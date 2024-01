SHOWBIZ Luni, 01 Ianuarie 2024, 17:22

Taylor Swift a doborât recordul deţinut de Elvis Presley pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe primul loc în topul Billboard al albumelor ca artist solo, stabilind un nou record de 68 de săptămâni.

Albumul „1989 (Taylor's Version)" al lui Swift a ajuns pentru a cincea oară pe primul loc în topul albumelor din SUA, în ultima săptămână din 2023.

Deşi artista în vârstă de 34 de ani deţine acum recordul ca artistă solo şi se află pe locul al doilea în clasamentul general, mai are ceva timp de parcurs pentru a-i provoca pe deţinătorii recordului general, The Beatles, ale căror albume au petrecut 132 de săptămâni în fruntea clasamentului Billboard al albumelor.

Cele 67 de săptămâni petrecute de Presley pe locul 1, pentru albume din 1956 până în 2002, îl plasează pe locul al doilea în topul artiştilor solo şi pe locul al treilea în topul tuturor artiştilor.

Cel mai longeviv album al său care a ocupat prima poziţie a fost coloana sonoră „Blue Hawaii", care a stat 20 de săptămâni pe acest loc în perioada 1961-62. Patru dintre cele 10 albume nr. 1 ale sale au fost coloane sonore: „Loving You", „GI Blues", „Blue Hawaii" şi „Roustabout".

Taylor Swift deține mai multe recorduri”

Swift deţine recordul pentru cele mai multe albume care au debutat consecutiv pe locul 1, cu 13: o performanţă obţinută datorită deciziei sale de a reînregistra şi lansa rapid toate albumele sale după ce fostul ei manager, Scooter Braun, a achiziţionat vechea sa casă de discuri, Big Machine Records, şi, ulterior, drepturile asupra tuturor înregistrărilor masterale ale muzicii sale.

Swift l-a acuzat pe Braun că este un „bătăuş neîncetat şi manipulator", lucru pe care acesta l-a negat. Cu toate acestea, Swift a reînregistrat primele şase albume ale sale pentru a-l împiedica pe Braun să beneficieze financiar de taxele de licenţă.

Primul album nr. 1 al lui Swift a fost "Fearless", care a petrecut 11 săptămâni în fruntea clasamentului albumelor în 2008 şi 2009. A urmat cu "Speak Now", care a fost No 1 timp de şase săptămâni în 2010-11); "Red" (şapte săptămâni, 2012-13); "1989" (11 săptămâni, 2014-15); "Reputation" (patru săptămâni, 2017-18); "Lover" (o săptămână, 2019); "Folklore" (opt săptămâni, 2020-21); "Evermore" (patru săptămâni, 2020-21); "Fearless (versiunea lui Taylor)" (două săptămâni, 2021); "Red (versiunea lui Taylor)" (o săptămână, 2021); "Midnights" (şase săptămâni, 2022-23); "Speak Now (versiunea lui Taylor)" (două săptămâni, 2023); şi "1989 (versiunea lui Taylor)" (cinci săptămâni, 2023-24).

Ea este, de asemenea, primul artist în viaţă care a clasat simultan cinci albume în Top 10, o performanţă pe care Prince a realizat-o abia după moartea sa, în 2016.

În iulie, Swift a doborât un record stabilit de Barbra Streisand, devenind artista cu cele mai multe albume No 1 din istorie, odată cu lansarea albumului "Speak Now (Taylor's Version)".

Formaţia The Beatles deţine în continuare recordul pentru cele mai multe albume No 1 în total, cu 19, urmaţi de Jay-Z cu 14 şi Swift cu 13. Presley şi Swift sunt în prezent la egalitate pentru cele mai multe Nr. 1 într-un singur an, ambele având de două ori câte trei într-un singur an - Presley în 1957 şi 1961 şi Swift în 2021 şi 2023. (News.ro)