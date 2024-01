SHOWBIZ Vineri, 05 Ianuarie 2024, 20:03

Actorul David Soul, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul de televiziune „Starsky & Hutch”, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat soţia sa, Helen Snell, potrivit News.ro.

David Soul (2004) Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

„David Soul - soţ, tată, bunic şi frate iubit - a murit ieri, după o luptă curajoasă pentru viaţă, în compania iubitoare a familiei”, a declarat ea vineri într-un comunicat. „El a împărtăşit multe daruri extraordinare în lume ca actor, cântăreţ, povestitor, artist creativ şi prieten drag”.

„Zâmbetul, râsul şi pasiunea sa pentru viaţă vor fi ţinute minte de mulţi dintre cei ale căror vieţi le-a atins”.

Actorul american de origine britanică a fost cunoscut mai ales pentru rolul detectivului Kenneth „Hutch” Hutchinson din Starsky & Hutch, serialul american de acţiune care a rulat între 1975 şi 1979.

Alte roluri notabile au fost Joshua Bolt în comedia western „Here Comes the Bride”, din 1968 până în 1970, şi rolul ofiţerului John Davis în filmul „Magnum Force” din 1973. Soul a fost, de asemenea, cântăreţ, cu hituri precum „Don't Give Up on Us” şi „Silver Lady”, care au ajuns pe locul 1 în Marea Britanie.

Născut la 28 august 1943 în Chicago, Illinois, Soul a crescut într-o familie religioasă de origine norvegiană. Tatăl său, Richard Solberg, a fost pastor luteran şi profesor de istorie. „Atmosfera era strictă când creşteam, dar temperată de dragoste”, îşi amintea Soul pentru The Guardian în 2012.

„Eram o familie foarte, foarte religioasă - nu eram fundamentalişti, doar foarte credincioşi şi îi dădeam credit lui Dumnezeu pentru aproape orice”, spunea el.

Soul a fost căsătorit de cinci ori: cu Mim Solberg, în 1964, cu actriţa Karen Carlson, cu care a avut un fiu, în 1968, cu Patti Sherman, în 1980, cu care a avut trei copii, şi cu actriţa Julia Nickson, în 1987, cu care a avut-o pe China Soul, cântăreaţă şi compozitoare.

A cunoscut-o pe Snell în 2002 pe platoul de filmare al producţiei de teatru britanice „Deathtrap”, iar cuplul s-a căsătorit în 2010.