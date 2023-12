SHOWBIZ Vineri, 15 Decembrie 2023, 09:45

La câteva zile de la moartea actorului Andre Braugher, la vârsta de 61 de ani, purtătoarea sa de cuvânt a oferit informaţii suplimentare. Jennifer Allen a dezvăluit joi că actorul american, protagonist al serialelor „Brooklyn Nine-Nine” şi „Homicide”, a murit din cauza unui cancer pulmonar.

Andre Braugher Foto: Joseph Marzullo / imago stock&people / Profimedia

Luni, ea se limitase să facă referire la o „scurtă boală”, fără a da alte detalii. The New York Times a relatat joi că boala fusese diagnosticată cu doar câteva luni în urmă.

După cum notează The Guardian, Andre Braugher a fost foarte discret în privinţa vieţii sale private, scrie News.ro. Într-adevăr, multe dintre reacţiile colegilor săi din serialul „Brooklyn Nine-Nine” sugerau că aceştia nu ştiau despre boala sa. Revista New York Times Magazine scria în 2014 că actorul „a încetat să mai bea alcool şi să fumeze cu ani în urmă”.

Născut în 1962 la Chicago, Andre Braugher a avut ultimul său succes cu „Brooklyn Nine-Nine”, interpretându-l pe Raymond Holt, căpitanul impasibil al acestui sitcom a fost centrat pe o secţie de poliţie din New York şi difuzat între 2013 şi 2021.

Însă datorită serialului „Homicide” a dobândit o faimă mondială la sfârşitul anilor 1990. Această dramă i-a adus un premiu Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramă în 1998.

Era căsătorit cu Ami Brabson, care a apărut şi în „Homicide: Life on the Street", şi are trei copii.

Şi-a început cariera ca detectiv în serialul "Kojak", la sfârşitul anilor 1980, şi a interpretat mai mulţi ofiţeri de poliţie şi militari de-a lungul carierei sale. Printre filmele lui Andre Braugher se numără "City of Angels", "Frequency", "Poseidon", "Primal Fear", "Duets", "The Mist", "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer", "Salt" şi "The Gambler" şi, cel mai recent, "She Said", de Maria Schrader.