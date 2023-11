SHOWBIZ Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 18:54

Versurile scrise de mână de David Bowie pentru două dintre melodiile sale ar putea fi vândute la licitație cu până la 100.000 de lire sterline (115.084 de euro), relatează BBC.

David Bowie Foto: RALPH GATTI / AFP / Profimedia

Acestea conțin corecțiile regretatului cântăreț și notele pieselor sale Rock n Roll Suicide și Suffragette City.

Ambele apar pe clasicul său album din 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Casa de licitații a vândut anterior o pagină cu versurile scrise de mână ale lui Bowie pentru Starman pentru 165.000 de lire sterline.

Bowie a murit de cancer la ficat la vârsta de 69 de ani în ianuarie 2016.

O scrisoare care însoțește ciorna susține că aceasta a fost dată proprietarului original de către Bowie la Trident Studio împreună cu alte pagini cu versuri originale, inclusiv unele care au fost tăiate din melodiile finale.

Pagina a fost împrumutată muzeului V&A și a rămas cu expoziția timp de cinci ani, în timp ce a făcut turul lumii între 2013 și 2018.