelungită a lui Perry cu dependența de medicamente pe bază de rețetă și de alcool, pe care a detaliat-o în memoriile sale din 2022, „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

„Bună, numele meu este Matthew, deși poate mă cunoașteți sub un alt nume. Prietenii mei îmi spun Matty. Și ar trebui să fiu mort", a scris Perry în deschiderea cărții.

În această carte, Perry a dezvăluit că abuzul său de opioide a dus la o ruptură de colon, când avea 49 de ani. Medicii i-au dat doi la sută şanse de supravieţuire, a scris el, şi s-a aflat în comă timp de două săptămâni, după care a petrecut mai multe luni în spital.

Actorul a avut nevoie de 14 intervenţii chirurgicale pentru rezolvarea problemelor abdominale şi a recunoscut că s-a dus la reabilitate de 15 ori de-a lungul anilor, cu speranţa de a scăpa de dependenţa de droguri.

Într-un interviu pentru New York Times publicat în octombrie 2022, Perry a declarat că nu mai consumase nimic de 18 luni: „Probabil că am cheltuit 9 milioane de dolari sau ceva de genul ăsta încercând să mă trezesc".

Perry a povestit în cartea sa că a trebuit să fie dus înapoi la dezintoxicare imediat după ce a filmat episodul cu nunta lui Chandler și a Monicăi.

Matthew Perry a jucat tenis în adolescență

După Friends, Perry a jucat în alte trei proiecte de televiziune care s-au dovedit a fi de scurtă durată: „Studio 60 on the Sunset Strip", „Mr. Sunshine" și „Go On".

De asemenea, a avut apariții ca invitat sau roluri recurente în alte seriale de succes, printre care „The West Wing", „Ally McBeal", „Scrubs" și „Beverly Hills, 90210".

Printre filmele sale de cinema se numără „Fools Rush In", „The Whole Nine Yards", „Almost Heroes" și „Three to Tango".

Actorul născut în Massachusetts a crescut în Ottawa după ce mama sa, o jurnalistă canadiană care a fost purtătorul de cuvânt al fostului prim-ministru Pierre Trudeau, a divorțat de tatăl lui Perry și s-a căsătorit cu o personalitate canadiană din domeniul audiovizualului.

Perry a fost un bun jucător de tenis de juniori înainte de a se muta la Los Angeles pentru a se ocupa de actorie și comedie de improvizație.